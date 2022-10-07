Туринская Старушка
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Бывший футболист назвал игроков, которые изменят сегодняшний «Ювентус»

Марко Тарделли Марко Тарделли
Поль Погба Поль Погба
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Ювентус Ювентус
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Бывший итальянский футболист Марко Тарделли пристально следит за «Ювентусом» в этом сезоне и считает, что два травмированных сейчас игрока выведут команду на новый уровень, когда вернутся.

У «Юве» были трудности в начале сезона, в том числе неожиданные потери очков в матчах с аутсайдерами Серии А – «Монцей» и «Сампдорией».

Команда ждет возвращения Федерико Кьезы, который восстанавливается после травмы, полученной в январе.

Поль Погба также должен был сыграть ключевую роль в возвышении «бьянконери», но получил повреждение в предсезонке и еще не принимал участия в официальных матчах команды.

Тарделли назвал  футболистов, которые, играя регулярно, вернут «Ювентус» на вершину Серии А.

«Ювентусу» нужна стабильность: сейчас Влахович снова начал забивать, а возвращение Погба и Кьезы может полностью изменить команду», - цитирует Тарделли Calciomercatoweb.

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