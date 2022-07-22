Туринская Старушка
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«Все перевернулось с ног на голову», – Гатти рассказал, как «Ювентус» изменил его жизнь. Защитник учится у Бонуччи

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Федерико Гатти ― новый защитник «Ювентуса», своим стилем игры ужасно напоминающий легендарного Джорджо Кьеллини. В интервью пресс-службе «Юве» Федерико рассказал о том, как изменилась его жизнь после подписания контракта с туринским клубом.

 Перевернутая жизнь

ОФИЦИАЛЬНО: Федерико Гатти - игрок "Ювентуса" - новости JuFC.Ru

«Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Но мне еще многое нужно сделать, я хочу еще больших изменений. Я поднялся с самых низов, это дает мне силы, даже злобу, заставляет никогда не сдаваться. Немного странно снова оказаться в Турине, моя семья живет в 500 метрах от стадиона. Это невероятные эмоции».

Главная цель

«Желание совершенствоваться. Я всегда должен быть сконцентрирован, должен относиться к каждой тренировке, как к последней».

Отношения с Аллегри и Бонуччи 

«Я стараюсь день за днем учиться чему-то у Лео, ведь он чемпион и великий человек. Они с Аллегри учат меня таким вещам, о которых раньше мне никто даже не говорил».

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