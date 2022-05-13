Клаудио Маркизио: «Интер» превзошёл мой дорогой «Ювентус»

Экс-полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио прокомментировал результат матча между его бывшим клубом и "Интером" в финале Кубка Италии:

"Ювентус" в последний раз не выигрывал ни один трофей за сезон в сезоне 2010/2011. Неужели прошло так много времени? Мне кажется, что комментировать ситуацию получит право только тот, кто сможет сделать то, что сделал "Ювентус" за эти годы.

Тем не менее, поздравляем "Интер", они заслужили эту победу. Команда, безусловно, превосходила мой дорогой "Ювентус". Лучшие времена ожидают нас впереди. Наши чёрные полосы, определённо, короче, чем остальные".

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