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Куда идти Слуцкому? Варианты – от «Зенита» до бразильского клуба Абрамовича

Роман Абрамович Роман Абрамович
Зенит Зенит
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
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Леонид Слуцкий – три месяца без работы. За это время он успел сходить на рынок с Дзюбой, взорвать медиа рассказом про ужасных журналистов и присоединиться к «Коммент.Шоу».

С предложениями о тренерской работе пока туго. Писали об интересе «Краснодара», но, по данным источника РИА, Слуцкий отказал, чтобы не портить отношения с Галицким.

«Леонид Викторович вполне может развиваться в качестве стендапера и ведущего ютуб-шоу, но лучший вызов сейчас – возглавить новую команду и сделать из нее что-то путное. Но вопрос, доверят ли ему?» – считает Дмитрий Губерниев.

Авторы Sports.ru помогают Слуцкому найти новую работу.

Свои варианты предлагайте в комментах!

Глеб Чернявский – бразильский клуб, который купит Абрамович

Я вижу только два развития карьеры для Слуцкого – либо Медиалига, либо экзотика.

В Европе вариантов нет, в РПЛ тоже не зовут. Видимо, остается только Казахстан, а если повезет – какой-нибудь никому не нужный клуб из ОАЭ.

Поэтому единственное спасение Лео – Роман Абрамович. Ходят слухи, что он может купить бразильский клуб, потому что соскучился по футболу. И это шанс для Слуцкого, которого по каналам Абрамовича однажды продвигали в Европу.

1. Очевидно, будет много денег. Лео сможет скупить топовых молодых бразильцев.

2. Очевидно, будет много внимания. Лео сможет больше не сниматься у Богдана Лисевского.

3. Плюс совершенно неожиданный и новый вызов, под который дадут все условия. Лучше варианта не найти.

Остается дождаться Абрамовича.

Максим Полтавец – запустить тревел-шоу

В последнем интервью Слуцкий четко дал понять: просмотры для него теперь важнее мнения болельщиков. По сути, это признание, что работать он теперь мечтает шоуменом, а не тренером. Давайте дадим Леониду такую возможность.

Отправим тренера в путешествие по стране и футбольным клубам. Есть же шоу «На ножах», где Константин Ивлев приезжает спасать заведения. Пусть и Слуцкий так же катается и тренирует клубы, например, в течение месяца. А шоу пока назовем «По мячам».

Один выпуск Лео в майкопской «Дружбе» рассказывает про то, как переписывается с Эдегором и Хвичей, другую – шутит шутки про жен футболистов в женской команде из Иваново, дальше – дерется с судьями на детском турнире в Хабаровске. Красота!

Только представьте: Слуцкий приезжает в «Ессентуки», смотрит первый матч в ужасе, потом неделю тренирует, пьет минералку и команда побеждает. Это готовый хит! 

Обязательно будет эпизод, где футболисты утром приходят на тренировку, а вместо старой базы у них новенькая «Бомбонера». Показывают, что Лео за ночь и за 300 тысяч рублей изменил клуб: новые мячи для тренировок – 50 тысяч рублей, новая эмблема и форма – 100 тысяч рублей, автобус – 150 тысяч рублей, Алан Дзагоев – в подарок от тренера. 

В конце выпуска Слуцкий говорит, что все наладил, у клуба теперь проблем не будет, поэтому он может оставить вместо себя одного из учеников – Дениса Колодина, Романа Адамова, Юрия Жевнова, Раду Ребежу и т.д.

Если не возродим тренерскую карьеру Слуцкого, так хоть русскую футбольную провинцию поддержим.

Максимилиан Алфимов – страны бывшего СССР

Леонид Слуцкий оказался в профессиональном кризисе: экс-тренер «Рубина» и ЦСКА уже пробует себя в качестве интервьюера на ютубе. Кажется, в разговоре с Валерием Карпиным он как будто искал поддержки, спрашивая, нравилось ли Карпину работать на «Матч ТВ» во время паузы в карьере. Коуч сборной России и «Ростова» признался: не очень.

Сейчас Слуцкий активно ходит по разным шоу, участвует в медиапроектах, вспоминает «Бомбонеру» в Волгограде, но точно хочет продолжить тренировать. Правда, вопрос сложный: а куда ему идти? Кто его возьмет? Несмотря на провал в «Рубине» (а в Казани действительно получился именно провал), Слуцкого наверняка позвали бы клубы попроще из Первой лиги – а то, возможно, и из РПЛ. Но будет ли ему это интересно? Потянут ли его финансовые требования? Вот здесь уже есть сомнения.

При этом в своей карьере Слуцкий, кажется, уже попробовал все: и за границей поработал, и в Первую лигу спустился. Возможно, ему стоит уехать в страну бывшего СССР (Казахстан, Азербайджан) и возглавить там топ-клуб – комфортная среда, хорошие шансы завоевать титул и восстановить уверенность в своих силах. Впрочем, вряд ли сам Слуцкий на такое пойдет – только если совсем не будет альтернативы.

Хотелось бы видеть его в зарубежном чемпионате – наверняка он без проблем принял бы команду из Венгрии, но там уже есть Черчесов (а у России остались еще дружественные страны в Европе?). Впрочем, еще есть вариант с Турцией – там рады видеть российских игроков, почему бы там не оказаться и российскому тренеру? Правда, там ситуация будет максимально непохожей на комфортные условия бывшего СССР.

Александр Головин – «Зенит»

За 20+ лет карьеры Слуцкий поработал везде: от детей и нищего аутсайдера до топ-клуба, сборной и Европы (причем даже там – в разных условиях). Статистика, титулы и ощущения говорят, что комфортнее всего ему было в ЦСКА.

Зимой у Леонида появился шанс вернуться на похожий уровень, но он отказал «Краснодару». С одной стороны – странный выбор, с другой – логичный. На юге тренеру пришлось бы решать кучу проблем: от не всегда своевременного использования молодежи до часовых отчетов перед владельцем после каждого матча. В «Динамо», «Локо», «Спартаке», ЦСКА – везде есть нюансы в виде рыхлой стратегии, специфичных боссов или недостатка денег.

Кажется, у Слуцкого остался один вариант попасть в топ – «Зенит».

Осенью мы писали о том, что сделать «Зениту», чтобы вернуть интригу в РПЛ. Первым вариантом шла замена Семака на любого из немецких тренеров «Локомотива». Я вижу ход реалистичнее: замену на Слуцкого.

Семак выиграл в России все (и не раз) и может спокойно уезжать в Европу, а на вакантное место придет более мотивированный мужчина. Для него «Зенит» станет финальным тестом: провалится – может с концами уходить в стендап, как предложил Губерниев. Добьется успеха – сорвет куш.

Победы перезагрузят Слуцкого. Он перестанет нервничать, расцветет, поверит в себя. Журналисты снова включат режим обожания, появятся серьезные предложения в Европе.

Выучившийся там Семак двинет в обратном направлении и выведет «Зенит» в плей-офф ЛЧ. А Слуцкий сотворит чудо с середняком из топ-5 и окажется в АПЛ, чтобы тренировать «МЮ».

Дело – за Миллером.

Слуцкий взял интервью у Карпина. Честный разговор про страхи, xG и отъезд легионеров

Слуцкий сказал, что никто не пишет про его «Бомбонеру». Это не так!

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Кирилл Брага, Владимир Песня, Виталий Белоусов; Gettyimages.ru/Michael Regan

41 комментарий

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сосед царя
Что за бред? Какой Зенит? Уборщиком на базу или дворником в Удельный парк?
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Kvest78
В КВН на замену Маслякову
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Он саМый
В зе нит. Там любое станет "топом". Почему бы, для смеха, не заменить вегана-подкаблучника на борова-приколиста. Медийного выхлопа явно больше, а результат обеспечивают совсем другие люди
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neuklujyi peshehod
у него очень хорошо комментатором получаеться трудиться
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Metaphrast
Головин так намекнул "Зенит в пердив"?))

Слуцкий в Зените? Зачем оно надо клубу и руководству, глядя на Рубин, да и результаты в Англии и Голландии. Пусть Абрамович купит один из многочисленных Маккаби и тренером туда.
+2
0
+2
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Максим Малявин
Ответ tull
Слуцкому надо в пердив, восстанавливать квалификацию и уважение.
не, ему нужно возвращаться в родной Волгоград, брать Ротор, и становиться менеджером, отвечающим не только за основу и развивать молодежь( у Слуцкого как раз собственная школа есть в городе)
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Michael Boldyrev
Ответ CherenkovF
Слуцкий менеджер из прошлого. Еще совсем недавно нувориши назначали своих фаворитов (фавориток) на любые должности. Знания, профессионализм, компетенции не имели никакого значения. Так, общий американезированный стандарт поведения и лояльность к боссу. Сейчас все резко поменялось. Стали снова востребованы профессионалы. Так что путь Слуцкого это вариться в котле с таким же отработанным материалом - стендаперы, блогеры, ютуберы, заремы и прочие дуди... Будет мелькать еще пару лет, тусуясь с такими же бывшими, а потом все о нем забудут.
О эти вечные песни про профессионализм))
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Жэд Кэлэд
Ответ spartak-v
Может в Слуцк?
В Бобруйск...
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Kermit
Леонид Викторович кайфует от жизни, ему так нравится.
По всей видимости в тренерской деятельности он взял паузу.
Захочет - работу по душе найдёт. :)
+2
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Виктор Тимошков
Ребята, судя по вариантам, последний год никаких новостей, кроме футбольных, не читали
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Алексей Полиенков
В Медиалигу пусть идёт. Он как раз как медийное лицо будет там к месту. Совместит, так сказать, свою медийную и тренерскую карьеру.
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Контрольный выстрел
Авторам идей тоже можно в стэндап пойти. Уровень где то рядом.
+3
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CoMoBo3
Ответ Александр Беляков
Думаю , что скоро его тайный агент Дзюба оформит увольнение Галактионова и их комедийный дуэт воссоединиться в Локо. Толстый и тонкий.
Годичное турне по городам и весям ФНЛ 😎
+2
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Redmurza
Ему бы РФС, быть веселым обаятельным пухляшом и трындеть
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Тюменский медвежонок
идейно как тренер Слуцкий очевидно сейчас в кризисе и нужно перезагружаться
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CherenkovF
Слуцкий менеджер из прошлого. Еще совсем недавно нувориши назначали своих фаворитов (фавориток) на любые должности. Знания, профессионализм, компетенции не имели никакого значения. Так, общий американезированный стандарт поведения и лояльность к боссу. Сейчас все резко поменялось. Стали снова востребованы профессионалы. Так что путь Слуцкого это вариться в котле с таким же отработанным материалом - стендаперы, блогеры, ютуберы, заремы и прочие дуди... Будет мелькать еще пару лет, тусуясь с такими же бывшими, а потом все о нем забудут.
+1
-2
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2ran
В Импровизацию.
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gleb_k
Все тут язвят, а я желаю Слуцкому чтоб у него все получилось, уверен он еще потренирует и добьется успехов на высшем уровне.
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AF
Ответ UncleMaks
почему бы Абрамовичу не купить российский клуб? никто не помешает ему а) удовлетворять свою страсть к футболу б) зарабатывать деньги на перепродаже ноунеймов из Африки/Балкан/Южной Америки. Если грамотно все выстроить на частные деньги, это можно и в Томи устроить. но лучше пуст берет страдающий клуб, где есть новый стадион, правительство ему с радостью передаст эту обузу на баланс и как компенсацию за отжатые активы на западе
потому что в России ты не можешь выиграть априоре (Зенит чемпион лет на 5 еще)
не будет еврокубков
0
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Alex1104
Ответ spartak-v
Может в Слуцк?
Сборную Беларуси взять!
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-1
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tull
Ответ Брэд Либил
уже попробовал и обосрался с лучшим в лиге составом
Тогда во второй дивизион. Начинать с нуля.
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newjersey
Ответ UncleMaks
почему бы Абрамовичу не купить российский клуб? никто не помешает ему а) удовлетворять свою страсть к футболу б) зарабатывать деньги на перепродаже ноунеймов из Африки/Балкан/Южной Америки. Если грамотно все выстроить на частные деньги, это можно и в Томи устроить. но лучше пуст берет страдающий клуб, где есть новый стадион, правительство ему с радостью передаст эту обузу на баланс и как компенсацию за отжатые активы на западе
Абрамович скорее купит турецкий, арабский, израильский, украинский на крайняк
+8
0
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-DF-
Просто любопытно, а почему автор не предложил этого жизнерадостного жиробаса Спартаку?
+2
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Брэд Либил
Почему-то не указан самый очевидный вариант, где главное качество тренера уметь чесать языком, а не тренировать - Медиалига.
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Alexandr Kulyasov
В президенты
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