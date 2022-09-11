8:0 – крупнейшая победа «Зенита» в РПЛ! «Оренбург» отхватил хет-трик Вендела и бисиклету Малкома

Могли забить и 10.

«Зенит» в Петербурге устроил избиение «Оренбурга» – негостеприимно отгрузил 8 безответных голов.

Солировал Вендел – бразильский полузащитник поучаствовал в половине голов. Он же и начал разгром уже на второй минуте, завершив перекат мяча по штрафной изящным ударом в угол.

Во втором мяче у Вендела предголевой пас на Кузяева, который потом выкатил Сергееву на пустые. Очень легко.

Третий родился из прессинга: «Оренбург» ошибся у штрафной, мяч подхватил Кузяев и спокойно переиграл вратаря Кеняйкина.

Четвертый – и тут Малком. Получил пас от Мостового, вошел в штрафную, спокойно убрал под левую и положил в дальний.

Пятый – удар Вендела из-за штрафной. При счете 5:0 команды ушли на перерыв, хотя моменты были: Сергеев попал в перекладину после углового, Мостовой пробил в штангу, а «Оренбург» ответил мощным выстрелом Сычевого в каркас.

«Зенит» после перерыва не успокоился. На 51-й счет стал 6:0 – «Оренбург» отправил мяч в собственные ворота, Павловец опередил всех соперников.

Седьмой – бисиклета от Малкома. Офсайда не было, так что отменять такую красоту не было повода.

Последний гол вечера забил все тот же Вендел. Бразилец получил мяч в штрафной, разобрался с защитниками и оформил хет-трик – первый в карьере. После этого Вендела заменили на Мантуана, а «Зенит» не добил до десятки.

Кошмарное поражение прокомментировал главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка.

«Я отвечаю за игру. Это моя ошибка, я подготовил команду к игре, выбрал состав. Этот результат – мой. Проиграть 0:8 – стыд. Можно проиграть 0:4, 0:5, 1:4 – это спорт. Проиграть 0:8 и ничего не показать – стыд. Наши болельщики приехали сюда, а мы показали такую игру. Это детский сад. «Зенит» – высший уровень, для них это была очень легкая игра.

Почему не припарковали автобус, как «Торпедо»? Потому что я люблю футбол. «Торпедо» здесь проиграло 0:2. Мы уехали с 0:8. Я не жалею ни о чем. Можно ошибаться, но здесь было 30 тысяч зрителей, которые хотят видеть голы и эмоции. Но мы забыли сегодня сыграть в футбол, атаковать. Мы смотрели с открытым ртом на Малкома, Клаудиньо, Ловрена. Это стыд.

Плохой первый тайм, ждали реакцию. Ее вообще не было. Ждали только, сколько «Зенит» сможет забить», – сказал Личка.

А теперь страшные цифры для болельщиков «Оренбурга» – статистика матчей против «Зенита».

Удивляться такому результату сложно, даже если ищешь повсюду заговоры. Все-таки это был матч самой результативной команды чемпионата («Зенит» забил 19 голов за 8 туров, столько же у «Спартака») против одной из самых плохих оборон – «Оренбург» до игры в Санкт-Петербурге пропустил 18 (19 было только у «Факела» и «Торпедо»).

Тот же «Спартак» забил «Оренбургу» 4, проблемный «Локомотив» – 5 (с хет-триком Игнатьева). В истории чемпионатов России только «Ростов»-2014/15 пропустил за 9 туров больше – 29 голов (тогда были 3:7 от «Динамо», 0:6 от ЦСКА и 0:5 от «Зенита»).

«Зенит» же обновил несколько рекордов. Во-первых, это самая крупная победа петербургского клуба в рамках Премьер-лиги. До этого лучшим результатом были 8:1 против «Луча-Энергии» в 2008-м и 8:1 против «Торпедо» в 2015-м.

Победа 8:0 – крупнейшая для «Зенита» в истории. Правда, тут рекорд только повторили: до этого 8 безответных получал только андоррский «Энкамп» в квалификации Кубка УЕФА-2002/03.

До общего рекорда РПЛ немного не хватило. Там были и 9:0 «Локомотива» против «Уралана», и 10:1 «Сочи» против «Ростова».

Эх, рано сняли Вендела.

Фото: fc-zenit.rua/Вячеслав Евдокимов