Ого, у Семака уже 10-й трофей! Еще чуть-чуть – и обгонит Романцева, Газзаева и Семина
Копит чашки с невероятной скоростью.
«Зенит» в четвертый раз подряд выиграл Суперкубок России – и это уже десятый трофей Сергея Семака как тренера. Он добавился к пяти чемпионствам, одному Кубку и трем Суперкубкам.
Сравним с достижениями других наших тренеров в российской истории?
В этом списке включены победы в еврокубках и зарубежных чемпионатах.
Расшифровываем графу «Прочие»: Семин выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины, Газзаев – Суперкубок Украины, Бердыев – чемпионат и Кубок Туркменистана, а еще – Кубок Казахстана.
При этом каждый раз идут одни и те же споры по поводу того, считать ли официальным Кубок Содружества, раз уж учитывается и матч за Суперкубок России.
Кубок Содружества – турнир, который проходил между клубами из стран бывшего СССР с 1993 по 2011 год, а потом был реорганизован и просуществовал еще пять лет. Что немаловажно – он проводился под эгидой РФС и ФИФА.
У Семина и Бердыева в этом турнире по одной победе, у Романцева – целых шесть. Все они следуют в «Прочие». И тогда таблица будет выглядеть так:
И еще несколько фактов:
• Коллекция Романцева не ограничивается только этими трофеями – он также выигрывал чемпионат СССР и Кубок СССР-СНГ (последний советский трофей).
• Если брать только внутрироссийские турниры – чемпионат, Кубок и Суперкубок, то Семак с десятью трофеями уже делит третье место с Газзаевым. У Романцева на один больше, еще на один – у Семина.
• Семак выиграл десять титулов за период, который вместил в себя чуть больше четырех лет (если брать чемпионство сезона-2018/19, то оно было оформлено в 2019-м). У Слуцкого семь трофеев за пять лет. У Романцева все победы уместились за 10 лет с небольшим, у Газзаева – почти за 14, у Семина – почти за 17. Трофеи Бердыева растянулись на 23 года – выиграл Кубок Туркменистана в 1998-м и Кубок Казахстана в 2021-м.
• А еще Семак стал рекордсменом по выигранным Суперкубкам – уже четыре трофея. Кубок чаще брал Семин, а чемпионат больше остальных выигрывал Романцев.
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Родионов
Да и суперкубков не было в его время.
Я из Минска (другая страна). Так у нас в середине 90-х группа подростков так торчала со Спартака, что раскрасили подъезд весь и расписали фамилиями игроков и тренера.
У Романцева победы посредственные, в конкурентной среде он ничем себя не проявил - был чемпионом среди камазов и океанов.