«Локомотив» и ЦСКА повторили золотой матч-2002. С победным от Лоськова, даже гол похожий!

Ветераны «Локомотива» и ЦСКА сыграли в ретроматче на стадионе «Локо», пытаясь повторить памятную игру 2002-го. Тут очень много знакомых имен, для ностальгирующих – настоящий праздник!

Оказалось, и развязка была примерно такой же.

Формально игра приурочена к годовщине золотого матча-2002. Тогда «Локомотив» и ЦСКА оставили позади регулярно становившийся чемпионом «Спартак» и заняли первое и второе места с одинаковым количеством очков. В золотом матче победил «Локомотив», благодаря голу Дмитрия Лоськова в ворота Руслана Нигматуллина на шестой минуте.

Изначально составы на ретроматч были запланированы такими:

За «Локомотив» должны были сыграть Динияр Билялетдинов, Сергей Гуренко, Заза Джанашия, Вадим Евсеев, Владимир Маминов, Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Алексей Поляков, Родолфо, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачев, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.

Тренерский штаб «Локо» – Юрий Семин, Сергей Овчинников, Олег Пашинин, Борис Игнатьев.

Планировалось, что в составе ЦСКА выйдут Евгений Алдонин, Евгений Варламов, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Руслан Нигматуллин, Юрис Лайзанс, Денис Попов, Элвер Рахимич, Милош Красич, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Владимир Габулов, Артур Тлисов, Алан Кусов.

Тренерский штаб ЦСКА – Валерий Газзаев, Василий Иванов.

Звезд могло быть и больше. Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал Metaratings.ru: «Мы хотели полностью воспроизвести составы команд 2002 года, за исключением тех, кто уже ушел от нас – это Лекхето, Беркетов… Мы звали Джеймса Обиору, но он не смог приехать, прислал свои извинения. Гена Нижегородов живет в другой стране. У Вадима Евсеева матч с «Кубанью», у Игнашевича – тренировочные планы, Максим Бузникин только сделал операцию.

После этого мы решили чуть выйти за пределы 2002 года. Разговаривали с Яном Дюрицей, Ведраном Чорлукой, Чиди Одиа, Иржи Ярошиком, Ману Фернандесом. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история – они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной. Билеты для них туда и обратно стоили по 2 млн рублей на каждого, а путь бы составил более 1,5 суток. Так что мы поблагодарили футболистов, но решили отказаться от их приезда, посчитав это перебором».

Но и стартовые составы очень хороши:

Регламент – два тайма по 40 минут. Ретроматчи рассчитаны на игроков от 33 лет. Самым молодым на поле был 38-летний Динияр Билялетдинов.

А вот картина как из прошлого – Газзаев дает установку Кириченко перед игрой.

С чем не повезло, так это с погодой – минус шесть градусов в Москве! Но фанатов собралось совсем не мало. Билеты на игру стоили 400-600 рублей.

На второй минуте фанаты увидели гол Дениса Попова, который не был засчитан из-за офсайда.

На 26-й минуте удар Дмитрия Кириченко пришелся в штангу, а еще запомнился рывок Руслана Пименова и чуть позже его удар в створ.

Больше за первый тайм опасных моментов не было – 0:0.

Второй тайм начался с крутого сэйва Алексея Полякова, который вытащил мяч с линии ворот после удара головой Попова. А еще через три минуты удар головой Кириченко прошел мимо. ЦСКА был активнее «Локо» в эти минуты.

Но «Локомотив» на это ответил голом Лоськова ударом из-за штрафной – классно пробил из полукруга с левой ноги, а Нигматуллин только подставил руку. Вот как это было:

Сравним с 2002-м? Кажется, голы очень похожи.

Радость!

Дальнейшие попытки «Локомотива» Нигматуллин гасил, но с ударом Лоськова не справился, как и в золотом матче. Кстати, и удар-то был похожий – только низом, но из-за штрафной. Только состоялся не в начале игры, а уже после перерыва.

ЦСКА пытался отыграться, в конце на последний штрафной даже пришел Нигматуллин, но мяч после удара Ролана Гусева прошел мимо.

Но удар-то вышел классным!

1:0 в пользу «Локомотива». Как и тогда в 2002-м. Да и медали снова золотые!

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков