Бывший тренер «Ювентуса» призывает не терять веру в Аллегри

Бывший тренер «Ювентуса» Луиджи Дель Нери призывает болельщиков сохранить веру в Макса Аллегри, потому что только он сможет помочь команде.

«Юве» неудачно начал сезон, поэтому будущее тренера в клубе сейчас под вопросом. Напомним, что Аллегри пять раз подряд выигрывал Скудетто во время своего первого этапа в туринском клубе. Когда итальянского специалиста попросили вернуться в «Ювентус», то от него ждали как минимум аналогичных результатов, но прошлый сезон команда завершила без трофеев, а текущий начала неубедительно.

Аллегри понимает, что результаты должны измениться, но время идет и никого не удивит, если руководство уже подыскало тренеру замену.

Однако Дель Нери призывает не торопиться с этим:

«Когда результатов не получается добиться сразу, то естественно обвиняют тренера. Массимилиано – не новичок, он знает законы футбола очень хорошо. Он прагматичен, успешен и на национальном, и на европейском уровне - Аллегри сможет найти способ, чтобы преодолеть этот непростой период, как он сделал это в сезоне 2015/16. Хотя после поражения от «Сассуоло» никто бы не поставил на него».