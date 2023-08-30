Где Алексей Миранчук?
Неужели останется в «Аталанте»?
Алексей Миранчук после удачной аренды в «Торино» вернулся в Бергамо – и о нем почти ничего не слышно. Как у него вообще дела?
Инсайдер Чемпионат.com Андрей Панков спросил об этом агента полузащитника Вадима Шпинева: «На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло заниматься с командой весь период сборов. Именно из-за этого он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи.
Только вчера, 29 августа, Миранчук прошел все тестирования и получил подтверждение того, что готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам в общей группе без каких-либо ограничений.
Что касается будущего Леши и ближайших перспектив, то у него действующий контракт с «Аталантой», но существует вероятность перехода в другой клуб до конца трансферного окна».
Возможно, Миранчук все-таки вернется в «Торино». Опять в аренду
● У Миранчука был хороший отрезок в «Торино»: место в основе, четыре гола и шесть ассистов за сезон-2022/23. Но опцию выкупа в 13 млн евро так и не активировали – у туринцев не нашлось денег на полноценный трансфер.
По информации Metaratings, «Торино» предлагал за Миранчука 5-6 млн евро, но «Аталанта» не отпустила: хочет минимум 8-9. «Верона» тоже собиралась купить Алексея – снова отказ. Еще мелькала «Болонья», где работает Джованни Сартори – тот самый спортдир, который привел Миранчука в «Аталанту».
● Долетали слухи о возможной аренде в «Салернитану». «Матч ТВ» сообщал, что Джан Пьеро Гасперини не намерен отпускать Алексея, пока не оценит его на тренировках. На тот момент Миранчук восстанавливался от травмы. Публично «Салернитана» заявила, что не заинтересована в Алексее.
● Миранчук пропустил два стартовых тура Серии А. Без Алексея «Аталанта» на последних минутах победила «Сассуоло» (2:0) и уступила скромному «Фрозиноне» (1:2).
Еще в конце июля Calciomercato писал, что в «Аталанте» не рассчитывают на Миранчука: если он не уйдет, то останется в глубоком резерве.
● Агент Шпинев предлагает чуть подождать. «Прошу пока не разгонять всю истерию по поводу Леши. Думаю, буквально в течение этой недели‑начале следующей появится полноценная информация. Пока рано что‑либо говорить», – комментарий Шпинева для «Матч ТВ» от 22 августа.
● «Торино» не оставляет попыток вернуть Алексея – теперь предлагает аренду с правом выкупа, который станет обязательным, если туринцы попадут в еврокубки. При позитивном сценарии готовы отдать около семи миллионов евро, но президент «Аталанты» хочет за Миранчука уже 10-11 млн.
Почему Миранчук играет в «Торино» лучше, чем в «Аталанте»?
Андрей Клещенок еще в феврале подробно разбирал плюсы этой аренды:
«Миранчук не всегда органично вписывается в игру, но если в «Аталанте» его оторванность от команды выглядела плохо, то в «Торино» приносит пользу. Леша вынесен за скобки командных проблем. Он существует в своем измерении, где его игра определяется не плюсами и минусами команды, а собственным настроением, и даже в плохой день способен выиграть большинство эпизодов – а значит, конвертировать любой случайный полумомент. Его стиль стал добавочной ценностью.
Миранчук не стал другим человеком. Он все тот же отстраненный флегматик, которому не хватает нерва и вовлеченности и которого, кажется, не заведет даже грубый подкат. В его футболе нет никаких гарантий: он то включается в командное движение, то безучастно наблюдает со стороны.
В очень механизированной «Аталанте» апатичный стиль стал его потолком. В «Торино» все иначе. Юрич так объяснял отношение к треквартистам: «Я оставляю им немного свободы. Влашич цельный игрок, все делает хорошо. Радонич привносит вдохновение и рывки. Я прошу, чтобы он играл на инстинктах, потому что он, как и Леау, порой делает разницу. Миранчук придает качества и здорово связывает линии. Чувствую, что в определенных матчах они дают больше, чем обещают мои установки».
Юрич был в восторге от Алексея: «Обожаю Миранчука. Он особенный, надо лишь дать ему возможность проявлять себя». При этом добавлял, что россиянин непостоянен. Но туринскому тренеру это не мешало.
Трансферное окно в Италии закрывается 1 сентября.
Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»
Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it, Fabrizio Andrea Bertani/Global Look Press; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli
я всегда поражаюсь этой недооценке.
Аталанта заоблочная недостежимая высота для абсолютного большинства российских футболистов.
То место, где люди из кожи вон лезут что бы стать звездами и уйти в топ.
ДАЖЕ.
в рпл у лехи всегда была секунда-другая на принятие решения , в сериале уже скорости другие и уже не всегда есть возможность принять мяч и подумать.
и если в торино ,на фоне автоматических болванчиков юрича, леха выделяется техникой и определенно своей ,какой-никакой , магией.
опять же, в торино спрос с него был меньше, сыграл посредственно пару матчей - всё равно выходишь на след матч, ибо вариантов креативщиков у торино было ну прямо скажем , не вагон.
а в команде претендующей на еврокубки уже давит результат , поэтому если ты не показываешь его на поле в матче - сидишь на скамейке.
но последние полгода лехи в локо при николиче - в сердечке.
Солернитана, Лечче, Кремонезе, Эмполи, Фиорентина, Верона, Милан, Удинезе, Монца. То есть 7 из 9 действий против команд с 11 по 19 места - лично для меня команды равносильные топ 8 РПЛ. А получается, что в лучшем случае Леха так и остался на прежнем уровне, не способным проявить себя против топов. И если бы он был так хорош в Торино, то ему бы дали шанс в Аталанте, а не думали куда же его сплавить. А самое плачевное, что и некуда, потому что спроса на него нет. Даже тот же Торино не готов выкупать, где он был якобы так хорош, в лучшем случае аренда.