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«Я не показывал средний палец и не целовал ромбик». Быстров в матчах против «Спартака» и «Зенита» – 🔥

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Владимир Быстров Владимир Быстров
Властимил Петржела
Футбол Футбол

Делал больно обоим клубам.

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» и так жаркие, а в середине нулевых к этому добавился еще и фактор Владимира Быстрова. Яркий воспитанник «Зенита» в 2005-м перешел в «Спартак», а четыре года спустя отправился в обратном направлении.

За это его возненавидели фанаты с обеих сторон, но он регулярно становился героем дерби: забивал, отдавал, зарабатывал пенальти и бурно праздновал.

Вспоминаем самые яркие перфомансы.

Быстров против «Зенита»: провоцировал фанатов, поучаствовал в семи голах и ни разу не проиграл за «Спартак»

У Быстрова всегда хорошо получалось играть против бывших. С «Зенитом» у полузащитника 7 побед, 3 ничьих и 2 поражения, но обе неудачи случились, когда Быстров играл уже в «Анжи» и «Тосно».

«Спартак» при Быстрове проиграл «Зениту» лишь раз, но тогда игрок не попал в заявку.

16 октября 2005 года. «Спартак» – «Зенит» (1:1)

Дебютная игра Быстрова против родного клуба. На 60-й минуте Андрей Аршавин открыл счет, но на 80-й Быстров заработал пенальти, с которого Неманя Видич установил итоговый результат.

30 апреля 2006 года. «Зенит» – «Спартак» (1:4)

На «Петровском» Быстров явно был мотивирован вдвойне – еще не успел остыть конфликт с главным тренером «Зенита» Властимилом Петржелой, из-за которого он и покинул команду.

«Спартак» пропустил уже на третьей минуте, но еще до перерыва Быстров заработал пенальти, который реализовал Роман Павлюченко. Владимир не стеснялся активно праздновать, позднее фанаты «Зенита» ему это долго припоминали – и, кажется, так и не простили.

В 2009-м, когда случилось возвращение в Петербург, футболисту пришлось оправдываться:

«Суть претензий, конечно, известна. То, что я якобы показывал средний палец и целовал ромбик. Ничего такого себе не позволял. Единственное, когда заработал пенальти на «Петровском», я показал большой палец вверх в ответ на реакцию болельщиков, а потом ко мне подошел Влад Радимов и сказал, что не надо провоцировать фанатов. Я это запомнил надолго и больше не позволял себе ничего подобного».

Как бы то ни было, Быстров затем отдал еще и ассист, а «Спартак» разгромил «Зенит» 4:1. Так крупно принципиального соперника спартаковцы затем не побеждали 16 лет – только в сентябре 2022-го удались 3:0 в Кубке.

14 октября 2006 года. «Спартак» – «Зенит» (1:0)

Матч уже катился к нулевой ничьей, но на 90-й минуте Быстров закатил победный: пришел первым на добивание после удара Павлюченко. И, конечно, не отказался от бурного празднования.

31 марта 2007 года. «Зенит» – «Спартак» (1:3)

«Спартак» на выезде повел 3:0 уже к 37-й минуте – Быстров заработал и сам же реализовал пенальти, забив третий гол команды. А судья Игорь Егоров показал 8 желтых и 2 красных карточки.

4 апреля 2007 года. «Зенит» – «Спартак» (1:2)

Рубку продолжили через четыре дня в Кубке России. 7 желтых карточек, разбитый в кровь нос Быстрова (он снова заработал пенальти), победный гол вышедшего на замену Дзюбы.

Ответную игру Быстров пропустил, но «Спартак» справился и без него: 1:1 и выход в полуфинал по сумме двух матчей. Павел Погребняк был очень недоволен: «Посмотрите, как, #####, «Спартак» работает с судьями. Он переплюнул нас только в этом, #####. Как судил Егоров, как сегодня Сухина, – это просто #####, #####».

21 июля 2007 года. «Спартак» – «Зенит» (3:1)

Да, Быстров снова заработал пенальти (его реализовал Павлюченко)! И тут не обошлось без судейских скандалов: Аршавин перед голом выбил мяч из рук Плетикосы, Быстров спорно завалился в штрафной (за это удалили Малафеева и указали на «точку»), а Баженов забил рукой.

Быстров против «Спартака»: забил в первой же игре и участвовал в разгромах

Здесь у Быстрова тоже положительная статистика: проиграл три раза (дважды в составе «Зенита» и один раз в «Краснодаре»), но одержал 10 побед и 4 раза сыграл вничью.

19 сентября 2003 года. «Зенит» – «Спартак» (2:1)

Юный Быстров забил «Спартаку» в первой же игре. Тогда это еще не было так принципиально: переезд в Москву и возвращение в «Зенит» будет ждать футболиста впереди.

11 августа 2012 года. «Зенит» – «Спартак» (5:0)

После возвращения в «Зенит» Быстров две недели ходил с охранником, а в первых 6 матчах забил 6 голов. Но результативных действий в играх против «Спартака» пришлось ждать три года: зато как прорвало – Быстров набрал 1+1, поучаствовав в уничтожении бывшей команды.

14 августа 2014 года. «Краснодар» – «Спартак» (4:0)

Быстров поучаствовал в еще одном разгроме москвичей, но уже в составе «Краснодара»: причем забил Владимир с передачи еще одного экс-спартаковца Ари. Бразилец в том матче набрал 1+2.

Иногда матчи против бывших мотивируют вдвойне.

Возвращение Быстрова в «Зенит»: Федун продал игрока по звонку сверху, а священники сравнивали его с евангельским сыном

Денисов vs Карпин, перфы Быстрова, разгромы в СПб. Смотрим эпохальные кадры противостояния «Спартака» и «Зенита»

Фото: Andrey Chepakin/Russian Look, Eugeny Luchinsky/Russian Look/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Mike Kireev/Epsilon

14 комментариев

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DeGrig
Тогда меня взбесило возвращение Быстрова в Спб, из-за этого Спартак не смог стать чемпионом в том сезоне. Но потом как все стихло, и тем более всплыло, что на владельца команды Федуна очень сильно надавили из правительства, чтобы отпустил игрока. Комментарии излишни, газпромпроект тут задействовал все связи...
+12
-5
+7
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Ba39
я видел как любитель трюфелей целовал "консерву", своими глазами видел. Быстров предатель.
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Андрей Балабаев
Ответ Igorsm
аналогично, считал его тогда предателем, а так любил его в Спартаке, просто на ДО и ПОСЛЕ
А ничего что он изначально зенитовский воспитанник? То есть когда он к вам переходил его моральные качества устраивали? Когда показывал жесты болельщикам Зенита, хотя раньше был одним из любимцев тоже? И только когда из "святой" тарасовки ушёл то стал подлецом
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San9
Лукойловские его вряд ли ненавидят, а вот в Спб очень большая часть - да. Так мерзко играть против родного клуба это надо умудриться. Провоцировать, выклянчивать пенальти, праздновать голы как будто трофей завоевал. Хотя со временем все улеглось конечно. Но никогда не забуду после его возвращения матчей 10 подряд на весь Петровский "Быстров - 🐷! Быстров - 🐷! Быстров - 🐷!" ))
Веселые были времена.
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Вадим Сидоров
Классное было усиление для Спартака, но а продали его не вовремя посреди сезона 2009. Не факт что с ним отобрали золото у Рубина, но как знать как знать... в решающей трети чемпионата проиграли половину матчей...
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Igorsm
Ответ DeGrig
Тогда меня взбесило возвращение Быстрова в Спб, из-за этого Спартак не смог стать чемпионом в том сезоне. Но потом как все стихло, и тем более всплыло, что на владельца команды Федуна очень сильно надавили из правительства, чтобы отпустил игрока. Комментарии излишни, газпромпроект тут задействовал все связи...
аналогично, считал его тогда предателем, а так любил его в Спартаке, просто на ДО и ПОСЛЕ
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Андрей Балабаев
Ответ Igorsm
Когда он играл в Зените я мечтал о таком игроке в Спартаке. Даже у врага можно любить какого-то футболиста.
Врага? А нам всё время говорят что рядовой соперник. Вы уж определитесь там
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Алексей Кузнецов
Ответ DeGrig
Тогда меня взбесило возвращение Быстрова в Спб, из-за этого Спартак не смог стать чемпионом в том сезоне. Но потом как все стихло, и тем более всплыло, что на владельца команды Федуна очень сильно надавили из правительства, чтобы отпустил игрока. Комментарии излишни, газпромпроект тут задействовал все связи...
Ну да, именно это помешало, а не например отрезок с 20 по 22 тур, когда вместо -1 стало -7, причем в 20 туре разгром дома от "Рубина".
Или поражение в Самаре и в дерби не повлияло никак? Только уход Быстрова повлиял.
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