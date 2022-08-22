Кандидаты в президенты «Спартака» – Хавкин, Матыцын и Хачатурянц. Что мы о них знаем?

Варианты вместо Федуна.

Закончилась эпоха – «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака», а Леонид Федун больше не президент. «Матч ТВ» назвал трех претендентов на его место – это Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц.

Что мы о них знаем?

Евгений Хавкин

Возраст: 58 лет.

Отношение к «Спартаку»: в начале августа «СЭ» писал, что Хавкин в ближайшее время может войти в совет директоров «Спартака». Информации о конкретной должности, которую будет занимать Хавкин, не было.

Чем занимается: вице-президент «Лукойла». В апреле 2021-го продал акции компании почти на 30 млн рублей, а по другим данным – почти на 40 млн рублей.

Бэкграунд: закончил Московский институт экономики, менеджмента и права. С 1997-го входит в совет директоров «Лукойла».

Александр Матыцын

Возраст: 61 год.

Отношение к «Спартаку»: с 2004-го входит в совет директоров «Спартака» – тогда «Коммерсант» даже называл его председателем. «Чемпионат» со ссылкой на свои источники называл Матыцына скрытым совладельцем «Спартака».

Чем занимается: с 2017-го Матыцын – первый вице-президент «Лукойла».

Бэкграунд: в 1984-м окончил Экономический факультет МГУ, а в 1997-м получил степень MBA в Бристольком университете. Должность вице-президента (не первого) в «Лукойле» занимал с 1997-го.

Ашот Хачатурянц

Возраст: 54 года.

Отношение к «Спартаку»: в начале августа Baza писала, что Хачатурянц займет пост президента клуба после ухода Федуна. Журналист «Чемпионата» Андрей Панков отмечал, что инициатор приглашения Хачатурянца на пост главы «Спартака» – Вагит Алекперов.

Что говорил о «Спартаке»: вообще все самые важные уже собраны здесь, а самую важную и глобальную, слова перед кубковым полуфиналом с «Зенитом» в 2020-м, давайте вспомним отдельно.

«Спартак» – это великий клуб с потрясающей историей и колоссальной поддержкой со стороны болельщиков. Но когда команда не показывает ту игру, которую должна показывать, начинается поиск виновных. Да, были некоторые моменты, которые несправедливо трактовались судьями не в пользу красно-белых. Но в целом это несоответствие между ожиданиями и результатами <...>

Две команды. Одна заслуженно стала чемпионом, сильная команда, вторая команда с богатейшей историей и с определенными проблемами».

Чем занимается: с ноября 2021-го по июнь 2022-го был президентом РПЛ.

Бэкграунд: в 1991-м Хачатурянц окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина, затем долго занимался нефтетрейдинговым бизнесом. В 2001-м стал советником Германа Грефа в Министерстве экономического развития. В 2004-м на четыре года ушел в ФСБ – там работал начальником Управления федеральной целевой программы «Госграница».

С 2008-го по февраль 2020-го был гендиректором «Сбербанк Капитал» – дочерней компании «Сбербанка», которая собирает активы, взыскивая их с должников, а потом пытается инвестировать или просто на них заработать. С 2018-го Хачатурянц работал в судейском комитете РФС. В 2019-м стал его главой.

Все подробности биографии Хачатурянца – здесь.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Евгений Биятов, Валерий Левитин