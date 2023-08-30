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Где Алексей Миранчук?

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Неужели останется в «Аталанте»?

Алексей Миранчук после удачной аренды в «Торино» вернулся в Бергамо – и о нем почти ничего не слышно. Как у него вообще дела?

Инсайдер Чемпионат.com Андрей Панков спросил об этом агента полузащитника Вадима Шпинева: «На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло заниматься с командой весь период сборов. Именно из-за этого он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи.

Только вчера, 29 августа, Миранчук прошел все тестирования и получил подтверждение того, что готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам в общей группе без каких-либо ограничений. 

Что касается будущего Леши и ближайших перспектив, то у него действующий контракт с «Аталантой», но существует вероятность перехода в другой клуб до конца трансферного окна». 

Возможно, Миранчук все-таки вернется в «Торино». Опять в аренду

● У Миранчука был хороший отрезок в «Торино»: место в основе, четыре гола и шесть ассистов за сезон-2022/23. Но опцию выкупа в 13 млн евро так и не активировали – у туринцев не нашлось денег на полноценный трансфер.

По информации Metaratings, «Торино» предлагал за Миранчука 5-6 млн евро, но «Аталанта» не отпустила: хочет минимум 8-9. «Верона» тоже собиралась купить Алексея – снова отказ. Еще мелькала «Болонья», где работает Джованни Сартори – тот самый спортдир, который привел Миранчука в «Аталанту».

● Долетали слухи о возможной аренде в «Салернитану». «Матч ТВ» сообщал, что Джан Пьеро Гасперини не намерен отпускать Алексея, пока не оценит его на тренировках. На тот момент Миранчук восстанавливался от травмы. Публично «Салернитана» заявила, что не заинтересована в Алексее.

● Миранчук пропустил два стартовых тура Серии А. Без Алексея «Аталанта» на последних минутах победила «Сассуоло» (2:0) и уступила скромному «Фрозиноне» (1:2). 

Еще в конце июля Calciomercato писал, что в «Аталанте» не рассчитывают на Миранчука: если он не уйдет, то останется в глубоком резерве. 

● Агент Шпинев предлагает чуть подождать. «Прошу пока не разгонять всю истерию по поводу Леши. Думаю, буквально в течение этой недели‑начале следующей появится полноценная информация. Пока рано что‑либо говорить», – комментарий Шпинева для «Матч ТВ» от 22 августа.

● «Торино» не оставляет попыток вернуть Алексея – теперь предлагает аренду с правом выкупа, который станет обязательным, если туринцы попадут в еврокубки. При позитивном сценарии готовы отдать около семи миллионов евро, но президент «Аталанты» хочет за Миранчука уже 10-11 млн.

Почему Миранчук играет в «Торино» лучше, чем в «Аталанте»?

Андрей Клещенок еще в феврале подробно разбирал плюсы этой аренды:

«Миранчук не всегда органично вписывается в игру, но если в «Аталанте» его оторванность от команды выглядела плохо, то в «Торино» приносит пользу. Леша вынесен за скобки командных проблем. Он существует в своем измерении, где его игра определяется не плюсами и минусами команды, а собственным настроением, и даже в плохой день способен выиграть большинство эпизодов – а значит, конвертировать любой случайный полумомент. Его стиль стал добавочной ценностью.

Миранчук не стал другим человеком. Он все тот же отстраненный флегматик, которому не хватает нерва и вовлеченности и которого, кажется, не заведет даже грубый подкат. В его футболе нет никаких гарантий: он то включается в командное движение, то безучастно наблюдает со стороны.

В очень механизированной «Аталанте» апатичный стиль стал его потолком. В «Торино» все иначе. Юрич так объяснял отношение к треквартистам: «Я оставляю им немного свободы. Влашич цельный игрок, все делает хорошо. Радонич привносит вдохновение и рывки. Я прошу, чтобы он играл на инстинктах, потому что он, как и Леау, порой делает разницу. Миранчук придает качества и здорово связывает линии. Чувствую, что в определенных матчах они дают больше, чем обещают мои установки».

Юрич был в восторге от Алексея: «Обожаю Миранчука. Он особенный, надо лишь дать ему возможность проявлять себя». При этом добавлял, что россиянин непостоянен. Но туринскому тренеру это не мешало.

Трансферное окно в Италии закрывается 1 сентября. 

Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it, Fabrizio Andrea Bertani/Global Look Press; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli

26 комментариев

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Андрей Дмитриев
Ответ Дмитрий Леонтьев
Тоже пропал?
Зашёл в кинотеатр поспать
+40
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Дмитрий Леонтьев
Тоже пропал?
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-1
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Валерий Рытов
Все эти рассуждения о выключениях Миранчука скрывают одну простую вещь - он техничный, но недостаточно быстро принимает решения даже с мячом, даже на уровне Аталанты. Во второй половине Серии А это уж ок компромисс, выше никому в основу не нужен. Развития, которого мы ждали в первые сезоны, не случилось, в РПЛ он показал пик.
+16
-2
+14
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<CRISTIANO>
Ответ Валерий Рытов
Все эти рассуждения о выключениях Миранчука скрывают одну простую вещь - он техничный, но недостаточно быстро принимает решения даже с мячом, даже на уровне Аталанты. Во второй половине Серии А это уж ок компромисс, выше никому в основу не нужен. Развития, которого мы ждали в первые сезоны, не случилось, в РПЛ он показал пик.
Бред. Он в Торино забивал крутейшие мячи и отдал шикарные передачи. С мячом работает кау надо.
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Лучше б молчал
Почти все трансферы российских футболистов заканчиваются одинаково: хороший клуб, большие надежды, пара ярких матчей, череда аренд, травм, страданий и наконец возвращение в лигу паспортистов, где требования ниже и есть с кем потусить без языкового барьера.
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Олег Пашинин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Валерий Рытов
Все эти рассуждения о выключениях Миранчука скрывают одну простую вещь - он техничный, но недостаточно быстро принимает решения даже с мячом, даже на уровне Аталанты. Во второй половине Серии А это уж ок компромисс, выше никому в основу не нужен. Развития, которого мы ждали в первые сезоны, не случилось, в РПЛ он показал пик.
я видел кучу матчей Лехи в РПЛ,его единственный но существенный минус это физика,он слабо бежит и проигрывает много борьбы,поэтому конечно в Аталанте ему сложно
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Igor Pivovarov
Ответ Pucheslav
Не тянет, но в Торино играл постоянно. Понятненько
А Торино команда, которая ставит перед собой высокие задачи?
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Dmitry Er
Ответ CJ7
Да давайте будем просто объективны: не тянет Леха топ чемпионаты и тем более команды, которые ставят перед собой высокие задачи( Хоть я и надеялся, что он сможет себя хорошо проявить
ничем не хуже других средних игроков второй половины таблицы серии А
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Dmitry Er
Ответ Дмитрий Леонтьев
Тоже пропал?
срочно отправляем водолазов в Бергамо
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LCY
Игрок ниже среднего, было бы по другому, уже нашел бы себе команду. За два года, можно было подтвердить свой класс.
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kodgong
Ответ <CRISTIANO>
Бред. Он в Торино забивал крутейшие мячи и отдал шикарные передачи. С мячом работает кау надо.
читать умеете? слишком долго принимает решения. современный, интенсивный футбол такого не прощает.
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tverd1
Ну важность Миранчука для Юрьича несколько преувеличена. Потому что Торино в приоритет поставил выкуп Влашича, хотя у них ценники одинаковые. Я думаю, что по Миранчуку надо ждать 1-е сентября, а скорее всего он уйдет из Аталанты только зимой.
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LOG MEG
Ему бы в Ла Лигу уехать.
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Jack & Daniels
В ж**е
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Francesc Fàbregas
Ответ Валерий Рытов
Все эти рассуждения о выключениях Миранчука скрывают одну простую вещь - он техничный, но недостаточно быстро принимает решения даже с мячом, даже на уровне Аталанты. Во второй половине Серии А это уж ок компромисс, выше никому в основу не нужен. Развития, которого мы ждали в первые сезоны, не случилось, в РПЛ он показал пик.
Что за ДАЖЕ на уровне Аталанты?
я всегда поражаюсь этой недооценке.
Аталанта заоблочная недостежимая высота для абсолютного большинства российских футболистов.
То место, где люди из кожи вон лезут что бы стать звездами и уйти в топ.
ДАЖЕ.
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teddy10
Посмотрел игру "очень механизированной Аталанты" с Фрозиноне. Команда больше была похожа на старую дрезину. Если так продолжится, то Гасперини вполне могут попросить на выход. При этом в атаке команде явно не хватает выдумки и креатива, который потенциально мог дать Миранчук. Тот же Копмейнерс отличный работяга и качественный хав, но довольно прямолинейный, а в нынешней Аталанте - это ключевой игрок. Лукман и Пашалич тоже не впечатлили. Возможно, еще разбегаются, но есть ощущение, что в нынешнем виде эта команда не сможет прогрессировать. Понятно, что при Гаспе даже в слабой и безыдейной Аталанте у Миранчука нет будущего, кроме выхода в концовках и кубковых матчах, но при другом тренере даже в этой команде он еще может показать свои качества. Ну, а если удастся провести сделку с Торино, будет еще лучше
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тот самый Кадрус
Ответ Валерий Рытов
Все эти рассуждения о выключениях Миранчука скрывают одну простую вещь - он техничный, но недостаточно быстро принимает решения даже с мячом, даже на уровне Аталанты. Во второй половине Серии А это уж ок компромисс, выше никому в основу не нужен. Развития, которого мы ждали в первые сезоны, не случилось, в РПЛ он показал пик.
Смотрел почти все его матчи за Торино. Всегда вовремя отдаёт пас куда нужно и кому нужно. Лучше всех в команде исполняет обостряющие передачи. Видение поля самое лучшее в команде.
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Restart Serdobsk
Ответ Валерий Рытов
Все эти рассуждения о выключениях Миранчука скрывают одну простую вещь - он техничный, но недостаточно быстро принимает решения даже с мячом, даже на уровне Аталанты. Во второй половине Серии А это уж ок компромисс, выше никому в основу не нужен. Развития, которого мы ждали в первые сезоны, не случилось, в РПЛ он показал пик.
плюсую .
в рпл у лехи всегда была секунда-другая на принятие решения , в сериале уже скорости другие и уже не всегда есть возможность принять мяч и подумать.
и если в торино ,на фоне автоматических болванчиков юрича, леха выделяется техникой и определенно своей ,какой-никакой , магией.
опять же, в торино спрос с него был меньше, сыграл посредственно пару матчей - всё равно выходишь на след матч, ибо вариантов креативщиков у торино было ну прямо скажем , не вагон.
а в команде претендующей на еврокубки уже давит результат , поэтому если ты не показываешь его на поле в матче - сидишь на скамейке.
но последние полгода лехи в локо при николиче - в сердечке.
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CJ7
Ответ Pucheslav
Не тянет, но в Торино играл постоянно. Понятненько
А толку? Это команда уровня РПЛ. И если посмотреть все результативные действия Лехи в его «успешном» году, когда в него всегда верили и он был основным, то у него в чемпионате 4+5 против:
Солернитана, Лечче, Кремонезе, Эмполи, Фиорентина, Верона, Милан, Удинезе, Монца. То есть 7 из 9 действий против команд с 11 по 19 места - лично для меня команды равносильные топ 8 РПЛ. А получается, что в лучшем случае Леха так и остался на прежнем уровне, не способным проявить себя против топов. И если бы он был так хорош в Торино, то ему бы дали шанс в Аталанте, а не думали куда же его сплавить. А самое плачевное, что и некуда, потому что спроса на него нет. Даже тот же Торино не готов выкупать, где он был якобы так хорош, в лучшем случае аренда.
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Igor Pivovarov
Главное не перепутайте Миранчука и Мудрика.
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Тюменский медвежонок
Я бы на месте Миранчука искал варианты в Бундеслиге всё таки там более открытый футбол и больше свободы и статистику набить можно, накрайняк варианты аренды с условной Голландией, Бельгией или Швейцарией, тоже футбол больше для него подходящий в этих лигах
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<CRISTIANO>
В итоге Аталанта отпустит его в Торино и всё.
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CJ7
Да давайте будем просто объективны: не тянет Леха топ чемпионаты и тем более команды, которые ставят перед собой высокие задачи( Хоть я и надеялся, что он сможет себя хорошо проявить
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