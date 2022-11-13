14+6 за 16 матчей – статистика Промеса в РПЛ. Феноменально

«Спартак» обыграл «Локо» (2:1) и вернулся на второе место в РПЛ. Один из голов забил вечно сверкающий Квинси Промес – он просто разрывает чемпионат России.

Голландец открыл счет с пенальти, который сам же и заработал. Теперь у него 14 голов и 6 ассистов в 16 матчах РПЛ. 14+6 за 16 игр!

До матча «Оренбурга» Промес единолично лидирует в гонке бомбардиров, но после хет-трика «Краснодару» его догнал Сычевой. Малком отстает на 2 гола. В гонке ассистентов Промес делит первое место с Даниилом Уткиным из «Ростова» (по 6 голевых передач). Очевидно, что и по гол+пас Квинси тоже первый – 20 очков, у Малкома 17 (12+5). Получается, что Промес забивает гол или отдает ассист каждые 72 минуты – фантастический результат.

Только за первый круг РПЛ-2022/23 Квинси настрелял 12 мячей – теоретически он может превзойти даже цифры Сейду Думбии, который забил 28 мячей в переходном сезоне-2011/12. Если брать только традиционные 30 туров, то все еще проще: чтобы стать первым в истории, Квинси нужно обойти Веллитона (21 гол в сезоне-2009).

«Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», – справедливо грустит Массимо Каррера.

Если оценивать всю карьеру, Промес забил 4-й гол в ворота «Локомотива». Голландец отметился 4+ мячами уже против 15 клубов – это второй показатель в истории «Спартака». Больше команд (18) огорчил только легендарный Никита Симонян.

«Легенда Спартака». Промес скоро догонит Титова (еще 7 голов!) и войдет в пятерку лучших бомбардиров в истории

Антон Зиньковский расхваливает партнера: «Квинси Промес – легенда «Спартака». Столько делает для команды, еще и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятерке лучших бомбардиров клуба за все время».

Антон не ошибается.

У Промеса уже 98 голов за «Спартак», он на седьмом месте в клубной истории. Впереди – только легенды.

6. Юрий Гаврилов – 102;

5. Егор Титов – 105;

4. Галимзян Хусаинов – 108;

3. Федор Черенков – 113;

2. Сергей Родионов – 146;

1. Никита Симонян – 155.

Квинси забивает каждые 172 минуты (0,49 гола за матч) – только у Симоняна статистика лучше, он колотил раз в 132 минуты.

Разумеется, в российской истории Квинси уже второй, выше лишь Егор Титов.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков