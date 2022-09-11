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8:0 – крупнейшая победа «Зенита» в РПЛ! «Оренбург» отхватил хет-трик Вендела и бисиклету Малкома

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Могли забить и 10.

«Зенит» в Петербурге устроил избиение «Оренбурга» – негостеприимно отгрузил 8 безответных голов.  

Солировал Вендел – бразильский полузащитник поучаствовал в половине голов. Он же и начал разгром уже на второй минуте, завершив перекат мяча по штрафной изящным ударом в угол.

Во втором мяче у Вендела предголевой пас на Кузяева, который потом выкатил Сергееву на пустые. Очень легко.

Третий родился из прессинга: «Оренбург» ошибся у штрафной, мяч подхватил Кузяев и спокойно переиграл вратаря Кеняйкина.

Четвертый – и тут Малком. Получил пас от Мостового, вошел в штрафную, спокойно убрал под левую и положил в дальний.

Пятый – удар Вендела из-за штрафной. При счете 5:0 команды ушли на перерыв, хотя моменты были: Сергеев попал в перекладину после углового, Мостовой пробил в штангу, а «Оренбург» ответил мощным выстрелом Сычевого в каркас.

«Зенит» после перерыва не успокоился. На 51-й счет стал 6:0 – «Оренбург» отправил мяч в собственные ворота, Павловец опередил всех соперников.

Седьмой – бисиклета от Малкома. Офсайда не было, так что отменять такую красоту не было повода.

Последний гол вечера забил все тот же Вендел. Бразилец получил мяч в штрафной, разобрался с защитниками и оформил хет-трик – первый в карьере. После этого Вендела заменили на Мантуана, а «Зенит» не добил до десятки.

Кошмарное поражение прокомментировал главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка.  

«Я отвечаю за игру. Это моя ошибка, я подготовил команду к игре, выбрал состав. Этот результат – мой. Проиграть 0:8 – стыд. Можно проиграть 0:4, 0:5, 1:4 – это спорт. Проиграть 0:8 и ничего не показать – стыд. Наши болельщики приехали сюда, а мы показали такую игру. Это детский сад. «Зенит» – высший уровень, для них это была очень легкая игра.

Почему не припарковали автобус, как «Торпедо»? Потому что я люблю футбол. «Торпедо» здесь проиграло 0:2. Мы уехали с 0:8. Я не жалею ни о чем. Можно ошибаться, но здесь было 30 тысяч зрителей, которые хотят видеть голы и эмоции. Но мы забыли сегодня сыграть в футбол, атаковать. Мы смотрели с открытым ртом на Малкома, Клаудиньо, Ловрена. Это стыд.

Плохой первый тайм, ждали реакцию. Ее вообще не было. Ждали только, сколько «Зенит» сможет забить», – сказал Личка.

А теперь страшные цифры для болельщиков «Оренбурга» – статистика матчей против «Зенита».

Удивляться такому результату сложно, даже если ищешь повсюду заговоры. Все-таки это был матч самой результативной команды чемпионата («Зенит» забил 19 голов за 8 туров, столько же у «Спартака») против одной из самых плохих оборон – «Оренбург» до игры в Санкт-Петербурге пропустил 18 (19 было только у «Факела» и «Торпедо»).

Тот же «Спартак» забил «Оренбургу» 4, проблемный «Локомотив» – 5 (с хет-триком Игнатьева). В истории чемпионатов России только «Ростов»-2014/15 пропустил за 9 туров больше – 29 голов (тогда были 3:7 от «Динамо», 0:6 от ЦСКА и 0:5 от «Зенита»).

«Зенит» же обновил несколько рекордов. Во-первых, это самая крупная победа петербургского клуба в рамках Премьер-лиги. До этого лучшим результатом были 8:1 против «Луча-Энергии» в 2008-м и 8:1 против «Торпедо» в 2015-м.

Победа 8:0 – крупнейшая для «Зенита» в истории. Правда, тут рекорд только повторили: до этого 8 безответных получал только андоррский «Энкамп» в квалификации Кубка УЕФА-2002/03.

До общего рекорда РПЛ немного не хватило. Там были и 9:0 «Локомотива» против «Уралана», и 10:1 «Сочи» против «Ростова».

Эх, рано сняли Вендела.

Зенит – Оренбург 8:0 (5:0, 3:0)
Дата проведения
11 сентября, 17.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Вендел, 2:0 – 17 Сергеев, 3:0 – 19 Кузяев, 4:0 – 29 Малком, 5:0 – 43 Вендел, 6:0 – 51, автогол Павловец, 7:0 – 59 Малком, 8:0 – 68 Вендел.
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев (Клаудиньо, 46), Барриос, Вендел (Мантуан, 73), Малком (Ерохин, 87), Сергеев (Кассьерра, 63), Мостовой (Бакаев, 62).
ОренбургКеняйкин, Павловец (Капленко, 60), Гойкович, Хотулев, Эктов (Стаматов, 76), Аюпов, Вера (Башич, 60), Печенин (Полуяхтов, 46), Флорентин (Оганесян, 76), Марин, Сычевой.
Предупреждения:
Кузяев (10), Эктов (22), Вера (56), Полуяхтов (78), Башич (86).

Фото: fc-zenit.rua/Вячеслав Евдокимов

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