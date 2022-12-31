Соболев против президента лиги, пощечина Уткину, драка Тигиева и Майами – главные скандалы года в медиафутболе

Прошедший год стал прорывным для медийного футбола. Что скрывать, бешеный интерес обусловлен в том числе нефильтрованными скандалами и конфликтами, которые нередко своим масштабом перекрывали спортивную составляющую.

Какую дичь творили в медиафутболе в 2022-м? Мы собрали десятку самых резонансных событий.

Конфликт Соболева с Медиалигой и Осиповым

Александр Соболев ворвался в Winline Медиалигу со своим «Бей Беги» с огромным энтузиазмом и искренним интересом (просто посмотрите на его эмоции в дебютном матче с «Родиной Медиа»), однако уже после двух туров заявил, что наигрался, и перестал посещать матчи команды. Позже форвард «Спартака» рассказал, что у него одна серьезная претензия к лиге и ее президенту Николаю Осипову – непрозрачность статуса медийных и профессиональных игроков. Александр ставил Осипову ультиматумы, а тот просто игнорировал его сообщения.

У Соболева претензии к регламенту Медиалиги. Он заявил, что наигрался, и ушел – но вернулся через 2 недели

Впрочем, бунт Соболева закончился достаточно быстро – через две недели он вернулся на бровку и провел с «Бей Беги» оставшуюся часть сезона, а по его завершении сыграл за свою команду на воротах в товарищеских матчах. Недавно Александр заявил, что «ББ» уже позвали в третий сезон, хотя недоверие к Осипову у него, похоже, сохраняется.

Задержание хавбека «Амкала» Маврина в Новосибирске

Выезд «Амкала» в Новосибирск в марте этого года был омрачен задержанием Василия Маврина после матча с местным одноименным клубом. Поначалу никто даже не понял, почему и зачем кто-то вообще вызвал полицию. Позже выяснилось, что администрации манежа, где прошла игра, не понравилось, что игрок залез на трибуну для фото с болельщиками и якобы испортил имущество спорткомплекса.

«Стрелять по нам будете? Смешно». Полиция задержала игрока «Амкала»: конфликт возник из-за фото с детьми после матча

Полицейские пришли прямо в раздевалку, крутить Василия пришлось сразу пятерым сотрудникам, хотя он не сопротивлялся, а уже на улице один из стражей порядка хватался за кобуру пистолета перед игроками «Амкала». В результате Маврина отпустили без наказания – суд не нашел состава преступления в его действиях. Василий планировал судиться с одним из сотрудников, но продолжение эта история, судя по всему, не получила.

Попытки ограничить журналистов, Кузнецов психанул и послал корреспондентку

Хоть открытость медиафутбола всегда была одной из его главных фишек, на старте второго сезона Медиалиги клубы стали открыто срываться на представителей СМИ. Сначала нервы не выдержали у главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова на матче с «Рубином» («дроты» крупно проиграли 1:4): он послал на ### и толкнул работавшую на бровке корреспондентку телеграм-канала «Лига Медиафутбол» Яну. Мнения по данному инциденту в комьюнити разделились: одни утверждали, что журналисты сами лезут на рожон и буквально в лицо суют свои телефоны, другие призывали тренера извиниться. Кузнецов и правда извинился – но не перед Яной, а остальными журналистами, стоявшими тогда рядом.

Открытость Медиалиги – проблема? СМИ нужно ограничить? Мнения авторов раздела Медиафутбол на Sports.ru

Затем на представителей СМИ наехал босс «Родины Медиа» Текила, обвинивший их в провокациях. Дмитрий Егоров и Станос следом также выступили за ограничения для людей «с мобильниками на бровке». В результате лига в рамках эксперимента ввела специальную зону для медиа – это правило ожидаемо не прижилось, а серьезных скандалов с журналистами до конца сезона больше не было.

Конфликт Олега Майами и Георгия Тигиева перерос в реальный поединок в октагоне

Летом на одной из конференций МФЛ игрок «На Спорте» Олег Майами набросился на босса «БроукБойз» Райзена в ответ на оскорбления. За своего президента вписался защитник «Броуков» Георгий Тигиев, который начал буквально преследовать Майами на всех мероприятиях, всячески цеплял его и провоцировал драку. Олег не сразу согласился на поединок и ждал выгодных предложений. Оно, судя по всему, поступило от промоушена «Наше дело», который взялся за организацию боя.

Разогрев был мощный: футболисты постоянно оскорбляли друг друга через медиа, сцепились сначала на дуэли взглядов, а затем и на конференции непосредственно перед боем. Он состоялся 10 декабря, а 22-го вышло видео – победу единогласным решением судей одержал Майами, а Тигиев после поединка долго не мог прийти в себя.

Камил Гаджиев дал пощечину Василию Уткину за отказ пожать руку

Одним из самых неожиданных конфликтов можно назвать зарубу Камила Гаджиева и Василия Уткина. Начиналось все красиво: их команды взяли во второй сезон Медиалиги, перед стартом чемпионата президенты Fight Nights и «Эгриси» позировали на совместных фотографиях и спокойно готовились к встрече во 2-м туре.

Однако незадолго до игры все пошло наперекосяк: Гаджиев пообещал своей команде 500 тысяч за победу, Уткин предложил Камилу пари на эту сумму, но в ответ получил условие, что Василий должен выйти на поле. Уткин это воспринял как «слив», а соперника назвал «фуфлогоном». Перед матчем Гаджиев хотел пожать боссу «Эгриси» руку, но тот отказался, за что получил несколько легких пощечин.

На поле Fight Nights оказались сильнее (1:0), однако даже после матча Гаджиев продолжал настаивать, что не жалеет об отказе от спора. Перед стартом плей-офф (ни «Эгриси», ни FN туда не вышли) от Камила последовал жест доброй воли – на общей конференции команд, где был и Уткин, он предложил сделать совместное фото, однако и здесь получил отказ от Василия. На этот раз обошлось без пощечин.

В Медиалиге от команд достается не только судьям, но и комментаторам

Футбольные комментаторы давно ворвались в медийный футбол, но в Медиалиге дела у телевизионщиков не складываются. Несмотря на огромный интерес к турниру (на один из матчей пришли сразу 7 комментаторов), их команда очень долго не могла выиграть и в обоих сезонах трагически пролетала мимо плей-офф в заключительных турах – на Константина Генича реально было больно смотреть.

Но даже спокойно заниматься своим профессиональным делом у комментаторов получалось не всегда. На старте первого сезона комьюнити всерьез обсуждало, что комментаторы должны подсказывать судьям и подзывать к монитору в спорных ситуациях. В 5-м туре и в без того полном скандалов и стычек матче между «БроукБойз» и «На Спорте» Райзен начал спорить с Дмитрием Шнякиным по поводу неназначенного пенальти. Получив отрицательный ответ на вопрос о знании правил, Шнякин послал босса «Броуков» на ###.

Во втором сезоне комментаторам наоборот стало прилетать за попытки подсказывать и влиять на судейские решения. Дмитрий Нагучев по ходу игры между «Нашими Парнями» и казахстанским SD Family психанул и прямо в эфире мощно отчитал команду из Астаны за попытки учить его работать.

Больше других пришлось выслушивать Карену Адамяну, которого прямо с трансляции вытащил на разговор без камер и микрофонов президент ФК «Деньги» Станос – ему не понравилось, что комментатор в наушник навязывал арбитру свою точку зрения. А на финале МФЛ Адамяна оскорблял главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка – теперь он навсегда в черном списке Карена.

«Родина Медиа» прессовала судью на финале, а после матча игроки окружили его в поезде

Судьи тоже не избежали гнева команды Дмитрия Тарасова и рэпера Текилы. Сам 35-летний хавбек финал с 2Drots пропустил за попытку закосплеить Зидана в полуфинале против «На Спорте». Текила просил «дротов» отменить дисквалификацию Тарасова (лига одобрила бы его участие только при согласии руководства 2D), но те отказались.

В решающем матче сезона в концовке первого тайма 2Drots забили с пенальти, который спровоцировал взрыв на скамейке «РМ»: кричали и Тарасов, и Текила, и все остальные. Даже тренеру «дротов» Кузнецову досталось за установку своим игрокам подставляться. Во втором тайме судья Дмитрия Жилинский назначил пенальти уже в пользу «Родины Медиа», которая сравняла счете и перевела матч в серию буллитатили (смесь пенальти и буллитов), но в конечном итоге трофей ушел к 2D.

Судья финала Медиалиги Жилинский и «Родина Медиа» ехали в Москву в одном вагоне. Это вылилось в конфликт

После игры игрок 2Drots Эрик опубликовала фото Кузнецова с арбитром Жилинским, в шутку подписав его «Оплата прошла». Сам рефери тренд подхватил и у себя выложил совместное фото с тренером «Родины» Карякой: «Оплата не прошла». Казалось, что эмоции уже утихли, а все участники матча успокоились, однако несколько игроков «РМ» подошли к Жилинскому в поезде (они вместе возвращались в Москву из Краснодара, где прошел финал) и, снимая все на видео, потребовали удалить снимок. Арбитр на уступки не пошел, ответив, что удалит фотографию только по решению суда.

Масса вопросов к индивидуальным наградам по итогам года

Когда Медиалига и Sports.ru в ноябре объявили всех претендентов на индивидуальные призы по итогам года, не было ни одной номинации, по которой у болельщиков и комьюнити не появилось вопросов. На приз «Персона года» не были номинированы представители 2Drots – это возмутило одного из президентов клуба Некита, который ругался с боссами «БроукБойз» (они, к слову, попали в число номинантов), обвинял Sports.ru в некомпетентности и осуждал руководителей других клубов, агитировавших голосовать за своих.

Не успокоила Никиту даже победа в финале над «Родиной Медиа», но на церемонии вручения наград лига подготовила для него и второго босса «дротов» Жеки специальный приз – за вклад в развитие медиафутбола. Похоже, довольны остались все.

Побоище «Амкала» и «БроукБойз» на МКС

Главную же зарубу года в полуфинале Кубка Селебрити выдали «БроукБойз» и «Амкал». «Броуки» по ходу всего турнира чуть ли не открыто обвиняли амкаловцев в закулисной работе с судьями, а в самой игре стычки и потасовки начались с первой же минуты. Арбитр не поставил пенальти в ворота «Амкала», Дмитрий Егоров в порыве ярости сорвал с себя футболку, выскочил на поле и начал оскорблять арбитра.

Ненавидит ли Егоров «Амкал»? Дмитрий понравился подписчикам Германа и забивал 2Drots, но ушел после травмы – и создал свой клуб

Наслушался от Егорова представитель «Амкала» и один из организаторов турнира Фикус, которому Дмитрий тыкал пальцем в лицо, называл ничтожеством и упрекал зарплатой в 60 тысяч рублей. После матча босс «Броуков» записал ролик, в котором извинился за свое поведение и высказывания – в том числе перед Фикусом. Футбола на поле было минимум – зато было много потасовок, мата, стычек и ударов исподтишка. Маврин звал подраться Сергея Шаюнова, а самого Василия за язык хотел наказать Тигиев.

Дело закончилось безголевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти реализовавший первый же удар Маврин побежал праздновать перед игроками соперника. Остановила эмоциональный забег подножка защитника «Броуков» Максима Синицына – это привело к очередному замесу, итогом которого стали сразу несколько красных карточек. Тем не менее в серии хладнокровное оказались «БроукБойз» – победа 6:5.

Форвард «Денег» чуть не лишил свою команду очка в таблице из-за нелепого пари

Дамир Трегулов – яркий форвард новичка Медиалиги ФК «Деньги», выдавший несколько перфомансов, один из которых едва не привел к его вылету из клуба. В октябре нападающий поспорил с президентом МФЛ Осиповым на результат одного из челленджей, поставив одно очко, набранное своей командой в таблице. Чем могла закончиться такая авантюра? Естественно, Трегулов проиграл. Президент «Денег» Станос просто взорвался от возмущения, публично назвав игрока «кретином» и «сказочным персонажем».

Внутри команды провели голосование, может ли Дамир после такого остаться, но выгонять его не стали. Игрок извинился и через несколько недель реабилитировался хет-триком в ворота GOATS.

Дамир стреляет раз в 3 месяца и только хет-триками. Мощно реабилитировался за косяк на челлендже 💪

Очко с «Денег» в итоге не сняли – Осипов справедливо рассудил, что труд команды не может быть перечеркнут необдуманным поступком одного человека.

Фото: Winline Media Football League, instagram.com/mavrinfootballcoach, ФК «Деньги», German El Classico – Амкал, «Наше Дело»