В трансляцию матча «Ювентуса» против «Ромы» попал разговор Недведа и Манчини. О чем они беседовали?

В трансляцию матча «Ювентуса» и «Ромы» попал интересный кадр, оператор запечатлел разговор Павла Недведа и главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

Стало известно, что мужчины обсуждали Бремера и возможность увидеть защитника в футболке сборной Италии.

Сам Бремер прокомментировал эти слухи: «У моей жены есть итальянские корни, она может получить гражданство, затем это смогу сделать и я. Я все еще мечтаю сыграть за сборную Бразилии, но в Италии я сделал серьезную карьеру и есть вероятность, что я надену футболку сборной этой страны».

В лице Бремера команда Манчини может получить серьезное усиление. В 2023 году защитник будет находиться в Италии уже пять лет, если он получит итальянское гражданство, то вполне сможет сыграть за сборную страны.

А вы бы хотели увидеть Бремера в футболке «адзурри»?