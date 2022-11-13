14+6 за 16 матчей – статистика Промеса в РПЛ. Феноменально
«Спартак» обыграл «Локо» (2:1) и вернулся на второе место в РПЛ. Один из голов забил вечно сверкающий Квинси Промес – он просто разрывает чемпионат России.
Голландец открыл счет с пенальти, который сам же и заработал. Теперь у него 14 голов и 6 ассистов в 16 матчах РПЛ. 14+6 за 16 игр!
До матча «Оренбурга» Промес единолично лидирует в гонке бомбардиров, но после хет-трика «Краснодару» его догнал Сычевой. Малком отстает на 2 гола. В гонке ассистентов Промес делит первое место с Даниилом Уткиным из «Ростова» (по 6 голевых передач). Очевидно, что и по гол+пас Квинси тоже первый – 20 очков, у Малкома 17 (12+5). Получается, что Промес забивает гол или отдает ассист каждые 72 минуты – фантастический результат.
Только за первый круг РПЛ-2022/23 Квинси настрелял 12 мячей – теоретически он может превзойти даже цифры Сейду Думбии, который забил 28 мячей в переходном сезоне-2011/12. Если брать только традиционные 30 туров, то все еще проще: чтобы стать первым в истории, Квинси нужно обойти Веллитона (21 гол в сезоне-2009).
«Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», – справедливо грустит Массимо Каррера.
Если оценивать всю карьеру, Промес забил 4-й гол в ворота «Локомотива». Голландец отметился 4+ мячами уже против 15 клубов – это второй показатель в истории «Спартака». Больше команд (18) огорчил только легендарный Никита Симонян.
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Антон Зиньковский расхваливает партнера: «Квинси Промес – легенда «Спартака». Столько делает для команды, еще и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятерке лучших бомбардиров клуба за все время».
Антон не ошибается.
У Промеса уже 98 голов за «Спартак», он на седьмом месте в клубной истории. Впереди – только легенды.
6. Юрий Гаврилов – 102;
5. Егор Титов – 105;
4. Галимзян Хусаинов – 108;
3. Федор Черенков – 113;
2. Сергей Родионов – 146;
1. Никита Симонян – 155.
Квинси забивает каждые 172 минуты (0,49 гола за матч) – только у Симоняна статистика лучше, он колотил раз в 132 минуты.
Разумеется, в российской истории Квинси уже второй, выше лишь Егор Титов.
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- Дата проведения
- 12 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Худяков, Кузьмичев, Магкеев (Куликов, 63), Баринов, Карпукас, Живоглядов, Марадишвили (Едвай, 72), Миранчук, Тикнизян, Раконяц (Керк, 46), Камано (Изидор, 46).
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Спартак –
Селихов, Денисов, Чернов, Джикия (Маслов, 90), Хлусевич, Зобнин, Литвинов, Пруцев, Зиньковский (Классен, 84), Промес, Николсон (Соболев, 58).
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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