Данило целует эмблему клуба: «Я играл в 2 или 3 странах и обрел счастье в «Ювентусе»

«Что значит поцелуй эмблемы клубы? Этот гол я посвящаю команде, у нас не все получалось в этом месяце, но мы молчали и работали, этот гол я посвящаю команде и работе, которую мы проделали».

«Для меня это очень много значит, я играл в 2-3 странах в поисках команды, где я мог бы делать свою работу, быть счастливым, играть в футбол, что в конечном итоге мне нравилось с детства. В «Ювентусе» я нашел эту возможность».

«В конце концов, мы боролись, пытались победить всеми способами, но ничья в таком прямом матче, вдали от дома нам подходит».

«Нам нужно прибавлять, у нас были моменты, мы были близки к тому, чтобы забить еще, но не забили. В любом случае, команда продолжает идти по правильному пути, нужно продолжать в том же духе».

Это комментарий Данило после ничьей с «Аталантой». Бразилец помог «Ювентусу» сравнять счет в непростом матче и остаться в борьбе за четвертое место.