«Ювентус» - мой дом». Монтеро счастлив вернуться в качестве тренера Примаверы

Хотя команда «Юве» до 19 лет, известная также как Примавера, добилась большого успеха в Юношеской Лиге УЕФА в прошлом сезоне, клуб решил расстаться с тренером Андреа Бонатти.

Теперь у руля Примаверы встанет хорошо знакомый болельщикам «Ювентуса» Паоло Монтеро. Легендарный уругваец был одним из лучших защитников в свое время. После четырех сезонов в «Аталанте» он перешел в «Юве», где провел 9 лет (с 1996 по 2005 г.), добившись отличных результатов.

Сейчас Монтеро 50, он завершил футбольную карьеру в 2007 году и начал тренерскую в 2014. Его последним местом работы был аргентинский клуб «Сан-Лоренцо».

Теперь перед Монтеро новый вызов в «Ювентусе», и он счастлив вернуться в клуб.

«Я взволнован, хотя по моему лицу этого не скажешь, я счастлив вернуться.

«Юве» - мой дом, я играл здесь большую часть своей карьеры. Мне также очень нравится Турин, он похож на Монтевидео. Люди не нарушают твои личные границы, ведут себя очень уважительно.

Здорово видеть некоторых моих бывших товарищей, например Пессотто. Я хочу поблагодарить руководство клуба за то, что остановили свой выбор на мне. Никаких оправданий не будет, наша работа начинается», - заявил Монтеро в интервью для телевидения клуба.