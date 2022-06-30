«Возможность носить эту футболку – самая прекрасная вещь в жизни»: Мората трогательно попрощался с «Юве»

Альваро Мората завтра покидает «Ювентус», истекает срок его контракта, а договоренности с «Атлетико» клуб так и не достиг.

«Одна из самых прекрасных вещей, которые произошли со мной в жизни — возможность носить эту футболку.

А еще больше – возможность показать детям, что значит «Ювентус», он всегда будет у них в сердцах. Мой сын Эдоардо родился в Турине и я горжусь этим.

Спасибо всем моим товарищам, персоналу и директорам, работникам базы, физиотерапевтам, врачам и всем людям, которые много часов работают за кулисами для нас...

Спасибо большое, вы замечательные люди! Большое спасибо болельщикам за вашу поддержку. Я всегда всеми силами защищал эту футболку и всегда буду игроком «Ювентуса». Спасибо за все».