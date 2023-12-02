План Калешина по спасению нашего футбола: запретить агентов, вернуть «весна-осень», выдвинуть в менеджеры Аршавина, Жиркова и Павлюченко

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Насыщенные последние недели Евгения Калешина: раскритиковал систему российского футбола, потом его уволили из «Акрона» из-за «разногласий в развитии», а в пятницу он уже руководил сборной ФНЛ, которая разгромила сборную Медиалиги 4:0.

И выдал новую порцию откровений. Главные высказывания – в нашей подборке.

Из «Акрона» уволили, потому что перешел грань в разговоре с владельцем

После увольнения из «Акрона» были подозрения, что официальная формулировка про «разногласия в развитии» – лишь прикрытие для настоящей причины. Вот объяснение Калешина:

«У нас состоялся диалог с владельцем, где, наверное, я перешел определенную грань. Это был не очень красивый и не красящий меня диалог. Ватерлиния была переполнена. Это эмоциональный момент.

Отставка является следствием наших внутренних разногласий. Не по поводу развития клуба. Футбол – это не цифры, голы и очки. Футбол – это метафизика, это эмоции. И в конкретном моменте, когда эмоции накипели, я сказал не те вещи. У тренера не может быть полной автономности».

В беседе с каналом «ФНЛ с Ильевым» Калешин добавил, что если бы разговор был менее резким, то место удалось бы сохранить.

Вести переговоры с другими клубами пока не может – контракт с «Акроном» еще не расторгли.

Калешин за возвращение системы «весна-осень»

Сразу после выставочного матча Калешин дал флэш-интервью телеграм-каналу «Крысева», где еще раз высказался о проблемах российского футбола. В том числе рассказал, какие реформы нужны:

«Нужны серьезные изменения в структуре нашего футбола, в проведении турниров. Кучу всего надо менять.

Первое – возвращение к советской системе подготовки и проведения турниров «весна-осень». Как можно исключить лето в северной стране? Чемпионат Европы раз в четыре года, чемпионат мира раз в четыре года, а остальные? Сколько играет в еврокубках команд? Три-четыре? А остальная страна что должна делать? Подстроиться под эти клубы?

Сколько выиграли наши клубы с новой системой? Ноль! Сборная чего добилась? Ноль. Вот и думайте. Все, что об этом говорят – профанация. Меня больше всего беспокоит, что люди, которые это сделали, не способны признать ошибки».

Запретить агентов – паразитов футбола

Еще один пункт предвыборной программы Калешина – война с агентами:

«Первый пункт – прикрутить всех агентов! Запретить паразитов футбола на законодательном уровне. И все встанет на место очень быстро. Полный запрет! Это паразиты.

Я всю жизнь сам общался с руководством. Мозги надо иметь – читать четыре страницы какие-то смешные, свою зарплату узнать. Зачем мне нужен кто-то? Я не понимаю!»

По мнению бывшего тренера «Акрона», именно агенты лоббируют лимиты, а клубы каждый год тратят безумные деньги на комиссии.

Бюджетное финансирование все-таки необходимо

Там, где разговор о деньгах в футболе, не обойтись без темы бюджетного финансирования. Калешин считает, что оно нужно России, потому что спорт – социально-значимая вещь:

«Ни в коем случае нельзя убирать. У нас страна другая – мы не Европа. Футбол – социальная вещь. Когда собирается 100 тысяч – это возможность транслировать правильные ценности. И за это государство должно платить. Может, где-то и частные клубы. Я за симбиоз.

Но это политика, пропаганда здорового образа жизни, правильных отношений. Футбол – коллективный вид спорта, он транслирует угнетение собственного эго и работу в коллективе, жертву собой. И для государства это пропаганда через футбол – не надо никакие плакаты вешать».

Калешин добавил, что распределение денег не совсем справедливое, но исторические топ-клубы и должны быть более богатыми.

Коррупцию в футболе победят профессиональные менеджеры – бывшие футболисты

Калешин объяснил, почему клубы Медиалиги управляются эффективнее, чем некоторые команды РПЛ. Дело в коррупции.

«Воровство, откаты – все это есть в футболе. Если прикрыть, то будут все по средствам жить. Менеджеров набирать – не сват-брат, а профессиональных людей, фанатов. Не условного зам-замгубернатора, а фаната. И тогда будет профессиональное управление.

Привлекать бывших футболистов к тренерству, работе в РФС, всяких структурах. Футболистов, которые уже заработали. Например, Аршавина, Павлюченко, Кержакова, Жиркова быстрее подтягивать. Все эти бывшие футболисты – порядочные ребята».

У России сильная тренерская школа. Но тренеров не ценят

В недавнем резонансном интервью Калешин возмутился, что некоторые футбольные чиновники, которые мало что понимают в футболе, называют российскую тренерскую школу плохой. Судя по всему, намек был на главу РФС Александра Дюкова. В интервью после матча со сборной Медиалиги Евгений расширил мысль:

«Тот, кто говорит, что у нас нет тренеров – тот глубоко ошибается. Какое основание для таких высказываний? Какие критерии, чтобы бросить тень на всех? Как вы можете определить мой уровень, по каким критериям?

Только три или четыре тренера в мире добиваются результатов. В Премьер-лиге 16 команд, но добивается результата только один. Получается, Ташуев плохой, Абаскаль плохой, Рахимов плохой, Игнашевич плохой, Федотов плохой, Гончаренко плохой, Галактионов плохой? Только Семак хороший? Если мы определяем по результату, то это глупо. Всегда выиграет кто-то один.

Говорят, что школы нет. А какие критерии у школы? С чем она себя ассоциирует? Если у вас нет никакого определения, как вы можете это измерить? Все, что не измерено – невозможно улучшить. То, что не улучшается – деградирует. И мы деградируем колоссальными темпами».

Почему российские тренеры не востребованы в мире? Потому что их не ценят в России. Если сами себя не будем уважать – никто не будет.

Нужно исследовать возможности футболистов

По мнению Калешина, российскому футболу нужна реформа системы подготовки, скаутинга и отбора футболистов:

«Вы знаете критерии отбора в спорт? А я знаю! Вы ни в одной лиге не узнаете спринт футболиста – быстрый или медленный. Кто у нас играет? Может, они вообще не готовы играть в футбол. Мы отбираем людей без селекции и тестирования во все команды.

Я предлагал сделать полное тестирование всей лиги. На сборах набрать бригаду, чтобы они исследовали работоспособность, взрывные качества, быстроту – чтобы данные были занесены. Все можно сделать очень быстро, если есть желание».

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Если все пункты программы Евгения Калешина выполнить, он считает, что российский футбол сможет быстро догнать и перегнать европейский:

«Пока есть шанс, можем футбол поднять. Я думаю, за 10-15 лет можем на передовой уровень выйти. Без еврокубков вообще».

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Кристина Кормилицына, Григорий Сысоев