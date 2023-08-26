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Привоз Помазуна с «Зенитом» – ночной кошмар кипера. И это еще не все – его дважды обводили и забивали в пустые

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Илья Помазун Илья Помазун
Футбол Футбол

Разгром в Петербурге.

«Урал» ехал в Петербург в качестве лидера РПЛ (по потерянным очкам). Но вместо упорного матча получилось избиение – «Зенит» уже в первом тайме забил 3 безответных гола. Самым показательным получился третий мяч, который гости подарили Клаудиньо.

Вратарь Илья Помазун, получивший на днях вызов в сборную России, вышел из штрафной, а потом из всех вариантов выбрал отдать пас не партнеру, а бразильцу. Клаудиньо просто перебросил голкипера с 25 метров.

У Кассьерры дубль – оба раза обводил вратаря и забивал в пустые

Впрочем, в других голах тоже хватало ошибок. Например, на 8-й минуте «Урал» забыл Ивана Сергеева на дальней штанге, а Клаудиньо отрезал всю защиту изящным черпачком.

Во втором мяче Матео Кассьерра с центра поля убежал к воротам, обвел Помазуна и закатил в пустые.

Четвертый гол получился похожим на второй и третий: сначала «Зенит» запрессинговал защитников так, что те ошиблись. А потом Кассьерра обвел Помазуна и забил в пустые.

Кассьерра очень хотел оформить хет-трик, на хотя бы это «Урал» не позволил.

У «Зенита» лучший матч в сезоне – вообще не позволили ничего

Даже так Кассьерра спокойно вышел на первое место в гонке бомбардиров – у колумбийца 6 голов в 6 турах. За весь прошлый сезон у нападающего «Зенита» было всего 2 мяча.

«Зенит» провел лучший матч в сезоне – уничтожил соперника, который выглядел крепким в первых турах РПЛ и обыграл ЦСКА и «Спартак» (правда, это было в Екатеринбурге).

А вот в Петербурге все было в одни ворота. Буквально – 7:0 по ударам в створ в пользу «Зенита» и почти 70% владения. «Зенит» допустил только 4 удара. Лучший результат команды в этом сезоне.

15 ударов по воротам – «Зенит» повторил свой лучший результат сезона (с «Динамо» тоже было 15). «Зенит» создал 4 явных момента (по классификации Opta). Тоже лучший результат в сезоне.

А «Урал» за один матч пропустил больше голов, чем за 5 первых туров этого сезона – 4 против 3. 

Хотя, «Зенит» – настоящий криптонит для команды из Екатеринбурга. «Зенит» ни разу не проиграл в 25 матчах против «Урала» в РПЛ (21 победа, 4 ничьих) – ни одна другая команда в истории чемпионатов России не играла против другой так же часто, при этом ни разу не проиграв.

Теперь «Зенит» и «Урал» сравнялись в таблице – у обоих команд по 13 очков. На первом месте удержался «Краснодар» с 14. 

Зенит – Урал 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
26 августа, 15.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Сергеев, 2:0 – 30 Кассьерра, 3:0 – 45 Клаудиньо, 4:0 – 68 Кассьерра.
ЗенитКержаков, Фернандес (Сутормин, 68), Караваев, Дуглас Сантос, Алип (Коваленко, 75), Круговой, Барриос, Клаудиньо (Кейрос, 75), Вендел (Бакаев, 90), Сергеев (Васильев, 68), Кассьерра.
УралПомазун, Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Кулаков (Ишков, 46), Сиссе (Аюпов, 46), Мишкич (Мосин, 83), Егорычев, Юшин (Дмитриев, 68), Шеттине (Каштанов, 68).
Предупреждения:
Сиссе (20), Алип (21), Ишков (50).

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

16 комментариев

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Semen B
Ответ Hong Kil
Помазун и спас там от пары голов точно. Вот кто из них лучше, Помазун или Кержаков, который отстоял на ноль, но ничего не отбил?
Так а что ему отбивать, если уральцы ни разу в створ не попали?
Кержаков в этом матче лучше. Работу выполнил, сам не привёз.
Помазун привёз.
+6
0
+6
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1OOOOOO
Урал посыпался. Игроки не справились с давлением.
+6
-1
+5
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Ale87
Ответ Neromog
Ну это же не против Спартака матч жизни играть))))))))))))))))))))
Это тоже заговор или ещё нет ?
+2
0
+2
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Neromog
Ну это же не против Спартака матч жизни играть))))))))))))))))))))
поздравляю, заговор раскрыт!)))
+2
0
+2
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Hong Kil
Помазун и спас там от пары голов точно. Вот кто из них лучше, Помазун или Кержаков, который отстоял на ноль, но ничего не отбил?
+3
-2
+1
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Дмитрий Васин
Комментарий удален пользователем
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Михаил Комкин
За сборную мне кажется переживает
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Фантом
Помазун тут в общем-то не самый главный виновник поражения. С голами Кассьеры мало что можно было сделать без помощи защитников, а те стояли столбами, с голом Сергеева - тем более.

Гол Клаудиньо - да, но если защита под прессингом весь матч будет откидывать мяч своему вратарю, то рано или поздно этот вратарь ошибется - просто от перегрузки. Так оно и случилось.
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Hong Kil
Ответ Semen B
Так а что ему отбивать, если уральцы ни разу в створ не попали? Кержаков в этом матче лучше. Работу выполнил, сам не привёз. Помазун привёз.
Да! Но Помазун спас в паре моментов. Я к тому, как определять, кто должен стоять в сборной, вратарь кто больше отбивает или кто не пропускает, потому что ударов нет?
+1
-1
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still young
Ответ Hong Kil
Помазун и спас там от пары голов точно. Вот кто из них лучше, Помазун или Кержаков, который отстоял на ноль, но ничего не отбил?
Действительно.
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Catalonia is the independent republic
Ответ Hong Kil
Да! Но Помазун спас в паре моментов. Я к тому, как определять, кто должен стоять в сборной, вратарь кто больше отбивает или кто не пропускает, потому что ударов нет?
Определять следует на дистанции всего сезона учитывая всю продвинутую статистику, когда есть нормальная выборка...
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Semen B
Ответ Andrew Andru
когда Кержаков от своего пас поймал в руки, тоже справился? Хорошо судья свободный не назначил
Да какой уж там пас.
Да лучше бы назначил. На результат бы не повлияло, но нытья бы стало меньше.
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Андрей Балабаев
Ответ Дмитрий Васин
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Ну накосячил при третьем голе, который по сути уже ничего не решал
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Catalonia is the independent republic
Ответ Фантом
Помазун тут в общем-то не самый главный виновник поражения. С голами Кассьеры мало что можно было сделать без помощи защитников, а те стояли столбами, с голом Сергеева - тем более. Гол Клаудиньо - да, но если защита под прессингом весь матч будет откидывать мяч своему вратарю, то рано или поздно этот вратарь ошибется - просто от перегрузки. Так оно и случилось.
Алисон, Тер Стеген, Эдерсон, Ноер итд всю жизнь так играют и им нормально...
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