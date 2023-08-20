«Я не показывал средний палец и не целовал ромбик». Быстров в матчах против «Спартака» и «Зенита» – 🔥

Делал больно обоим клубам.

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» и так жаркие, а в середине нулевых к этому добавился еще и фактор Владимира Быстрова. Яркий воспитанник «Зенита» в 2005-м перешел в «Спартак», а четыре года спустя отправился в обратном направлении.

За это его возненавидели фанаты с обеих сторон, но он регулярно становился героем дерби: забивал, отдавал, зарабатывал пенальти и бурно праздновал.

Вспоминаем самые яркие перфомансы.

Быстров против «Зенита»: провоцировал фанатов, поучаствовал в семи голах и ни разу не проиграл за «Спартак»

У Быстрова всегда хорошо получалось играть против бывших. С «Зенитом» у полузащитника 7 побед, 3 ничьих и 2 поражения, но обе неудачи случились, когда Быстров играл уже в «Анжи» и «Тосно».

«Спартак» при Быстрове проиграл «Зениту» лишь раз, но тогда игрок не попал в заявку.

16 октября 2005 года. «Спартак» – «Зенит» (1:1)

Дебютная игра Быстрова против родного клуба. На 60-й минуте Андрей Аршавин открыл счет, но на 80-й Быстров заработал пенальти , с которого Неманя Видич установил итоговый результат.

30 апреля 2006 года. «Зенит» – «Спартак» (1:4)

На «Петровском» Быстров явно был мотивирован вдвойне – еще не успел остыть конфликт с главным тренером «Зенита» Властимилом Петржелой, из-за которого он и покинул команду.

«Спартак» пропустил уже на третьей минуте, но еще до перерыва Быстров заработал пенальти , который реализовал Роман Павлюченко. Владимир не стеснялся активно праздновать, позднее фанаты «Зенита» ему это долго припоминали – и, кажется, так и не простили.

В 2009-м, когда случилось возвращение в Петербург, футболисту пришлось оправдываться:

«Суть претензий, конечно, известна. То, что я якобы показывал средний палец и целовал ромбик. Ничего такого себе не позволял. Единственное, когда заработал пенальти на «Петровском», я показал большой палец вверх в ответ на реакцию болельщиков, а потом ко мне подошел Влад Радимов и сказал, что не надо провоцировать фанатов. Я это запомнил надолго и больше не позволял себе ничего подобного».

Как бы то ни было, Быстров затем отдал еще и ассист , а «Спартак» разгромил «Зенит» 4:1. Так крупно принципиального соперника спартаковцы затем не побеждали 16 лет – только в сентябре 2022-го удались 3:0 в Кубке.

14 октября 2006 года. «Спартак» – «Зенит» (1:0)

Матч уже катился к нулевой ничьей, но на 90-й минуте Быстров закатил победный : пришел первым на добивание после удара Павлюченко. И, конечно, не отказался от бурного празднования.

31 марта 2007 года. «Зенит» – «Спартак» (1:3)

«Спартак» на выезде повел 3:0 уже к 37-й минуте – Быстров заработал и сам же реализовал пенальти , забив третий гол команды. А судья Игорь Егоров показал 8 желтых и 2 красных карточки.

4 апреля 2007 года. «Зенит» – «Спартак» (1:2)

Рубку продолжили через четыре дня в Кубке России. 7 желтых карточек, разбитый в кровь нос Быстрова (он снова заработал пенальти) , победный гол вышедшего на замену Дзюбы.

Ответную игру Быстров пропустил, но «Спартак» справился и без него: 1:1 и выход в полуфинал по сумме двух матчей. Павел Погребняк был очень недоволен: «Посмотрите, как, #####, «Спартак» работает с судьями. Он переплюнул нас только в этом, #####. Как судил Егоров, как сегодня Сухина, – это просто #####, #####».

21 июля 2007 года. «Спартак» – «Зенит» (3:1)

Да, Быстров снова заработал пенальти (его реализовал Павлюченко)! И тут не обошлось без судейских скандалов: Аршавин перед голом выбил мяч из рук Плетикосы, Быстров спорно завалился в штрафной (за это удалили Малафеева и указали на «точку»), а Баженов забил рукой.

Быстров против «Спартака»: забил в первой же игре и участвовал в разгромах

Здесь у Быстрова тоже положительная статистика: проиграл три раза (дважды в составе «Зенита» и один раз в «Краснодаре»), но одержал 10 побед и 4 раза сыграл вничью.

19 сентября 2003 года. «Зенит» – «Спартак» (2:1)

Юный Быстров забил «Спартаку» в первой же игре . Тогда это еще не было так принципиально: переезд в Москву и возвращение в «Зенит» будет ждать футболиста впереди.

11 августа 2012 года. «Зенит» – «Спартак» (5:0)

После возвращения в «Зенит» Быстров две недели ходил с охранником, а в первых 6 матчах забил 6 голов. Но результативных действий в играх против «Спартака» пришлось ждать три года: зато как прорвало – Быстров набрал 1+1 , поучаствовав в уничтожении бывшей команды.

14 августа 2014 года. «Краснодар» – «Спартак» (4:0)

Быстров поучаствовал в еще одном разгроме москвичей, но уже в составе «Краснодара»: причем забил Владимир с передачи еще одного экс-спартаковца Ари . Бразилец в том матче набрал 1+2.

Иногда матчи против бывших мотивируют вдвойне.

Фото: Andrey Chepakin/Russian Look, Eugeny Luchinsky/Russian Look/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Mike Kireev/Epsilon