Альваро Мората может остаться в «Атлетико» этим летом, потому что срок его аренды в «Ювентусе» подошел к концу. Интересно, что Суперкомпьютер Olocip Artificial Intelligence, проанализировав последние два сезона, предсказал, что Альваро будет лучше вернуться в Испанию.

Нападающий отлично показал себя в «Юве» за последние два года, но Туринский клуб не готов заплатить за него «Атлетико» 35 млн евро. Таким образом, Мората не сможет остаться в Турине.

Футболист вернется в «Атлетико», но это возвращение может стать для него очень удачным.

По данным TuttoSport, Olocip оценивает вероятность голов Альваро в Испании в 0,18 за 90 минут, а в Италии 0,14 за 90 минут.