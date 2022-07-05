Пять клубов, в которые может перейти Де Лигт

Контракт Маттейса де Лигта с «Ювентусом» истекает в 2024 году, судя по всему, голландец полон решимости не продлевать соглашение с «бьянконери».

Разумеется, «Ювентус» не хочет терять деньги и отпускать защитника бесплатно, а потому туринцы раздумывают над возможной продажей Маттейса уже этим летом. Желающих приобрести столь талантливого игрока очень много. Рассказываем о клубах, которые вступили в борьбу за голландца.

«Челси»

На данный момент главным претендентом на Де Лигта является «Челси». Лондонцы попрощались с Рюдигером и Кристенсеном, поэтому команда отчаянно нуждается в качественном центральном защитнике, на которого можно будет рассчитывать в долгосрочной перспективе. «Челси» готов отдать за Маттейса чуть больше 70 миллионов евро.

«Бавария»

От лондонцев не отстает мюнхенская «Бавария», которая в определенной степени обходит английский клуб хотя бы потому, что сам Де Лигт хочет присоединиться к немецкому Рекордмайстеру. Не будем забывать, что Германия и Голландия близки в географическом и культурном планах. Мюнхенцы предложили «Ювентусу» около 70 миллионов и Бенжамена Павара, чья трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов. Но «Юве» отклонил это предложение, туринцам не интересен французский защитник, в обмен на Де Лигта они хотят получить исключительно деньги.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» также интересуются Маттейсом. Тен Хаг работал с Де Лигтом в «Аяксе» и хочет видеть защитника в своей новой команде. Однако такой трансфер кажется недостижимым. «МЮ» в следующем сезоне не будет играть в Лиге чемпионов, шансы команды на победу в АПЛ оцениваются низко, так что голландского защитника вряд ли заинтересует переезд в Манчестер.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Кому точно хватит денег на покупку Де Лигта, так это «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Оба клуба внимательно следят за ситуацией с Маттейсом, однако на данный момент команды не испытывают проблем в защите, а потому вряд ли станут выкидывать деньги на трансфер голландца.

Что думаете, как «Ювентусу» стоит поступить с Де Лигтом?