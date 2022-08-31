Почти 3 млн евро – столько заработал Кокорин в «Фиорентине» за магические полтора года 💰

Но это еще не все!

Александр Кокорин все-таки прощается с «Фиорентиной» и продолжит карьеру в кипрском «Арисе». Итальянцы очень хотели избавиться от форварда, но все равно будут платить ему значительную часть зарплаты – по данным «РБ Спорт», 800 тысяч из 1,8 млн евро (его зарплата в «Фиорентине»). У форварда контракт до лета 2024 года.

За эти феноменальные полтора года Кокорин неплохо заработал во Флоренции. И может заработать еще.

Это суммы до уплаты налогов. Подоходный налог в Италии для физических лиц, которые получают свыше 75 тысяч евро в год, – 43%. Но с 2019 года подоходным налогом облагается только 50% суммы заработка профессиональных спортсменов, приезжающих в Италию из-за рубежа.

«Фиорентина» (почему-то) не оценила талант Кокорина и пыталась избавиться от него больше года

•‎ Впервые слухи об уходе Кокорина из «Фиорентины» появились в конце июля 2021-го, спустя полгода после перехода. По информации Calciomercato, флорентийцы предлагали Александра клубам из России и Турции.

•‎ В ноябре «Матч ТВ» сообщал, что «Фиорентина» предлагала Кокорина «Дженоа», но Андрей Шевченко, который тогда возглавлял команду, отказался от Александра.

•‎ В январе 2022-го газета La Nazione писала, что «Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить часть его зарплаты – игроком якобы интересовались клубы из России и ОАЭ.

•‎ В зимнее трансферное окно основным претендентом на Кокорина были «Химки», но подмосковный клуб хотел забрать Александра только свободным агентом. Николо Скира писал, что «Фиорентина» вела переговоры о расторжении контракта, но они ни к чему не привели. Клуб очень старался избавиться от Кокорина до закрытия трансферного окна.

•‎ В мае «РБ Спорт» поделился новой информацией: «Фиорентина» хочет отпустить Кокорина бесплатно или разорвать контракт. «Кокорин этим летом будет на рынке, цена – ноль. Если покупателей не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию, но не в связи с политическими событиями, а по причине полного разочарования в игроке, он не оправдал ожиданий», – сообщил «РБ Спорт» итальянский источник.

•‎ В конце июля, по данным «Матч ТВ», «Фиорентина» предлагала Кокорину 2 млн евро за расторжение контракта, но Александр отказался. Игрок хотел, чтобы ему выплатили все деньги по контракту – 3,6 млн евро.

•‎ В начале августа ситуация обострилась до такой степени, что «Фиорентина» была готова не включить Кокорина в заявку на сезон, если тот не покинет клуб. Уже после этого появились варианты с Кипром.

Непризнанный мастер.

Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone