Бывший футболист назвал игроков, которые изменят сегодняшний «Ювентус»

Бывший итальянский футболист Марко Тарделли пристально следит за «Ювентусом» в этом сезоне и считает, что два травмированных сейчас игрока выведут команду на новый уровень, когда вернутся.

У «Юве» были трудности в начале сезона, в том числе неожиданные потери очков в матчах с аутсайдерами Серии А – «Монцей» и «Сампдорией».

Команда ждет возвращения Федерико Кьезы, который восстанавливается после травмы, полученной в январе.

Поль Погба также должен был сыграть ключевую роль в возвышении «бьянконери», но получил повреждение в предсезонке и еще не принимал участия в официальных матчах команды.

Тарделли назвал футболистов, которые, играя регулярно, вернут «Ювентус» на вершину Серии А.

«Ювентусу» нужна стабильность: сейчас Влахович снова начал забивать, а возвращение Погба и Кьезы может полностью изменить команду», - цитирует Тарделли Calciomercatoweb.