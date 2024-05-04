5:4, ассист пяткой и первая польза от Садыгова: супершоу «Химок» с «Соколом»

Талалаев идет обратно в РПЛ.

«Химки» и «Сокол» выдали очень яркий матч в Мелбет Первой лиге – 5:4 с очень разными голами, в том числе после шикарного ассиста пяткой.

Дубль, ассист пяткой и первое голевое действие Садыгова – главные моменты триллера

Вышло очень весело.

❌ 0:1. У «Химок» в начале матча ошибся Антон Митрюшкин – полузащитник «Сокола» Никита Козловский пробил слабо, но вратарь почему-то только проводил мяч взглядом.

⚽️⚽️ 2:1. «Химки» не загрустили и воткнули два гола за три минуты – Тимур Касимов оформил дубль.

⚖️ 2:2. На 63-й «Сокол» сравнял: забил Максим Мальцев, но самое красивое случилось за секунду до, когда Дмитрий Сасин сделал красивый пас пяткой. Вау!

⚽️⚽️⚽️ 3:2. На 68-й Данила Степанов тоже забил стильный мяч – попал в дальнюю девять.

⚽️⚽️⚽️⚽️ 4:2. На 74-й Мальцев срезал в свои – и это после гола в чужие.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ 5:2. На 77-й «Химки» довели до разгрома: забил Александр Руденко, а голевая у Ильи Садыгова. Первое результативное действие в сезоне (в обзоре ниже – с 7:02).

😌 5:4. К концу матча «Сокол» приблизился, причем вплотную. На 82-й отметился Владислав Самко, а на 88-й – Владислав Морозов. Но «Химки» все-таки удержали победу.

«Химки» Талалаева идут обратно в РПЛ. Насколько близко возвращение?

«Химки» – главный фаворит. У команды Андрея Талалаева самый сбалансированный состав, во второй части сезона они выиграли семь матчей из десяти (еще три – проиграли). Весь сезон «Химки» хорошо играют с прямыми конкурентами, правда иногда отдают очки аутсайдерам.

Но цель не меняется. «Перед командой стоит задача напрямую выйти в РПЛ. Никто не снимал, ее надо выполнять», – озвучил главный инвестор Туфан Садыгов. Шансы на прямой выход все выше.

Полузащитник Хетаг Хосонов наконец-то ожил после ухода из ЦСКА: сначала страдал с «Тамбовом», потом помогал «Алании», летом 2023-го перешел в «Химки». У Хосонова семь мячей в 23 матчах Первой лиги. Больше него забил только Александр Руденко – 11 мячей.

Похоже, скоро снова увидим «Химки» Талалаева в Премьер-лиге.

Фото: vk.com/fckhimki_official