Куда идти Слуцкому? Варианты – от «Зенита» до бразильского клуба Абрамовича

Леонид Слуцкий – три месяца без работы. За это время он успел сходить на рынок с Дзюбой, взорвать медиа рассказом про ужасных журналистов и присоединиться к «Коммент.Шоу».

С предложениями о тренерской работе пока туго. Писали об интересе «Краснодара», но, по данным источника РИА, Слуцкий отказал, чтобы не портить отношения с Галицким.

«Леонид Викторович вполне может развиваться в качестве стендапера и ведущего ютуб-шоу, но лучший вызов сейчас – возглавить новую команду и сделать из нее что-то путное. Но вопрос, доверят ли ему?» – считает Дмитрий Губерниев.

Авторы Sports.ru помогают Слуцкому найти новую работу.

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Глеб Чернявский – бразильский клуб, который купит Абрамович

Я вижу только два развития карьеры для Слуцкого – либо Медиалига, либо экзотика.

В Европе вариантов нет, в РПЛ тоже не зовут. Видимо, остается только Казахстан, а если повезет – какой-нибудь никому не нужный клуб из ОАЭ.

Поэтому единственное спасение Лео – Роман Абрамович. Ходят слухи, что он может купить бразильский клуб, потому что соскучился по футболу. И это шанс для Слуцкого, которого по каналам Абрамовича однажды продвигали в Европу.

1. Очевидно, будет много денег. Лео сможет скупить топовых молодых бразильцев.

2. Очевидно, будет много внимания. Лео сможет больше не сниматься у Богдана Лисевского.

3. Плюс совершенно неожиданный и новый вызов, под который дадут все условия. Лучше варианта не найти.

Остается дождаться Абрамовича.

Максим Полтавец – запустить тревел-шоу

В последнем интервью Слуцкий четко дал понять: просмотры для него теперь важнее мнения болельщиков. По сути, это признание, что работать он теперь мечтает шоуменом, а не тренером. Давайте дадим Леониду такую возможность.

Отправим тренера в путешествие по стране и футбольным клубам. Есть же шоу «На ножах», где Константин Ивлев приезжает спасать заведения. Пусть и Слуцкий так же катается и тренирует клубы, например, в течение месяца. А шоу пока назовем «По мячам».

Один выпуск Лео в майкопской «Дружбе» рассказывает про то, как переписывается с Эдегором и Хвичей, другую – шутит шутки про жен футболистов в женской команде из Иваново, дальше – дерется с судьями на детском турнире в Хабаровске. Красота!

Только представьте: Слуцкий приезжает в «Ессентуки», смотрит первый матч в ужасе, потом неделю тренирует, пьет минералку и команда побеждает. Это готовый хит!

Обязательно будет эпизод, где футболисты утром приходят на тренировку, а вместо старой базы у них новенькая «Бомбонера». Показывают, что Лео за ночь и за 300 тысяч рублей изменил клуб: новые мячи для тренировок – 50 тысяч рублей, новая эмблема и форма – 100 тысяч рублей, автобус – 150 тысяч рублей, Алан Дзагоев – в подарок от тренера.

В конце выпуска Слуцкий говорит, что все наладил, у клуба теперь проблем не будет, поэтому он может оставить вместо себя одного из учеников – Дениса Колодина, Романа Адамова, Юрия Жевнова, Раду Ребежу и т.д.

Если не возродим тренерскую карьеру Слуцкого, так хоть русскую футбольную провинцию поддержим.

Максимилиан Алфимов – страны бывшего СССР

Леонид Слуцкий оказался в профессиональном кризисе: экс-тренер «Рубина» и ЦСКА уже пробует себя в качестве интервьюера на ютубе. Кажется, в разговоре с Валерием Карпиным он как будто искал поддержки, спрашивая, нравилось ли Карпину работать на «Матч ТВ» во время паузы в карьере. Коуч сборной России и «Ростова» признался: не очень.

Сейчас Слуцкий активно ходит по разным шоу, участвует в медиапроектах, вспоминает «Бомбонеру» в Волгограде, но точно хочет продолжить тренировать. Правда, вопрос сложный: а куда ему идти? Кто его возьмет? Несмотря на провал в «Рубине» (а в Казани действительно получился именно провал), Слуцкого наверняка позвали бы клубы попроще из Первой лиги – а то, возможно, и из РПЛ. Но будет ли ему это интересно? Потянут ли его финансовые требования? Вот здесь уже есть сомнения.

При этом в своей карьере Слуцкий, кажется, уже попробовал все: и за границей поработал, и в Первую лигу спустился. Возможно, ему стоит уехать в страну бывшего СССР (Казахстан, Азербайджан) и возглавить там топ-клуб – комфортная среда, хорошие шансы завоевать титул и восстановить уверенность в своих силах. Впрочем, вряд ли сам Слуцкий на такое пойдет – только если совсем не будет альтернативы.

Хотелось бы видеть его в зарубежном чемпионате – наверняка он без проблем принял бы команду из Венгрии, но там уже есть Черчесов (а у России остались еще дружественные страны в Европе?). Впрочем, еще есть вариант с Турцией – там рады видеть российских игроков, почему бы там не оказаться и российскому тренеру? Правда, там ситуация будет максимально непохожей на комфортные условия бывшего СССР.

Александр Головин – «Зенит»

За 20+ лет карьеры Слуцкий поработал везде: от детей и нищего аутсайдера до топ-клуба, сборной и Европы (причем даже там – в разных условиях). Статистика, титулы и ощущения говорят, что комфортнее всего ему было в ЦСКА.

Зимой у Леонида появился шанс вернуться на похожий уровень, но он отказал «Краснодару». С одной стороны – странный выбор, с другой – логичный. На юге тренеру пришлось бы решать кучу проблем: от не всегда своевременного использования молодежи до часовых отчетов перед владельцем после каждого матча. В «Динамо», «Локо», «Спартаке», ЦСКА – везде есть нюансы в виде рыхлой стратегии, специфичных боссов или недостатка денег.

Кажется, у Слуцкого остался один вариант попасть в топ – «Зенит».

Осенью мы писали о том, что сделать «Зениту», чтобы вернуть интригу в РПЛ. Первым вариантом шла замена Семака на любого из немецких тренеров «Локомотива». Я вижу ход реалистичнее: замену на Слуцкого.

Семак выиграл в России все (и не раз) и может спокойно уезжать в Европу, а на вакантное место придет более мотивированный мужчина. Для него «Зенит» станет финальным тестом: провалится – может с концами уходить в стендап, как предложил Губерниев. Добьется успеха – сорвет куш.

Победы перезагрузят Слуцкого. Он перестанет нервничать, расцветет, поверит в себя. Журналисты снова включат режим обожания, появятся серьезные предложения в Европе.

Выучившийся там Семак двинет в обратном направлении и выведет «Зенит» в плей-офф ЛЧ. А Слуцкий сотворит чудо с середняком из топ-5 и окажется в АПЛ, чтобы тренировать «МЮ».

Дело – за Миллером.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Кирилл Брага, Владимир Песня, Виталий Белоусов; Gettyimages.ru/Michael Regan