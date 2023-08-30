Где Алексей Миранчук?

Неужели останется в «Аталанте»?

Алексей Миранчук после удачной аренды в «Торино» вернулся в Бергамо – и о нем почти ничего не слышно. Как у него вообще дела?

Инсайдер Чемпионат.com Андрей Панков спросил об этом агента полузащитника Вадима Шпинева: « На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение . Это не позволяло заниматься с командой весь период сборов. Именно из-за этого он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи.

Только вчера, 29 августа, Миранчук прошел все тестирования и получил подтверждение того, что готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам в общей группе без каких-либо ограничений.

Что касается будущего Леши и ближайших перспектив, то у него действующий контракт с «Аталантой», но существует вероятность перехода в другой клуб до конца трансферного окна ».

Возможно, Миранчук все-таки вернется в «Торино». Опять в аренду

● У Миранчука был хороший отрезок в «Торино»: место в основе, четыре гола и шесть ассистов за сезон-2022/23. Но опцию выкупа в 13 млн евро так и не активировали – у туринцев не нашлось денег на полноценный трансфер.

По информации Metaratings, «Торино» предлагал за Миранчука 5-6 млн евро, но «Аталанта» не отпустила: хочет минимум 8-9. «Верона» тоже собиралась купить Алексея – снова отказ. Еще мелькала «Болонья», где работает Джованни Сартори – тот самый спортдир, который привел Миранчука в «Аталанту».

● Долетали слухи о возможной аренде в «Салернитану». «Матч ТВ» сообщал, что Джан Пьеро Гасперини не намерен отпускать Алексея, пока не оценит его на тренировках. На тот момент Миранчук восстанавливался от травмы. Публично «Салернитана» заявила, что не заинтересована в Алексее.

● Миранчук пропустил два стартовых тура Серии А. Без Алексея «Аталанта» на последних минутах победила «Сассуоло» (2:0) и уступила скромному «Фрозиноне» (1:2).

Еще в конце июля Calciomercato писал, что в «Аталанте» не рассчитывают на Миранчука: если он не уйдет, то останется в глубоком резерве.

● Агент Шпинев предлагает чуть подождать. «Прошу пока не разгонять всю истерию по поводу Леши. Думаю, буквально в течение этой недели‑начале следующей появится полноценная информация. Пока рано что‑либо говорить», – комментарий Шпинева для «Матч ТВ» от 22 августа.

● «Торино» не оставляет попыток вернуть Алексея – теперь предлагает аренду с правом выкупа, который станет обязательным, если туринцы попадут в еврокубки. При позитивном сценарии готовы отдать около семи миллионов евро, но президент «Аталанты» хочет за Миранчука уже 10-11 млн.

Почему Миранчук играет в «Торино» лучше, чем в «Аталанте»?

Андрей Клещенок еще в феврале подробно разбирал плюсы этой аренды:

«Миранчук не всегда органично вписывается в игру, но если в «Аталанте» его оторванность от команды выглядела плохо, то в «Торино» приносит пользу. Леша вынесен за скобки командных проблем. Он существует в своем измерении, где его игра определяется не плюсами и минусами команды, а собственным настроением, и даже в плохой день способен выиграть большинство эпизодов – а значит, конвертировать любой случайный полумомент. Его стиль стал добавочной ценностью.

Миранчук не стал другим человеком. Он все тот же отстраненный флегматик, которому не хватает нерва и вовлеченности и которого, кажется, не заведет даже грубый подкат. В его футболе нет никаких гарантий: он то включается в командное движение, то безучастно наблюдает со стороны.

В очень механизированной «Аталанте» апатичный стиль стал его потолком. В «Торино» все иначе. Юрич так объяснял отношение к треквартистам: «Я оставляю им немного свободы. Влашич цельный игрок, все делает хорошо. Радонич привносит вдохновение и рывки. Я прошу, чтобы он играл на инстинктах, потому что он, как и Леау, порой делает разницу. Миранчук придает качества и здорово связывает линии. Чувствую, что в определенных матчах они дают больше, чем обещают мои установки».

Юрич был в восторге от Алексея: «Обожаю Миранчука. Он особенный, надо лишь дать ему возможность проявлять себя». При этом добавлял, что россиянин непостоянен. Но туринскому тренеру это не мешало.

Трансферное окно в Италии закрывается 1 сентября.

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it, Fabrizio Andrea Bertani/Global Look Press; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli