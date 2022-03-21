«Важная победа»: Кьеллини празднует победу команды и личный рекорд после игры с «Салернитаной»

Победа со счетом 2:0 подтверждает, что «бьянконери» вернулись в форму после поражения от «Вильярреала» со счетом 3:0 в середине недели.

Кьеллини отыграл только первые 45 минут встречи и больше не выходил на поле после перерыва. Похоже, это было тактическое решение, и «Ювентус» держался и выиграл матч с сухим счетом.

После игры Кьеллини отпраздновал победу в своем аккаунте в Instagram, а также сообщил, что теперь он сравнялся с легендарным итальянцем Гаэтано Ширеа по количеству матчей за «Юве».

Это был 552-й матч Кьеллини за «Бьянконери», о чем он сообщил на своей странице в Instagram.

Он опубликовал свое изображение и сопроводил его подписью: «Важная победа в особый для меня день: 552 матча за «Ювентус», как у легенды Гаэтано Ширеа».