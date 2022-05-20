Не только Погба: спортивный директор «Ювентуса» летит в Лондон за другим полузащитником

В последние несколько сезонов центр поля был главной ахиллесовой пятой «Ювентуса». Хотя появление Мануэля Локателли и Дениса Закарии – это шаг в правильном направлении, проблема не решена полностью.

В последние несколько дней «Ювентус» ускорил переговоры с представителями Поля Погба. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает, и гранды Серии А надеются переманить его обратно в Турин.

Однако Погба — не единственное имя на повестке дня. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини в настоящее время находится в Лондоне и проводит переговоры с «Челси» по поводу покупки Жоржиньо.

Итало-бразилец некоторое время был в шорт-листе клуба, и это лето может оказаться подходящим временем для трансфера футболиста.

Победитель Евро-2020 играет на «Стэмфорд Бридж» с 2018 года после перехода из «Наполи» вместе со своим тогдашним менеджером Маурицио Сарри. Его текущий контракт с «синими» истекает в 2023 году.

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