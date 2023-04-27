«Русские игроки боятся говорить». Тренер «Акрона» Калешин – новый герой Слуцкого

Обсудили психологию, философию и футбольную науку.

Новый собеседник Леонида Слуцкого в шоу «Коммент.Тренер» – автор одной из главных сенсаций в истории Кубка России, тренер «Акрона» Евгений Калешин.

Выбрали главное из 1,5-часового разговора, состоявшегося до побед над «Динамо» и «Спартаком».

Граница между уровнем лучших футболистов ФНЛ и средним игроком РПЛ – размыта

« Если ты играешь в Премьер-лиге, это не значит, что у тебя уровень Премьер-лиги . В моей команде есть игроки уровня РПЛ, и такие игроки были в «Балтике».

Это штамп, который мы ставим на игроке. Может у него агент хороший. Условно, ты играешь в московском клубе, проходишь все стадии: дубль, молодежка, вторая команда. Тебе же легче попасть в Премьер-лигу? Ты на виду у Семина, у Слуцкого, у Газзаева. Естественно, тебе легче. А попробуйте из Барнаула попасть в РПЛ. Или из Майкопа. Это же разный путь, правильно.

Есть игроки Первой лиги, которые по уровню соответствуют Премьер-лиге: здоровье, генетика, техническое оснащение, обученность. И как определить? Попадет в девятку 9 раз из 10? Давайте протестируем, тогда половина игроков РПЛ отсеется. По здоровью тоже, там могут играть люди, неготовые для спорта высших достижений.

Когда мы играем с «Торпедо», «Локомотивом» – по каким-то позициям мы даже лучше. Я считаю, что Волков (вратарь «Акрона») никак не хуже Худякова (голкипер «Локо»). При всем уважении, молодой парень – все, но этому молодому парню еще дофига надо научиться, чтобы стать как Волков. А он играет в Премьер-лиге, почему? Потому-что он воспитанник, ему этот путь чуть-чуть легче дался. Дай бог, чтобы он прогрессировал.

Такого защитника, как Савичев, в «Локомотиве» пока нет. Да, у него есть хорошие качества, есть какие-то недостатки. Это воспитанник «Спартака», который прошел все стадии, но у которого где-то не получилось. У нас есть Полубояринов – воспитанник «Спартака» и один из самых талантливых игроков 1997 года рождения. Прошел все сборные – травма там, карьера неудачно пошла, но мастерство же никуда не делось. Поэтому это вещь такая – нужно правильно оценивать».

В «Балтике» использовал футбольную науку. Некоторые игроки показывали по тестам результаты Шевченко и Реброва

В интервью Sports.ru Калешин говорил, что в «Балтике» он планировал использовать программу, позволяющую на основе анализа данных оценивать состояние футболистов.

Теперь тренер рассказал, что удалось внедрить.

« В последний сезон в Калининграде у нас была реальная научная бригада, которая занималась футбольной наукой . Возглавлял ее Владимир Кулаев, помощник Курбана Бердыева. Мы занимались анализом нейросистемы игрока, тестированием. Оказывается, у нейросистемы есть выносливость.

Каждый цикл мы использовали знаменитый киевский тест – на реакцию, аэробные возможности. Очень не любили футболисты, но заставляли, отправляли в киевское «Динамо» наши показатели. У нас было несколько игроков абсолютно европейского уровня, близко к Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Максиму Шацких. В частности, вот сейчас в «Сочи» играет Артем Макарчук, в сборную попал. Я не говорю о его способностях, но изначально у него материал для футболиста хорошего уровня.

Потом случайно, буквально в книге узнал, что в ЦСКА какое-то время использовали науку о биоритмах игроков. Я прям из автобуса вам (Слуцкому) набрал, вы сказали, что не очень у вас прижилось .

Мы решили попробовать в виде эксперимента. Обратились в «Шериф», который в то время Юрий Вернидуб тренировал, они были в Лиге чемпионов. Там уже чуть ли не десятилетие эта программа работает. Мы получали один месяц бесплатно данные по биоритмам игроков – очень крутая штука, до сих пор в авиации используется, но в футболе заглохло. Там интеллект, эмоциональная и физиологическая составляющая – вот три биоритма, которые изучаются. Но, конечно, должна быть система. Месяца недостаточно, но даже там были совпадения».

Российские игроки боятся давать обратную связь

Тренер рассказал о сложностях в процессе обучения футболистов.

«Игроки по-разному обучаются. Более развитые быстро схватывают все, быстро запоминают и быстро реализуют. Есть категория игроков, которые долго обучаются, но я знаю, что это один из принципов работы мозга, они потом рано или поздно эту информацию выдадут. Они могут и в другой команде это выдать или когда уже тренера этого не будет, но информация не пропадет даром.

Для меня это важно: я не только тренер, который свистит и ругается на футболистов, но и тот, кто передает знания.

Вы (Слуцкий) долгие годы работали на высоком уровне – и там игроки могут сомневаться, потому что ЦСКА и до вас побеждал. А я работаю на таком уровне, где пацаны хотят прогрессировать. Если ты с ними честен, если они видят твою страсть, – они верят и будут прыгать с девятого этажа.

Глобально я вижу проблему в том, что русские игроки боятся говорить. Я даю информацию и хочу увидеть обратную связь. Я должен спросить его, он должен мне ответить. До абсурда доходило, в «Кубани» были пацаны, которые отвечали: «А что вы ко мне сразу? Почему на меня?»

Да я хочу просто обратную связь! Игроки зажаты в плане коммуникаций. Если этот момент поправить на детско-юношеском уровне, когда там будут разговаривать, у них будет опыт коммуникации с тренером – и тогда во взрослом футболе будет легче.

Вот, допустим, они боятся в группе спросить. У нас есть специальный человек, через которого игроки могут спросить каждого тренера приватно: иногда спрашивают, а глобально в группе боятся. Если системно мы сможем игроков чуть-чуть раскрепостить на вопрос-ответ, тогда может быть будет меньше проблем. Я не могу иногда идентифицировать, почему игрок не понял».

Найти подход к команде помогает психолог

В «Балтике» Калешин просил нанять психолога. В «Акроне» он уже есть – тренер поделился, чем такой специалист помогает.

«Она посещает каждую тренировку, выбирает 1-2 игрока и в течение двух дней происходит коммуникация. Она мне дает информацию – не приватную, а то, каким образом я могу тренерский стиль управления игроком поменять, на какие рычаги надавить. Надо иногда топором рубить, а иногда маленькой пилочкой или ножичком. И вот сейчас мне психолог помогает найти к игроку совершенно разный инструмент. Без психолога, без анкетирования это невозможно сделать.

Допустим, это помогает мне после игры работать с запасными: как их настроить, как заставить хорошо тренироваться, какие слова подобрать, как определить, что игрок находится в негативной фазе. Это все важно».

«Хаотичный футбол я не очень люблю». Система скрывает недостатки футболистов

Калешин раскрыл тренерскую философию и методы выстраивания командного механизма.

«Когда игроки понимают систему, верят в нее и защищают, тогда система позволяет им скрыть их недостатки. Но как только игроки отказываются от системы, перестают играть так, как тренировали, то рушится все.

Что такое креативный футболист? Это когда человек выходит за рамки, то есть принимает несистемные решения. Но это выход за рамки. Если нет никакой системы, то для меня это больше похоже на хаос. Хаотичный футбол я не очень люблю».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; vk.com/fcakron