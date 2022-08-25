«Мы рады противостоять командам такого высокого уровня». Павел Недвед комментирует итоги жеребьевки ЛЧ

«Ювентус» узнал своих соперников в группе Н в Лиге чемпионов и готовится противостоять «ПСЖ», «Бенфике» и «Маккаби Х».

Вице-президент клуба Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки и предстоящее возвращение Анхеля Ди Марии в Париж:

«Анхель будет рад вернуться, а мы рады противостоять командам такого высокого уровня. Будет здорово снова оказаться в Израиле, где недавно мы играли товарищеский матч. С «Бенфикой» у нас не самая лучшая статистика, поэтому следует быть осторожными», - заявил Недвед в микрофоны Mediaset.

Последний раз «Юве» встречался с «Бенфикой» в матче за Международный кубок чемпионов 28.07.2018, который выиграл по пенальти (2-4). До этого команды противостояли друг другу в полуфинале Лиги Европы в 2014 году: «Бенфика» победила в первом матче (2-1), а ответный закончился ничьей, поэтому в финал попали португальцы.

С «ПСЖ» «Ювенутс» тоже встречался в летнем Международном кубке чемпионов в 2017 году и обыграл парижский клуб (3-2). До этого команды пересекались в Суперкубке Европы аж в 1997-м году, тогда победа осталась за итальянцами.