Последние новости о состоянии Дибалы, Бонуччи и Пеллегрини

Дерби усугубило кризис травм «Ювентуса», особенно в защите.

Поскольку Джорджио Кьеллини и Леонардо Бонуччи выбыли из строя из-за травм, Даниэле Ругани должен был выйти в стартовом составе вместе с Маттейсом де Лигтом.

Однако итальянцу пришлось отказаться от участия во время предматчевой разминки, что вынудило Макса Аллегри полагаться на Алекса Сандро в качестве аварийного центрального защитника.

Более того, Лука Пеллегрини (занявший место Сандро на позиции левого защитника) получил удар и не смог продолжить матч после перерыва.

Но самой тревожной новостью для болельщиков «бьянконери» стало состояние Пауло Дибалы, который покинул поле в начале второго тайма.

Согласно ilBianconero, Бонуччи прошел мед.обследование в субботу утром и, скорее всего, пропустит матч Лиги чемпионов против «Вильярреала» во вторник.

По данным источника, Аллегри не станет рисковать защитником, у которого проблемы с икрами. Поэтому Данило, скорее всего, будет играть вместе с де Лигтом в обороне.

Что касается Пеллегрини, то у него не должно быть серьезных проблем, но он точно не готов на 100%. Так что вряд ли он примет участие в предстоящем европейском матче.

Наконец, считается, что Дибала покинул поле в нужный момент, прежде чем усугубить свое состояние, но Аллегри, вероятно, оставит его во вторник вне игры в качестве меры предосторожности.