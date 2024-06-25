Я представил себя Сафоновым и не отрывал взгляд от Доннаруммы

Чернявский не завидует Матвею.

Вратари всегда внимательно следят друг за другом – кто-то жаждет ошибок конкурента (знаю несколько таких случаев в РПЛ), кто-то считает , что за такое потом прилетает кармически.

Не сомневаюсь, что Джанлуиджи Доннарумма сейчас в фокусе Матвея Сафонова. На один матч представил себя на его месте – и внимательно следил за итальянским вратарем в матче с Хорватией.

Я пришел на трибуну задолго до игры – хотел увидеть разминку Доннаруммы. Смотреть разогрев топ-вратарей интересно: они красиво фиксируют мячи, а не отбивают, изящно стелются по земле, эффектно взлетают. Никакого давления, просто возможность показывать скиллы – в этот момент кажется, что они чертовы роботы.

Доннарумма выбежал на разминку не просто заряженным, а наэлектризованным: сразу качнул трибуны, что-то крикнул зрителям, начал очень интенсивную растяжку.

Это был театр одного актера.

Разминка началась с пасов низом, где уже на третий раз Доннарумма отдал передачу на метр мимо Викарио. Я улыбнулся и даже представил, как улыбается Сафонов.

Правда, больше косяков не было, а после этого вратарь начал лупить кроссы. Можете не верить, но все прилетало адресатам точно в грудь. Причем что с правой, что с левой.

С вратарями в сборной Италии работает бывший тренер «Ромы» Марко Саворани: ему 59 лет, у него скромная игровая карьера, но зато неплохо с учениками: при нем в «Роме» поднялся Алиссон, до него он привел в чувство Войцеха Щенсны.

Сейчас будет бесполезный факт, о котором не могу молчать: Доннарумме все двадцать минут разминки бил только тренер, а Мерет и Викарио просто за этим смотрели. Подавали мячи и не знали, чем себя занять.

Доннарумма продолжал действовать без единого косяка: зафиксировал вообще все мячи, дотянулся до всех ударов Саворани, забрал в верхней точке все подачи, однажды на публику вынес мяч двумя кулаками чуть ли не к центру поля.

Тот пас, над которым я смеялся, так и остался единственной помаркой. Уходя в раздевалку, он задержался и пообнимался с волонтерами.

Короче, по настрою Доннаруммы на разминке было видно, что он как минимум в тонусе. А как максимум – в дичайшем порядке. И вызывающе легко делает свою работу.

Мой внутренний Сафонов даже слегка запереживал.

* * *

Ладно, на разминке все герои. Посмотрим, что покажет в игре.

Одно из главных впечатлений в первом тайме – Доннарумма очень низко располагался и редко уходил дальше линии штрафной. Только когда команда подавала угловые или высоко атаковала.

Вы точно помните красивый сэйв из первого тайма – не сомневаюсь, что Доннарумма мог сделать пару приставных шагов и спокойно перевести мяч через перекладину, но выбрал красивый прыжок.

Кто-то скажет, что опоздал, а у меня нет сомнений, что это просто по кайфу для тонуса – с такой уверенностью играет на этом Евро.

Получалось даже ногами – в первом тайме был шикарнейший кросс на правый фланг.

Доннарумма вроде на позитиве и постоянно отбивает пятюни партнерам, но может и жестко рявкнуть. Досталось Дармиану, когда тот, по мнению вратаря, оказался слишком высоко и близко у фланга на угловом. Доннарумма аж подбежал к центру поля, чтобы вернуть защитника в реальность. Тот испуганно занял новую позицию.

А еще очень понравилось, как он выводил из себя Модрича. Конечно, надо было медленно пойти перед пенальти вглубь ворот, вытащить пустой стаканчик и пойти его выбрасывать. Он же так мешает.

На таком же спокойствии, как во время обнимашек с волонтерами, Доннарумма потащил и пенальти. Прекрасно перестоял Модрича и пошел в угол в самый нужный момент – как в учебниках.

И даже через тридцать секунд в момент сложнейшего удара (перед добиванием Модрича) вратарь остался на ногах и не стал валиться – тоже говорит о хорошем ментальном состоянии.

Мой внутренний Сафонов здесь не выдерживал.

* * *

Доннарумма провел не только отличный матч против Хорватии, но и вообще хорош на этом Евро. Он в топ-5 по предотвращенным голам и тащит Италию.

И пока не видно, что именно его может сломать. Есть ощущение, что испытания подстегивают и насыщают.

Давайте посмотрим, какие конкуренты были у Доннаруммы до Сафонова.

Сезон-2015/16 – только появился и сразу вытеснил Диего Лопеса (того самого из «Реала») из старта «Милана».

Сезон-2016/17 – не дал Диего Лопесу и другим конкурентам сыграть ни одного матча в чемпионате!

Сезон-2017/18 – снова 38 матчей и ни одного конкурента.

Сезон-2018/19 – Пепе Рейне дали 4 матча – в двух он менял Доннарумму из-за травм, еще в двух играл, пока Доннарумма восстанавливался.

Сезон-2019/20 – Бегович провел целых 2 матча – исключительно из-за травмы Доннаруммы.

Сезон-2020/21 – румын Тэтэрушану сыграл только в одном туре.

Сезон-2021/22 – в первый сезон в «ПСЖ» с Навасом играли по очереди (21 матч у Наваса, 17 – у Доннаруммы).

Сезон-2022/23 – снова 38 матчей, а Навас весь сезон на скамейке.

Сезон-2023/24 – и только сейчас Доннарумма дал усомниться в себе. Тенас и Навас сыграли на двоих 10 матчей.

Моему внутреннему Сафонову после этой статистики стало совсем дурно.

* * *

Доннарумма провел первый спорный сезон и тут же получил конкурента за 20 млн евро, но его мало что беспокоит – и это видно.

В составе Италии он безумно уверен в себе: как на поле, так и вне. И будто на Евро он набирается сил, чтобы выдать очередные 38 матчей в старте без замен.

Я желаю Матвею удачи, но можно ли что-то сделать с этой итальянской машиной, не представляю.

Он ведь даже кроссы через половину поля с левой ноги сейчас отдает точно – ну как его вытеснить?

Как Италия наказала Хорватию (Калафьори – монстр). Быстрые мысли о главной драме Евро

Фото: East News /GABRIEL BOUYS / AFP, AP Photo/Sergei Grits; IMAGO/Matthias Koch, Maurizio Borsari/Global Look Press ; instagram.com/psg