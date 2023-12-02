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План Калешина по спасению нашего футбола: запретить агентов, вернуть «весна-осень», выдвинуть в менеджеры Аршавина, Жиркова и Павлюченко

Акрон Акрон
Евгений Калешин Евгений Калешин
РФС РФС
Футбол Футбол

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Насыщенные последние недели Евгения Калешина: раскритиковал систему российского футбола, потом его уволили из «Акрона» из-за «разногласий в развитии», а в пятницу он уже руководил сборной ФНЛ, которая разгромила сборную Медиалиги 4:0.

И выдал новую порцию откровений. Главные высказывания – в нашей подборке.

Из «Акрона» уволили, потому что перешел грань в разговоре с владельцем

После увольнения из «Акрона» были подозрения, что официальная формулировка про «разногласия в развитии» – лишь прикрытие для настоящей причины. Вот объяснение Калешина:

«У нас состоялся диалог с владельцем, где, наверное, я перешел определенную грань. Это был не очень красивый и не красящий меня диалог. Ватерлиния была переполнена. Это эмоциональный момент.

Отставка является следствием наших внутренних разногласий. Не по поводу развития клуба. Футбол – это не цифры, голы и очки. Футбол – это метафизика, это эмоции. И в конкретном моменте, когда эмоции накипели, я сказал не те вещи. У тренера не может быть полной автономности».

В беседе с каналом «ФНЛ с Ильевым» Калешин добавил, что если бы разговор был менее резким, то место удалось бы сохранить.

Вести переговоры с другими клубами пока не может – контракт с «Акроном» еще не расторгли.

Калешин за возвращение системы «весна-осень»

Сразу после выставочного матча Калешин дал флэш-интервью телеграм-каналу «Крысева», где еще раз высказался о проблемах российского футбола. В том числе рассказал, какие реформы нужны:

«Нужны серьезные изменения в структуре нашего футбола, в проведении турниров. Кучу всего надо менять.

Первое – возвращение к советской системе подготовки и проведения турниров «весна-осень». Как можно исключить лето в северной стране? Чемпионат Европы раз в четыре года, чемпионат мира раз в четыре года, а остальные? Сколько играет в еврокубках команд? Три-четыре? А остальная страна что должна делать? Подстроиться под эти клубы?

Сколько выиграли наши клубы с новой системой? Ноль! Сборная чего добилась? Ноль. Вот и думайте. Все, что об этом говорят – профанация. Меня больше всего беспокоит, что люди, которые это сделали, не способны признать ошибки». 

Запретить агентов – паразитов футбола

Еще один пункт предвыборной программы Калешина – война с агентами:

«Первый пункт – прикрутить всех агентов! Запретить паразитов футбола на законодательном уровне. И все встанет на место очень быстро. Полный запрет! Это паразиты.

Я всю жизнь сам общался с руководством. Мозги надо иметь – читать четыре страницы какие-то смешные, свою зарплату узнать. Зачем мне нужен кто-то? Я не понимаю!»

По мнению бывшего тренера «Акрона», именно агенты лоббируют лимиты, а клубы каждый год тратят безумные деньги на комиссии.

Бюджетное финансирование все-таки необходимо

Там, где разговор о деньгах в футболе, не обойтись без темы бюджетного финансирования. Калешин считает, что оно нужно России, потому что спорт – социально-значимая вещь:

«Ни в коем случае нельзя убирать. У нас страна другая – мы не Европа. Футбол – социальная вещь. Когда собирается 100 тысяч – это возможность транслировать правильные ценности. И за это государство должно платить. Может, где-то и частные клубы. Я за симбиоз.

Но это политика, пропаганда здорового образа жизни, правильных отношений. Футбол – коллективный вид спорта, он транслирует угнетение собственного эго и работу в коллективе, жертву собой. И для государства это пропаганда через футбол – не надо никакие плакаты вешать».

Калешин добавил, что распределение денег не совсем справедливое, но исторические топ-клубы и должны быть более богатыми.

Коррупцию в футболе победят профессиональные менеджеры – бывшие футболисты

Калешин объяснил, почему клубы Медиалиги управляются эффективнее, чем некоторые команды РПЛ. Дело в коррупции.

«Воровство, откаты – все это есть в футболе. Если прикрыть, то будут все по средствам жить. Менеджеров набирать – не сват-брат, а профессиональных людей, фанатов. Не условного зам-замгубернатора, а фаната. И тогда будет профессиональное управление.

Привлекать бывших футболистов к тренерству, работе в РФС, всяких структурах. Футболистов, которые уже заработали. Например, Аршавина, Павлюченко, Кержакова, Жиркова быстрее подтягивать. Все эти бывшие футболисты – порядочные ребята».

У России сильная тренерская школа. Но тренеров не ценят

В недавнем резонансном интервью Калешин возмутился, что некоторые футбольные чиновники, которые мало что понимают в футболе, называют российскую тренерскую школу плохой. Судя по всему, намек был на главу РФС Александра Дюкова. В интервью после матча со сборной Медиалиги Евгений расширил мысль:

«Тот, кто говорит, что у нас нет тренеров – тот глубоко ошибается. Какое основание для таких высказываний? Какие критерии, чтобы бросить тень на всех? Как вы можете определить мой уровень, по каким критериям?

Только три или четыре тренера в мире добиваются результатов. В Премьер-лиге 16 команд, но добивается результата только один. Получается, Ташуев плохой, Абаскаль плохой, Рахимов плохой, Игнашевич плохой, Федотов плохой, Гончаренко плохой, Галактионов плохой? Только Семак хороший? Если мы определяем по результату, то это глупо. Всегда выиграет кто-то один.

Говорят, что школы нет. А какие критерии у школы? С чем она себя ассоциирует? Если у вас нет никакого определения, как вы можете это измерить? Все, что не измерено – невозможно улучшить. То, что не улучшается – деградирует. И мы деградируем колоссальными темпами».

Почему российские тренеры не востребованы в мире? Потому что их не ценят в России. Если сами себя не будем уважать – никто не будет.

Нужно исследовать возможности футболистов

По мнению Калешина, российскому футболу нужна реформа системы подготовки, скаутинга и отбора футболистов:

«Вы знаете критерии отбора в спорт? А я знаю! Вы ни в одной лиге не узнаете спринт футболиста – быстрый или медленный. Кто у нас играет? Может, они вообще не готовы играть в футбол. Мы отбираем людей без селекции и тестирования во все команды.

Я предлагал сделать полное тестирование всей лиги. На сборах набрать бригаду, чтобы они исследовали работоспособность, взрывные качества, быстроту – чтобы данные были занесены. Все можно сделать очень быстро, если есть желание».

***

Если все пункты программы Евгения Калешина выполнить, он считает, что российский футбол сможет быстро догнать и перегнать европейский:

«Пока есть шанс, можем футбол поднять. Я думаю, за 10-15 лет можем на передовой уровень выйти. Без еврокубков вообще».

«Наш футбол деградирует – его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за разногласий в развитии, неофициально – из-за речи про шантрапу

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Кристина Кормилицына, Григорий Сысоев

46 комментариев
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Жиркова в менеджеры? Да он тупой как валенок!
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Это называется популизм - за все хорошее против всего плохого, не понимая и не озвучивая как этого добиться. Надо было еще про отмену Fan ID, чтобы точно всем понравилось.
Самое главное, у Калешина нет абсолютно никакого ресурса, чтобы претворить все это в жизнь. Ему даже опереться толком не на кого - агенты, функционеры, чиновники будут против по понятным причинам
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Ну ничего нового, очередной представитель социальной группы "отечественный футболист", считает свою касту избранной - отдавайте им тренерские и менеджерские посты, государственных денег побольше, а вот этой вашей конкуренции с иностранцами или там людьми без профессионального футбольного прошлого нам не надо. Какая разница, есть у Жиркова с Павлюченко управленческие задатки или нет, ребята-то порядочные, свои - это главное. В общем, пока выдавал абстрактную критику, казался умнее.
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Ответ Боевой Бурят Путина
Это называется популизм - за все хорошее против всего плохого, не понимая и не озвучивая как этого добиться. Надо было еще про отмену Fan ID, чтобы точно всем понравилось. Самое главное, у Калешина нет абсолютно никакого ресурса, чтобы претворить все это в жизнь. Ему даже опереться толком не на кого - агенты, функционеры, чиновники будут против по понятным причинам
Мужика с публичным скандалом с работы выгнали, он вещает из недельного запоя,.
На Спортсе взялись писать целые статьи, анализируя похмельные речи Калешина, а в комментах на серьезных щах обсуждают сказанное им в перерыве между первой и второй .
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Ему бы тренировать, а не рассуждать… Такую чушь несёт.
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запретить зиму!
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Ответ TC@ER18
Жиркова в менеджеры? Да он тупой как валенок!
и который давал кальян своим детям)
как это чудо может кем-то руководить, если с собой не справляется?)
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еще когда он в самом начале верещал видно было, что Калешин идиот, а тут расчехлился по полной
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Ну ладно Аршавин..... но остальные то двое - это ж деревья просто... там суммарный IQ меньше 100
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Разумные мысли мелькают, но в комплексе такая каша...Такое действительно либо с перепою, либо на эмоциях (и с перепою), либо от не большого ума - и с перепою.
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смешной заголовок. Типа, футбол надо спасать от Калешина.
"План Калешина по спасению нашего футбола", не благодарите.
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Ответ TC@ER18
Жиркова в менеджеры? Да он тупой как валенок!
Павлюченко и Кержаков тоже не гении, чего уж там.
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А предложить Калешину закусить никто не пробовал еще?)
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Если взять Аршавина, Павлюченко и Жиркова в управление российским футболом лишь за игровые заслуги, ничего хорошего из этого не выйдет. В перспективе - это просто команда новых Третьяков и Фетисовых, коррупция с популизмом. У Калешина все поверхностно и просто, поставить управлять талантливое поколение и дать побольше бюджетных денег, хотя каждый человек со своим характером и способностями. Зеедорф, каким бы умным футболистом не был, тренировать на должном уровне не смог, а у Веа не вышло стать успешным президентом.
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Это ответ на вопрос почему рос тренерская школа плоха: как только что-то не получается, все рос тренеры превращаются в Григорянов
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Похоже Калешин не такой умный, как Вадим обещал. Хоть он ничего и не обещал. Так много общаться с умными людьми и все равно ничего не понял.
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Так часто бывает - ляпнул лозунг против течения и прослыл мессией! Но как только развил мысль и сказал немного больше - уши вянут! В данном случае глаза.
Порядочные ребята, которых он хочет подтягивать в удобные кресла, не профессия. Весна - осень имела бы смысл только на время отстранения России. Бравады много и лозунгов, а на деле предлагает менять шило на мыло.
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А ведь недавно расписывали какой он прогрессивный и новаторский тренер.
Что-то я не уверен, что топ-тренером может быть тот, у кого такая каша в голове.
"За все хорошее против всего плохого", и ничего более.
Этих отменить, этих запретить, кормушку оставить.
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Ответ pelod
смешной заголовок. Типа, футбол надо спасать от Калешина. "План Калешина по спасению нашего футбола", не благодарите.
Благодарим! Исправили
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Ответ TC@ER18
Жиркова в менеджеры? Да он тупой как валенок!
Зато полиглот, владеющий несколькими языками.
По нынешним временам знание бразильского языка может пригодиться во взаимодействии с наши геополитическими партнерами из Бразилии.
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Первым делом дать пинка под зад всей питерской камарилье, во главе с самым главным паханом. И всё постепенно наладится
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Павлюченко, Жирков... Порядочность - отнюдь не мера профессионализма.
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Предложения Калешина обычный-преобычный популизм. Видимо в России он тренировать не будет.
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Калешина уберут куда подальше от футбола)
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Ответ Артем Денисов
Благодарим! Исправили
Если почитать статью, то закрадывается мысль, что с заголовком отнюдь не ошиблись.
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Догнать и перегнать европейский футбол, будучи на непонятное время от него отстраненным - это очень напоминает песню Высоцкого:
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
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Ответ Георгий Большаков
Самое главное, интегрировать ЛФЛ и чемпионаты регионов в систему, чтобы победитель регионального чемпионата шёл в ЛФЛ, победитель ЛФЛ - во вторую лигу
Чемпионаты регионов играют на полях по 300 зрителей, кфк там уже 1.5к. Для второй лиги они не нужны с такими стадионам) плюс дорога) бюджет села на автобус не хватит)
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Ответ Георгий Большаков
Самое главное, интегрировать ЛФЛ и чемпионаты регионов в систему, чтобы победитель регионального чемпионата шёл в ЛФЛ, победитель ЛФЛ - во вторую лигу
действительно, это самое главное что можно сделать с российским футболом. я так понимаю в ЛФЛ играешь?
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Ответ NaviGator
Ну ладно Аршавин..... но остальные то двое - это ж деревья просто... там суммарный IQ меньше 100
Причем даже если не складывать, а перемножать)
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Самое главное, интегрировать ЛФЛ и чемпионаты регионов в систему, чтобы победитель регионального чемпионата шёл в ЛФЛ, победитель ЛФЛ - во вторую лигу
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Казался умнее
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Еще вопросы по увольнению есть?
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Еще вопросы по увольнению есть?
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Есть пару интересных мыслей ,но и согласен не со всем. К примеру взять Аршавиных и Ко в тренеры ,ибо если свои ,то это ж гении - полный бред.
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Дурачок какой-то. Откуда столько шума вокруг тренера с никакими достижениями?
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Фантазер)
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Остапа понесло
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футбол реально бесполезный в России,в каждом городе есть хоть один пацан топ,у нас же сборная Москвы и Питера, надо обязательно играть в 10 лет за Спартак или ЦСКА, тоже самое, сейчас в хоккеи,этот выродок Третьяк, его вообще убил,вместо Новокузнецка,у нас Куньлунь, сколько им нужно денег, уже на 5 жизней сделали, всё мало, дайте парням играть в футбол и хоккей,у нас талантов,не меньше,чем в Бразилии и Канаде
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Думал в тренеры идут умные футболисты, оказывается тупые тоже
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Вот насчёт агентов согласен .
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Тупо и не смешно.
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Вроде, в футболе и разбирается, по крайней мере, в технической стороне вопроса, но такой винегрет в голове... Печально.
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Вот чудак) бюджет выдели на клуб, так ещё и входной билет, платный) как матч тв- дотациями накормлен, так ещё и за подписку положи. Он сам тренировал в частном клубе, и говорит тренеров не любят, а сам с владельцем на повышенных тонах, потом с ним также игроки поговорят)
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