Плутник ушел из «Локомотива». Он часто противоречил сам себе

Вслед за Цорном и Циннбауэром.

После громких увольнений Цорна и Циннбауэра ушел и председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник. Он отработал в клубе почти 2 года и успел серьезно повлиять на его жизнь.

• Плутник зашел в «Локомотив» в декабре 2020-го: стал председателем совета директоров вместо Анатолия Мещерякова. Перед этим он покинул совет директоров ЦСКА.

Сразу Плутник заявил о полном доверии Марко Николичу: «Он будет работать с командой во втором круге чемпионата и будет выполнять те задачи, которые стоят перед нами и перед командой. Это борьба за самые высокие места в чемпионате, борьба за Кубок России».

• В марте 2021-го Плутник заговорил о реконструкции стадиона: «Год назад коллеги начали большую работу, и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций. Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона».

Уже в конце лета у него напрямую спросили о перспективах стадиона – и снова речь про исследование (хотя прошел уже не 1 месяц): «Будет ли это новое строительство или реконструкция – покажет исследование, которое сейчас проводится. Когда у нас уже будут планы, мы соберемся и обсудим. С болельщиками в том числе».

• В мае 2021-го клуб провел встречу с болельщиками. Плутник там объявил о продлении контрактов с Николичем и Жемалетдиновым и отверг возможную аренду «Лужников». С Мухиным тогда так и не договорились – и вскоре он ушел в ЦСКА.

• В июле «Локомотив» встретил Ральфа Рангника – по информации Eurostavka, Плутник сильнее всех хотел его приглашения. Гендиректор клуба Владимир Леонченко сомневался и больше верил в экс-игрока москвичей Александра Самедова.

• В октябрь 2021-го Плутник объявил об отставке Марко Николича. Удивительно, учитывая его прошлые высказывания о сербе – с ним только продлили контракт, а Плутник, по крайней мере на публике, в него верил. Хорошо: может быть, его увольняли другие люди из руководства.

• 25 ноября, после матча с «Лацио», у Александра спросили, уходит ли Рангник из «Локо». Он предложил дождаться завтрашнего дня. 26 ноября не случилось ничего. 27 ноября – тоже. Как и 28 ноября. Об отставке Ральфа Рангника «Локо» сообщил только 29 ноября.

• Было много слов про новую стратегию «Локо» – и даже в марте 2022-го Плутник говорил, что ее продолжают: «Команда работает. Стратегия – документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем заниматься развитием молодежи».

Плутник ушел – а вместо него приходит бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных. Согласно докладу Ричарда Макларена, он был причастен к допинговым схемам перед Сочи-2014 – поэтому Нагорных отстранили от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Теперь станет лучше?

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков