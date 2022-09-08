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Итоги Урунова в «Спартаке»: 6 пакетов из ЦУМа, зп 600к евро, 146 минут в РПЛ, чудо-гол в Кубке с паса Кокорина

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Легенда.

В начале сентября Остон Урунов расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Урал». Урунов – кандидатура Шамиля Газизова, который в 2020-м стал гендиректором «Спартака» и сразу забрал полузащитника из «Уфы». 

Остон был очень обсуждаемым персонажем, но резонанс вообще не касался футбола. Вот главные достижения Остона в «Спартаке».

1. Сразу же после перехода в «Спартак» Остон Урунов выложил фото с шестью пакетами из ЦУМа – там сверкали бренды Louis Vuitton и Gucci. Это вполне ожидаемо взорвало медиа.

«Я выложил фотку для себя, не думал, что она вызовет такой ажиотаж. Мне позвонили старшие товарищи и сказали, что лучше ее удалить», – говорил Урунов интервью Нобелю. 

В интервью «Чемпионату» Газизов так описывал этот разговор: «Я ему сказал: «Ты чего, мудак, что ли? Убирай!» 

Остона пародировал даже Айртон: бразилец сфотографировался в раздевалке в окружении сумок Louis Vuitton и с 5-тысячными купюрами в руках. 

2. Трансфер «Спартаку» обошелся в 1 миллион евро. Зарплата Урунова, по разным данным, составляла от 600 до 800 тысяч евро в год. По словам гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова, клуб заплатил компенсацию за расторжение контракта:

«Компенсация Урунову, как и у всех футболистов в такой ситуации, была. Размер был в интересах обеих сторон. Мы договорились, и первоначальные условия существенно снизились». 

3. На футбольном поле болельщики «Спартака» Урунова вряд ли запомнили. Цифры в в РПЛ даже не грустные, а просто катастрофические.

• За «Спартак» в РПЛ Остон провел всего 8 матчей. В основе только один – против «Зенита» (1:1) дома. Забавно, что Урунова в том матче заменили на 85-й минуте, а «Спартак» отыгрался на 86-й.

• В остальных 7 матчах Урунов в старте не выходил, а Тедеско лишь однажды доверил ему больше 20 минут. Всего в РПЛ за «Спартак» набралось 146 минут.

• За эти 146 минут Урунов нанес 1 удар по воротам, сделал 1 пас под удар, получил 2 желтые карточки и предпринял 8 попыток обводки, из них 3 удачные.

Это при том, что в «Уфе» Остон запомнился как нестандартный опорник-дриблер. Это отмечал и Тедеско: «Немногие игроки постоянно ищут варианты и пытаются обыгрывать в ситуациях один в один. А Остон это делает и решает такие моменты» 

4. «Можно сказать, что у красно-белых появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это все население нашей страны», – дерзко говорил Урунов сразу после перехода.

«Спартак» даже завел твиттер на узбекском языке, но 35 миллионов подписчиков так и не появилось – на пике было чуть больше 500 человек. Аккаунт, конечно, давно заброшен.

5. Впрочем, было и кое-что хорошее. В Кубке России против клуба второго дивизиона «Родина» Урунов отыграл весь матч и даже забил. Обязательно посмотрите (таймкод – 5:42) его гол с паса Александра Кокорина. Получил мяч, убрал двоих и положил в угол из-за штрафной.

Жаль, что это оказалось разовой акцией.

Федуна в «Спартаке», скорее всего, сменит вице-президент «Лукойла» Матыцын. Чем он известен?

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; instagram.com/oston_urunov

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