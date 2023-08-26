Разгром в Петербурге.

«Урал» ехал в Петербург в качестве лидера РПЛ (по потерянным очкам). Но вместо упорного матча получилось избиение – «Зенит» уже в первом тайме забил 3 безответных гола. Самым показательным получился третий мяч, который гости подарили Клаудиньо.

Вратарь Илья Помазун, получивший на днях вызов в сборную России, вышел из штрафной, а потом из всех вариантов выбрал отдать пас не партнеру, а бразильцу. Клаудиньо просто перебросил голкипера с 25 метров.

У Кассьерры дубль – оба раза обводил вратаря и забивал в пустые

Впрочем, в других голах тоже хватало ошибок. Например, на 8-й минуте «Урал» забыл Ивана Сергеева на дальней штанге, а Клаудиньо отрезал всю защиту изящным черпачком.

Во втором мяче Матео Кассьерра с центра поля убежал к воротам, обвел Помазуна и закатил в пустые.

Четвертый гол получился похожим на второй и третий: сначала «Зенит» запрессинговал защитников так, что те ошиблись. А потом Кассьерра обвел Помазуна и забил в пустые.

Кассьерра очень хотел оформить хет-трик, на хотя бы это «Урал» не позволил.

У «Зенита» лучший матч в сезоне – вообще не позволили ничего

Даже так Кассьерра спокойно вышел на первое место в гонке бомбардиров – у колумбийца 6 голов в 6 турах. За весь прошлый сезон у нападающего «Зенита» было всего 2 мяча.

«Зенит» провел лучший матч в сезоне – уничтожил соперника, который выглядел крепким в первых турах РПЛ и обыграл ЦСКА и «Спартак» (правда, это было в Екатеринбурге).

А вот в Петербурге все было в одни ворота. Буквально – 7:0 по ударам в створ в пользу «Зенита» и почти 70% владения. «Зенит» допустил только 4 удара. Лучший результат команды в этом сезоне.

15 ударов по воротам – «Зенит» повторил свой лучший результат сезона (с «Динамо» тоже было 15). «Зенит» создал 4 явных момента (по классификации Opta). Тоже лучший результат в сезоне.

А «Урал» за один матч пропустил больше голов, чем за 5 первых туров этого сезона – 4 против 3.

Хотя, «Зенит» – настоящий криптонит для команды из Екатеринбурга. «Зенит» ни разу не проиграл в 25 матчах против «Урала» в РПЛ (21 победа, 4 ничьих) – ни одна другая команда в истории чемпионатов России не играла против другой так же часто, при этом ни разу не проиграв.

Теперь «Зенит» и «Урал» сравнялись в таблице – у обоих команд по 13 очков. На первом месте удержался «Краснодар» с 14.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин