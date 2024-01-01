В «Ростов» едет свой Роналдо! Большая удача, имя-то в Бразилии непопулярное

Назвали правда в честь Зубастика.

«Ростов» подписывает нападающего «Левски» – будничная новость, если бы не один очень важный нюанс. Этот форвард – 23-летний Роналдо. Феноменальный сюжет!

Да, важно уточнить, что сделка еще не оформлена, идет завершающий этап переговоров. Сумма трансфера составит два миллиона евро. Роналдо подпишет контракт на 4,5 года, пишет «РБ Спорт». Агент футболиста Хулио Сезар Гранха рассказывал, что о трансфере договаривались целый месяц.

Кто же он? И неужели его назвали в честь…

Да, в «Ростов» едет форвард с именем в честь Зубастика. Это идея брата

Роналдо дос Сантос родился в Рио-де-Жанейро, карьеру начал в бразильском «Сан-Каэтано». Это один из сильнейших клубов страны начала 2000-х, но сейчас играет в подвалах. В 2020-м Роналдо дебютировал за основу, а уже в начале 2021-го перебрался в более заметный клуб – «Баия»: играет в бразильской Серии А, базируется в городе Салвадор.

Но сразу заиграть не вышло: помешали две травмы задней поверхности бедра. Роналдо переживал.

«Физиотерапия очень помогла мне восстановиться. Это было очень тревожно для меня, потому что раньше никогда не получал таких травм», – рассказывал он после первого матча за «Баию».

Тогда же Роналдо ответил на главный вопрос: старший брат был без ума от Зубастика и предложил назвать младшего в честь кумира.

«В 2000-м Роналдо был на пике своей игры. Я тоже его поклонник. Очень нравится носить такое же имя. Для меня это приятно, хотя сравнивать себя с парнями немного сложно», – с улыбкой объяснил бразилец.

Бразилец играет либо в центре атаки, либо справа. Сам говорит, что позиция для него не важна: «Нет никакой разницы. Важно играть, показывать себя. Даже если что-то не получается, мне нравится быть на поле, брать ответственность на себя».

Летом 2022-го Роналдо подписал контракт с «Левски», «Баия» получила 180 тысяч евро и теперь еще 20% от перепродажи в «Ростов». Это 400 тысяч – в два раза больше, чем трансфер в «Левски».

Тогда болгарские медиа разгоняли слухи, что права на бразильца будут принадлежать не самому «Левски», а компании-спонсору – Telematic Interactive Bulgaria AD (занимается онлайн-играми). Клуб ответил, что деньги на Роналдо «предоставлены в виде кредита под минимальные проценты от партнерской консалтинговой компании». При этом генеральный директор Telematic Interactive Bulgaria AD Лачезар Петров подтвердил, что компания «профинансировала сделку». При этом ФИФА запрещает владение третьими лицами – очевидно, болгары нашли лазейки в правилах.

Возможно, Telematic Interactive Bulgaria действительно выдало кредит на трансферные (или любые иные) цели «Левски», но без всяких условий покупки конкретного игрока и возвращения денег в зависимости от его перепродажи (даже если его купили на эти самые кредитные деньги). Дальше клуб заработал на продаже (или иным способом) и вернул кредит. Если имя игрока не фигурирует в документах между клубом и спонсором, то формально все чисто.

Тот трансфер инициировал главный тренер «Левски» Станимир Стойлов. Его не смутило, что Роналдо не блистал результативностью в чемпионате Бразилии: забил только три гола в 43 матчах.

Полтора года в Болгарии прошли более продуктивно: 12 мячей и 8 ассистов в 66 играх. Роналдо дважды забил в Лиге конференций-2023/24, где «Левски» почти дошел до группового этапа – убрали македонский «Шкупи», израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы, но споткнулись об «Айнтрахт» в квалификации.

А как имя Роналдо получил зубастик? В честь врача! Только на ОИ-1996 Роналдо стал Роналдиньо

Сборная Бразилии известна аж тремя Роналдо: защитником Роналдао (Роналдо Родригес де Жезус, играл за бразильцев с 1991-го по 1995-й), зубастиком Роналдо (Роналдо Луис Назариу ди Лима, с 1994-го по 2011-й) и Роналдиньо (Роналдо де Ассис Морейра, с 1999-го по 2013-й). Суффикс «иньо» – уменьшительный, «ао» – добавляет веса.

Путаница с именами – частая проблема в сборной Бразилии.

Зубастик так и не сыграл на победном ЧМ-1994, но на спине все равно красовалась именно надпись «Роналдо». Тогда в Бразилии был другой Роналдо – Родригеш Де Жезус, но он уступил новичку и стал называться Роналдао или Большой Роналдо.

А вот на Олимпиаде-1996 Роналдо играл уже под именем «Роналдиньо». Его фирменную надпись забрал более опытный защитник Роналдо Гуйаро, выступавший за «Атлетико Минейро». 19-летний Зубастик не спорил. Забил на том турнире 5 мячей, Бразилия заняла третье место.

На победный Кубок Америки-1999 бразильцы снова поехали с двумя Роналдо в составе. Но в этот раз Роналдо Луис Назариу ди Лима играл под своим именем, а его молодой партнер Роналдо ди Асис Морейра значился как Ronaldinho – да-да, тот самый, который играл за «Барсу», взял «Золотой мяч», титул чемпиона мира, Лигу чемпионов и Кубок Либертадорес.

Зубастик радовался, что его имя такое популярное в футболе. Сам же он получил его в честь врача: «Он провел роды матери бесплатно, потому что мои родители не могли себе это позволить. В конце концов, мой отец принес ему три килограмма креветок, которые он подобрал на пляже. И меня назвали в честь этого врача».

Блеск Роналду не сказался на популярности имени в Бразилии. А Пеле было больше?

Пик пришелся на 1970-е годы, когда в Бразилии зарегистрировали больше 75 тысяч Роналдо (включая Зубастика, который родился в 1976 году). Дальше постепенное падение: до 40 855 новых регистраций в 90-х годах и 13 575 – в 2000-х, пишет Бразильский институт географии и статистики (IBGE).

К 2016-му его носило всего 0,15% населения Бразилии (105-е место по популярности). Не помогли даже звезды сборной Бразилии.

А вот новые Ромарио после победного для Бразилии ЧМ-1994 появлялись очень часто. В 70-х было чуть больше двух тысяч, а к концу 90-х – почти 40 тысяч бразильцев с таким именем!

Похожая – хоть и не такая заметная – тенденция с Артуром Антунесом Коимброй – мы знаем его под ярким прозвищем Зико. Его феноменальный дриблинг настолько приглянулся болельщикам, что Артуров в Бразилии стало почти в два раза больше: с 4,5 тысяч в 70-х, до 8,8 тысяч в 80-е.

Эдсон Арантес ду Насименту – настоящее имя Пеле, которое тоже быстро распространилось по Бразилии. В 50-х годах в стране было 43 511 Эдсонов, а после трех побед Пеле на ЧМ – больше 111 тысяч. Правда, сейчас это имя уже не так популярно.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Shaun Botterill