Ого, у Семака уже 10-й трофей! Еще чуть-чуть – и обгонит Романцева, Газзаева и Семина

Копит чашки с невероятной скоростью.

«Зенит» в четвертый раз подряд выиграл Суперкубок России – и это уже десятый трофей Сергея Семака как тренера. Он добавился к пяти чемпионствам, одному Кубку и трем Суперкубкам.

Сравним с достижениями других наших тренеров в российской истории?

В этом списке включены победы в еврокубках и зарубежных чемпионатах.

Расшифровываем графу «Прочие»: Семин выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины, Газзаев – Суперкубок Украины, Бердыев – чемпионат и Кубок Туркменистана, а еще – Кубок Казахстана.

При этом каждый раз идут одни и те же споры по поводу того, считать ли официальным Кубок Содружества, раз уж учитывается и матч за Суперкубок России.

Кубок Содружества – турнир, который проходил между клубами из стран бывшего СССР с 1993 по 2011 год, а потом был реорганизован и просуществовал еще пять лет. Что немаловажно – он проводился под эгидой РФС и ФИФА.

У Семина и Бердыева в этом турнире по одной победе, у Романцева – целых шесть. Все они следуют в «Прочие». И тогда таблица будет выглядеть так:

И еще несколько фактов:

• Коллекция Романцева не ограничивается только этими трофеями – он также выигрывал чемпионат СССР и Кубок СССР-СНГ (последний советский трофей).

• Если брать только внутрироссийские турниры – чемпионат, Кубок и Суперкубок, то Семак с десятью трофеями уже делит третье место с Газзаевым. У Романцева на один больше, еще на один – у Семина.

• Семак выиграл десять титулов за период, который вместил в себя чуть больше четырех лет (если брать чемпионство сезона-2018/19, то оно было оформлено в 2019-м). У Слуцкого семь трофеев за пять лет. У Романцева все победы уместились за 10 лет с небольшим, у Газзаева – почти за 14, у Семина – почти за 17. Трофеи Бердыева растянулись на 23 года – выиграл Кубок Туркменистана в 1998-м и Кубок Казахстана в 2021-м.

• А еще Семак стал рекордсменом по выигранным Суперкубкам – уже четыре трофея. Кубок чаще брал Семин, а чемпионат больше остальных выигрывал Романцев.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Родионов