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14+6 за 16 матчей – статистика Промеса в РПЛ. Феноменально

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«Спартак» обыграл «Локо» (2:1) и вернулся на второе место в РПЛ. Один из голов забил вечно сверкающий Квинси Промес – он просто разрывает чемпионат России.

Голландец открыл счет с пенальти, который сам же и заработал. Теперь у него 14 голов и 6 ассистов в 16 матчах РПЛ. 14+6 за 16 игр!

До матча «Оренбурга» Промес единолично лидирует в гонке бомбардиров, но после хет-трика «Краснодару» его догнал Сычевой. Малком отстает на 2 гола. В гонке ассистентов Промес делит первое место с Даниилом Уткиным из «Ростова» (по 6 голевых передач). Очевидно, что и по гол+пас Квинси тоже первый – 20 очков, у Малкома 17 (12+5). Получается, что Промес забивает гол или отдает ассист каждые 72 минуты – фантастический результат.

Только за первый круг РПЛ-2022/23 Квинси настрелял 12 мячей – теоретически он может превзойти даже цифры Сейду Думбии, который забил 28 мячей в переходном сезоне-2011/12. Если брать только традиционные 30 туров, то все еще проще: чтобы стать первым в истории, Квинси нужно обойти Веллитона (21 гол в сезоне-2009).

«Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», – справедливо грустит Массимо Каррера.

Если оценивать всю карьеру, Промес забил 4-й гол в ворота «Локомотива». Голландец отметился 4+ мячами уже против 15 клубов – это второй показатель в истории «Спартака». Больше команд (18) огорчил только легендарный Никита Симонян.

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Антон Зиньковский расхваливает партнера: «Квинси Промес – легенда «Спартака». Столько делает для команды, еще и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятерке лучших бомбардиров клуба за все время».

Антон не ошибается.

У Промеса уже 98 голов за «Спартак», он на седьмом месте в клубной истории. Впереди – только легенды.

6. Юрий Гаврилов – 102;

5. Егор Титов – 105;

4. Галимзян Хусаинов – 108;

3. Федор Черенков – 113;

2. Сергей Родионов – 146;

1. Никита Симонян – 155.

Квинси забивает каждые 172 минуты (0,49 гола за матч) – только у Симоняна статистика лучше, он колотил раз в 132 минуты.

Разумеется, в российской истории Квинси уже второй, выше лишь Егор Титов. 

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Локомотив – Спартак 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21, пенальти Промес, 0:2 – 28 Пруцев, 1:2 – 87 Изидор.
ЛокомотивХудяков, Кузьмичев, Магкеев (Куликов, 63), Баринов, Карпукас, Живоглядов, Марадишвили (Едвай, 72), Миранчук, Тикнизян, Раконяц (Керк, 46), Камано (Изидор, 46).
СпартакСелихов, Денисов, Чернов, Джикия (Маслов, 90), Хлусевич, Зобнин, Литвинов, Пруцев, Зиньковский (Классен, 84), Промес, Николсон (Соболев, 58).
Предупреждения:
Николсон (25), Миранчук (33), Магкеев (49), Промес (49), Джикия (68), Пруцев (86), Денисов (90), Селихов (90).

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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