Минус золотое поколение Бельгии. Пополнение в рейтинге самых сенсационных вылетов с ЧМ

За 30 лет одно исключение.

Бельгия летит домой, а Марокко и Хорватия идут дальше. И это обычное дело для чемпионатов мира: топовые сборные часто показывают совсем не то, что от них ждут.

Начиная с ЧМ-1994 без провала элитной сборной обошлось лишь однажды – на ЧМ-2006. В Германии вообще все фавориты дошли до 1/4 финала, но это одно большое исключение. Чаще нас кто-нибудь обязательно расстраивает.

Sports.ru вспоминает главные провалы на чемпионатах мира за последние 30 лет.

Аргентина-1994

Вылет Аргентины с ЧМ-1994 получился не столько провальным, а скорее эпичным – особенно с учетом роскошного старта. В первых двух турах аргентинцы разобрали Грецию (4:0, хет-трик Батистуты) и Нигерию (2:1, дубль Каниджи), а команду тащил 33-летний Диего Марадона. ­Он утверждал, что ради общего дела усердно тренируется и сидит на диете.

Вот только к 3-му туру Марадона все же подвел: в его крови обнаружили сразу пять запрещенных веществ: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфидрин, норпсевдоэфидрин и метилэфедрин.

Легенде запретили играть дальше, а позже еще и дисквалифицировали на 15 месяцев. Против Болгарии Марадона не вышел, а Аргентина проиграла 0:2 – все решил дубль Христо Стоичкова.

В группе сложилась ситуация, когда три команды набрали по 6 очков. Причем у Аргентины с Болгарией была даже одинаковая разница забитых и пропущенных (6-3), но по личным встречам аргентинцы уступали – и оставались третьими.

На том чемпионате мира было 24 участника (как на Евро-2016 и Евро-2020), поэтому в плей-офф проходили еще и лучшие команды с 3-го места. Так Аргентина проползла в 1/8 финала, но попала на Румынию с Хаджи (2:3) и поехала домой.

Испания-1998

У Испании сразу не было шансов: на ее победу на ЧМ-1998 поставил Пеле, а в этом деле великий бразилец будет посильнее Георгия Черданцева.

По именам команда смотрелась неплохо – вратари Субисаррета и Канисарес (который еще даже не ронял одеколон на ногу), Йерро, Рауль, Луис Энрике, Морьентес, Эчеберрия. И могли эти ребята многое: наверное, вы помните этот безумный гол Рауля под непривычным 10-м номером после идеального кросса Йерро.

Вот только тренер Хавьер Клементе не совладал с этим составом, да и сами лидеры подводили. Например, Субисаррета в том же матче с Нигерией очень странно закинул мяч в свои ворота. Африканцам проиграли 2:3, дважды ведя в счете, с Парагваем скатали 0:0, а уничтожение Болгарии со счетом 6:1 не помогло.

В итоге 3-е место в очень простой группе – что-то вроде шага назад, чтобы через 10 лет начать великую эпоху.

Франция-2002

С Франции началась странная традиция 21-го века – чемпион обязательно проваливается на следующем турнире (исключение – Бразилия в 2006-м; она добралась до четвертьфинала, но и это тоже можно считать провалом).

Тогда вряд ли кто-то мог вообще допустить, что Франция способна не выйти из группы: ладно, чемпионат мира был четыре года назад, но совсем недавно эти ребята взяли и Евро. А тут вроде бы простая группа с неизвестным Сенегалом, Данией и Уругваем.

Единственная проблема – травма Зидана. Но разве вообще могут быть проблемы в команде, где в старте выходят Анри, Трезеге, Пети, Вильтор, Виейра, Джоркаефф, Десайи и Тюрам?

Каким-то образом такая Франция поплыла с Сенегалом (0:1) в матче открытия, дальше не обыграла Уругвай (0:0), а потом даже с Зиданом влетела Дании (0:2). Ноль голов и последнее место в группе!

Игроки во всем обвинили окружение, появившееся рядом со сборной после больших побед. Оно внушало футболистам, что они лучшие и непобедимые, а еще еще всячески развращало, подбивая на то, чтобы жить красивой и роскошной жизнью. Это и помешало на ЧМ-2002.

Италия-2010

Вряд ли все ждали победы Италии на ЧМ-2006, но еще меньше ждали такого провала в 2010-м.

Тогда Италия впервые в истории заняла последнее место в группе на ЧМ – при том, что соперниками были всего лишь Парагвай (1:1), Новая Зеландия (1:1) и Словакия (2:3).

Официальная причина провала: в Италии вовремя не провели смену поколений, а на ЧМ-2010 продолжали играть древние звезды из победного 2006-го. 36-летний Каннаваро, 33-летние Дзамбротта и Каморанези, 32-летний Гаттузо, 31-летний Пирло и так далее.

Провал побудил футбольную Италию к революции – здесь можно прочитать, как ее устроили Маурицио Вишиди и Арриго Сакки. После нее Италия придет к победе на Евро-2020, а потом вдруг не отберется на ЧМ-2022.

Бывает!

Испания-2014

Испания не вышла из группы не просто после победы на предыдущем чемпионате мира, а вообще после трех подряд больших побед подряд – Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012.

Выглядело жутко, но в целом логично. Старое поколение заканчивалось, а новое еще до конца не подъехало. Получилось примерно то же самое, что и с Италией в 2010-м. Касильясу – 33, Хави – 34, Хаби Алонсо и Вилье – по 32, Иньесте и Торресу – по 30. На четвертый подряд турнир их уже не хватило.

Падать было очень больно – особенно сокрушительным получился матч с Нидерландами (1:5), где Ван Перси забил тот самый мяч в полете головой. Дальше проиграли Чили (0:2) и досрочно вылетели из турнира. Единственное утешение – победа над Австралией (3:0) в уже ничего не решающем матче.

«Мы виноваты, но мы больше, чем кто-либо, чувствуем боль и разочарование», – говорил после вылета Икер Касильяс. А мудрый Хаби Алонсо объяснял, что ничего страшного не произошло и что эры когда-нибудь заканчиваются, пусть и настолько болезненно.

Германия-2018

За четыре года Германия прошла путь от великого разгрома Бразилии (7:1) и победы на ЧМ-2014 – до четвертого места в далеко не самой мощной группе.

Весь турнир Бундестим только и разочаровывала: сначала проиграла Мексике (0:1), а потом чудом победила Швецию (2:1) благодаря волшебному голу Тони Крооса. Да, тот самый штрафной с острого угла на 95-й – вот только этим величие сборной Германии в России ограничилось. Дальше немцы проиграли Корее (0:2) и поехали домой.

Йоахим Лев сокрушался, что за четыре года потеряли все, что строили долгие, бундес-эксперты во всем обвиняли школы, которые перестали давать таланты, а немецкая пресса утверждала, что в команде раскол, несколько лагерей и вообще нет единения.

На Евро-2020 сильно лучше не стало – Германия остановилась на 1/8 финала. Что будет теперь? Легко может повторить результат Бельгии.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Kunkel/Bongarts, Bongarts, Shaun Botterill, Claudio Villa, Ian Walton, Alexander Hassenstein