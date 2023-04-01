У «Зенита» уже +10 от «Спартака». Дожали «Урал» дублем Сергеева

А у Кассьерры 18-й матч без голов.

«Зенит» мчит к пятому чемпионству: отрыв от «Спартака» нарастили еще. Москвичи потеряли два очка дома с «Ахматом», а петербуржцы в концовке все-таки вырвали свои три у «Урала».

Мучились до 75-й минуты, пока не выручил Иван Сергеев – вышедший на замену после травмы.

Кассьерра – ☹️. Снова пустой матч

Сергей Семак никак не может выбрать основного нападающего. На «Урал» в старте вышел Матео Кассьерра – и снова не забил. У колумбийца по-прежнему ноль голов в 18 турах РПЛ. Есть один мяч только ульяновской «Волге» в Кубке России, не совсем тот уровень сопротивления.

Против «Урала» Кассьерра упустил главный момент первого тайма – не успел замкнуть на дальней штанге.

В остальном уверенно играл вратарь Илья Помазун – в этом сезоне он спасениями наработал на вызов в сборную России.

А Кассьерру заменили на 68-й минуте. Как раз вместо него и вышел Сергеев.

Сергеев – 😃. Дубль за 25 минут после травмы

Российскому нападающему понадобилось всего семь минут, чтобы забить.

Иван просто дождался навеса от Клаудиньо, грамотно выбрал позицию и головой переправил в угол. Немного повезло: мяч юркнул в ворота от штанги.

А еще через 10 минут Сергеев преобразовал в гол пас с другого фланга. На этот раз ассистировал Дуглас Сантос, а форвард просто подправил ногой в дальний угол.

Сергеев до этого из-за травмы пропустил три матча: два тура РПЛ и игру в кубке против «Динамо» – после игры рассказал, что травмировался на тренировке и только-только смог восстановиться. Был рад получить хоть сколько-то времени на поле – и сразу так воспользовался шансом.

Теперь у нападающего восемь голов в Премьер-лиге. И уже четвертый дубль вообще: до этого пострадали «Локо», «Сочи» и «Крылья» в кубке.

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«Зенит» победил 2:0 – собственно, за все время у действующего чемпиона ни одного поражения от «Урала». В 25 матчах взяли 21 победу и сыграли четыре ничьих.

Лидер укрепился: от «Спартака» уже 10 очков, «Ростов» отстает на столько же, но еще сыграет в воскресенье с «Торпедо» – по потерянным от команды Валерия Карпина семь.

Дальше – интересно, у «Зенита» выезд к «Локомотиву», самой горячей команде рестарта РПЛ. К Артему Дзюбе, который забивает пачками и передает приветы.

Потрепать «Зенит» – ох какой повод для нового обращения!

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев