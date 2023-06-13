Как вам по итогу новый формат Кубка России? Вот три разных мнения авторов Sports.ru

В сезоне-2022/2023 Кубок России полностью изменился: к групповому этапу добавилась система double elimination с двумя разными сетками плей-офф, «Путем РПЛ» и «Путем регионов», двумя матчами в паре в верхней сетке и вылетом для лучших команд только после двух поражений.

Мы наблюдали за экспериментом почти год. Теперь самое время развернуто обсудить, какие впечатления остались после кампании.

Максимилиан Алфимов против нового формата: много непонятного и обидного для маленьких клубов

Начну с неожиданного – новый формат Кубка отличный, но только для клубов Премьер-лиги. Для болельщиков и клубов РПЛ все и правда замечательно: больше матчей с сильными соперниками (еще и без Fan ID), больше денег, больше возможностей заработать, еще и право на ошибку есть. Понятно – нужно было как-то занять календарные слоты, оставшиеся от еврокубков. С этой задачей организаторы справились отлично.

Но на этом все. К Кубку у меня две большие претензии.

Формат – ну очень непонятный. А его еще и усложнили терминами

РФС, конечно, старался объяснить формат, но лучше всего удобство его понимания характеризует фраза Александра Мостового после вылета «Спартака» в Путь регионов: «Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?».

Конечно, у Мостового претензия другого характера – что «в Европе такого нет». Но моя претензия в другом: РФС просто запутал всех терминологией. Пути регионов, РПЛ, этапы, подэтапы – все это было сложно переварить не только тем, кто смотрит футбол раз в неделю, но и тем, кто в него погружен чуть больше. Что говорить про тех, кто смотрит его еще реже – как вообще объяснить этот формат Кубка, например, деду, который болеет за «Спартак»?

Да, если вы смотрите киберспорт, то вас такой формат не удивил, но давайте честно: кто хотя бы раз не запутался в сетке, изучая структуру Кубка на Sports.ru, сайте РФС или даже в википедии?

Несправедливость к клубам низших лиг

Давайте посмотрим на путь «Акрона» – клуба Первой лиги, подэлитного дивизиона. Он многим запомнился – по ощущениям он играл чуть ли не в полуфинале. Но «Акрон» добрался только до первого подэтапа четвертьфинала!

«Если честно, до сих пор не понимаю новый формат Кубка. Мы уже вроде куда-то добрались, а я все еще не могу понять формат», – это были слова кипера «Акрона» Сергея Волкова после победы над «Локомотивом».

Тольяттинская команда обыграла семерых соперников по пути к игре с «Краснодаром», где вылетела. Семерых! Среди них было аж четыре клуба РПЛ. Но «Акрон» остановился довольно далеко от финала. В любой другой сезон такого темпа тольяттинцам хватило бы, чтобы выиграть Кубок – ровно семь матчей с 1/64 финала, где вступали в борьбу часть клубов Первой лиги.

Даже если взять прошлый формат, где групповой этап уже внедрили: тех же семи матчей хватило бы, чтобы взять Кубок. Но не в этот раз.

РФС из-за нового формата вообще забыл о смысле Кубка. Пожалуй, это апелляция к традициям – во всех европейских странах главной фишкой кубков была и есть возможность команды из низшей лиги сыграть с топ-клубом. Я прекрасно помню, с какой надеждой в Калининграде, добираясь до 1/8 финала, где вступают в борьбу клубы РПЛ, всегда ждали жеребьевки и надеялись, что попадется кто-то из топов.

Каждый год в Кубке случались несколько матчей, когда топ-клуб приезжал в регион и вызывал огромный ажиотаж. В этом году подобное произошло только три раза – и то благодаря целеустремленности «Акрона», который привез в Жигулевск «Локомотив» и «Спартак» (для этого ему потребовалось обыграть «Торпедо» и «Динамо»). И когда «Зенит» вылетел в нижнюю сетку и сыграл в Ульяновске с «Волгой».

Например, в прошлом сезоне ЦСКА приезжал в Липецк, «Динамо» – в Ставрополь и Калининград, «Зенит» – во Владикавказ. И в целом – у многих клубов Первой и Второй лиги была возможность посмотреть на большой футбол и на себя на уровне клуба РПЛ. 22 команды ФНЛ и ФНЛ-2 минимум по разу сыграли с клубом РПЛ! Если же взять Кубок до введения группового этапа, там была 1/16 финала – и минимум 16 клубов низших лиг могли хотя бы раз встретиться с командой РПЛ.

А что в этом сезоне? Только четыре клуба из подвалов сыграли с представителем высшего дивизиона. Четыре! Разумеется, мотивации у многих просто не было – не зря сильнейшие представители пердива в эту четверку не попали. Там оказались питерская «Звезда» из Второй лиги, середняк с амбициями «Акрон», который закончил сезон ближе к зоне вылета, чем к РПЛ, вылетевшие «Уфа» и ульяновская «Волга».

Кажется, популяризация футбола, которой часто объясняют непопулярные вещи в России, работает совсем не так. А посещаемость точно не поднять, если делать лучше только один продукт – высший дивизион.

Глеб Чернявский за новый формат (но нужны правки)

Весь год с удивлением смотрел, как футбольные болельщики отказываются принимать и понимать новый формат Кубка России. Особенно всем не нравилось, что было в плей-офф.

Здесь три причины:

1. Новое и непривычное всегда встречается отторжением, ничего не поделать. Не все готовы, что проигравший вылетает не из турнира, а в какой-то «Путь регионов».

2. Из-за того, что плохо объяснили, как все работает, неприятие только усилилось. Все визуалы очень плохие и запутанные, хотя система дабл-илиминейшн простая.

В киберспорте есть два понятных названия: верхняя сетка (или сетка виннеров) и нижняя сетка (сетка лузеров). Отсюда сразу понятна логика: через сетку виннеров в финал пробивается тот, кто ни разу не проиграл, а через сетку лузеров – тот, у кого есть одно поражение в сетке виннеров и кто воспользовался вторым шансом в сетке лузеров.

3. Самая большая глупость – это создание «Пути РПЛ» и «Пути регионов» с дискриминацией команд из низших лиг. Из-за этого потерялся весь смысл нововведений.

Как сделать так, чтобы новый формат всем понравился?

Убрать группы и модифицировать турнир так, чтобы, например, в 1/64 финала начиналась одна большая сетка виннеров, из которой бы уже все подряд вылетали в сетку лузеров.

Чтобы условный «Зенит» мог сразу свалиться в нижнюю сетку и поехать играть с клубами Первой и Второй лиги, а клуб из Второй лиги мог добраться до финала по сетке виннеров и иметь еще второй шанс. Справедливее же?

Уверен, да. Точно будет ярче и зрелищнее – в нашем забаненном мире такое развлечение необходимо. Почему бы не повеселиться и не поэкспериментировать, если кроме кэша победа в Кубке ничего не дает?

Бонус-экспертиза: издатель «Кибера» Кирилл Новокщенов рассказывает об опыте киберспорта, где double elimination внедрен давно и везде

Когда мы говорим про формат Double Elimination, важно понять: он не лучше и не хуже обычной олимпийки. Он просто другой – со своими плюсами и минусами.

Почему вообще DE стал основным форматом в Доте? Потому что киберспорт зарождался в первую очередь как инструмент маркетинга для игровых компаний: ты видишь, как какой-то парень всех выносит, и хочешь сам повторить его движения в игре. А Double Elimination дал возможность провести больше матчей в плей-офф и, соответственно, больше прорекламировать игру. Это все наложилось на особенность киберспорта: игрокам не проблема сыграть не один, а два матча в день, из-за чего турнир не затягивается.

Плюсы DE очевидны: это просто более справедливый формат. Классная команда не вылетит из-за одного случайного рикошета/пенальти/удаления. А в финал с большей вероятностью выйдут два топ-клуба, а не слабачки, которым повезло с сеткой. При этом DE не лишает нас красивых историй преодоления. Даже наоборот: когда команда играет до финала не стандартные два матча (1/4 и 1/2), а четыре-пять, зрители гораздо сильнее проникаются ее историей. Так было с нашей Team Spirit на The International 2021 (выиграли 5 матчей в нижней сетке и в 6-м стали чемпионами), за которую в финале болело большинство нейтральных фанатов.

Но тут возникает вопрос: а нужна ли вообще лишняя справедливость в футбольных кубках, которые всегда были ценны историями, как андердог выходит в финал и там пытается выстоять против денежного мешка? «Уиган», «Халл», «Уотфорд» в Англии, «Химки», «Урал», «Тосно» в России – и это только за последние 11 лет.

Еще важно: посев в верхнюю и нижнюю сетки в киберспорте всегда идет по результатам отбора: сыграли групповой этап, половина команд пошла в верхнюю, половина – в нижнюю (или все в верхнюю). А кидать команды в нижнюю сетку, потому что они играют в низших лигах – тут мое чувство справедливости дает сбой. Понимаю, что таким образом РПЛ получила на несколько топовых матчей больше, но не уверен, что дело того стоило.

Я рад, что этот эксперимент состоялся: российский футбол в том положении, когда любые изменения идут в плюс. Но в будущем лиге точно нужно продумать, как приблизить его к идеалу и заодно лучше погрузить в него зрителей. Сколько раз во время трансляций вы видели сетку Кубка России? На киберспортивных стримах она мелькает постоянно, а комментаторы и аналитики ее постоянно обсуждают и упоминают.

Так что немного подкрутить формат и его анонсирование – и тогда это будет не изменение ради изменений, а свежий взгляд на приевшейся формат, который в России ввели раньше, чем в европейских топ-лигах.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович; ФК «Зенит»