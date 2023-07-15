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Ого, у Семака уже 10-й трофей! Еще чуть-чуть – и обгонит Романцева, Газзаева и Семина

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Копит чашки с невероятной скоростью.

«Зенит» в четвертый раз подряд выиграл Суперкубок России – и это уже десятый трофей Сергея Семака как тренера. Он добавился к пяти чемпионствам, одному Кубку и трем Суперкубкам. 

Сравним с достижениями других наших тренеров в российской истории?

В этом списке включены победы в еврокубках и зарубежных чемпионатах.

Расшифровываем графу «Прочие»: Семин выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины, Газзаев – Суперкубок Украины, Бердыев – чемпионат и Кубок Туркменистана, а еще – Кубок Казахстана.

При этом каждый раз идут одни и те же споры по поводу того, считать ли официальным Кубок Содружества, раз уж учитывается и матч за Суперкубок России.

Кубок Содружества – турнир, который проходил между клубами из стран бывшего СССР с 1993 по 2011 год, а потом был реорганизован и просуществовал еще пять лет. Что немаловажно – он проводился под эгидой РФС и ФИФА.

У Семина и Бердыева в этом турнире по одной победе, у Романцева – целых шесть. Все они следуют в «Прочие». И тогда таблица будет выглядеть так:

И еще несколько фактов:

• Коллекция Романцева не ограничивается только этими трофеями – он также выигрывал чемпионат СССР и Кубок СССР-СНГ (последний советский трофей). 

• Если брать только внутрироссийские турниры – чемпионат, Кубок и Суперкубок, то Семак с десятью трофеями уже делит третье место с Газзаевым. У Романцева на один больше, еще на один – у Семина.

• Семак выиграл десять титулов за период, который вместил в себя чуть больше четырех лет (если брать чемпионство сезона-2018/19, то оно было оформлено в 2019-м). У Слуцкого семь трофеев за пять лет. У Романцева все победы уместились за 10 лет с небольшим, у Газзаева – почти за 14, у Семина – почти за 17. Трофеи Бердыева растянулись на 23 года – выиграл Кубок Туркменистана в 1998-м и Кубок Казахстана в 2021-м.

• А еще Семак стал рекордсменом по выигранным Суперкубкам – уже четыре трофея. Кубок чаще брал Семин, а чемпионат больше остальных выигрывал Романцев.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Родионов

7 комментариев

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DZ0
Слуцкий почти в "Большое шоу" выиграл, это тут не считается правда
+6
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Abdulla
Романцев всегда будет вне конкуренции, считаю.
Да и суперкубков не было в его время.
Я из Минска (другая страна). Так у нас в середине 90-х группа подростков так торчала со Спартака, что раскрасили подъезд весь и расписали фамилиями игроков и тренера.
+7
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Растиньяк
Поставьте вместо него бабу сpaку, итог будет тот же..(купленные чашки)
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Полосатый Октобус*)
Ответ Abdulla
Романцев всегда будет вне конкуренции, считаю. Да и суперкубков не было в его время. Я из Минска (другая страна). Так у нас в середине 90-х группа подростков так торчала со Спартака, что раскрасили подъезд весь и расписали фамилиями игроков и тренера.
В спорте величие победы определяется величием поверженного соперника.

У Романцева победы посредственные, в конкурентной среде он ничем себя не проявил - был чемпионом среди камазов и океанов.
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Эдик Горбачёв
Ответ Roman Araslanov
Семак может выиграть хоть 100, хоть 1000 трофеев, но он никогда по величию и близко не приблизиться к Романцеву, Газзаеву и Сёмину
Величие Романцева ? Не смешите народ . В 90-е деньги были только у Спартака . Чего же у него с Динамо ничего не получилось .
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