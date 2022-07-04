Первый матч «Зенита» с иностранным клубом после 24 февраля: братские флаги, пиво на стадионе и хлесткий ответ Семака про «Спартак»

В Сочи приехала «Црвена Звезда».

«Зенит» впервые после 24 февраля сыграл против зарубежной команды – в Сочи приехала «Црвена Звезда». Петербуржцы победили 2:1 благодаря голам Андрея Мостового и Матео Кассьерры.

Что окружало этот матч?

«Зенит» близок к покупке центрального защитника (правши). Писали про Эраковича из «Црвены Звезды», но это не он

Несмотря на возвращение в Петербург Деяна Ловрена, «Зенит» хочет подписать еще минимум одного центрального защитника. Утром перед матчем с «Црвеной Звездой» Илья Казаков сообщил, что игрок сербов Страхиня Эракович близок к переходу в «Зенит» – эта тема стала одной из главных на пресс-конференции руководства клубов.

«Кто такой Эракович?», – пошутил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Правда, после этого Медведев уже был серьезен: «На позиции правого центрального защитника у нас уже достаточно футболистов. Не исключено, что еще один появится в самое ближайшее время.

На позицию левого центрального защитника мы настроены найти замену Ракицкому, чтобы у него была такая же волшебная левая нога, как у Ярослава. Насколько я знаю, Эракович – правоногий.

Кроме того, в рамках партнерства ослаблять «Црвену Звезду» перед квалификацией Лиги чемпионов было бы не по-партнерски».

Сейчас в центре обороны у «Зенита» могут сыграть Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Арсен Адамов и Вильмар Барриос. Плюс в Россию вернулся Деян Ловрен. При тройке центральных защитников правым центральным выходили Ловрен, Барриос и Адамов, при двойке ближе к правому краю могут располагаться Чистяков и Ловрен.

До вечера воскресенья было не очень понятно, почему приоритет для «Зенита» – именно правый центральный защитник. На послематчевой пресс-конференции все объяснил Семак: «У нас одна вакантная позиция с уходом Ракицкого. Нам нужен защитник – главное, чтобы он был. Левоногого найти достаточно сложно. Клуб занимается этим вопросом.

Чистяков при необходимости может сыграть слева, Ловрен – тоже. Сложности в том, что есть нехватка левоного защитника, есть, но они некритичны».

Скорее всего, новым центральным защитником станет Родригао из «Сочи». При этом Медведев назвал сильную ногу Эраковича – очень нетипичное заявление от гендиректора, которое скорее подчеркивает, что как минимум в шорт листе «Зенита» Страхиня есть.

Пиво (под смешным названием) – на футболе! Хотя перед матчем говорили, что его не будет

В конце июня телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что на матче «Зенита» и «Црвены Звезды» будут продавать пиво в экспериментальном порядке. Пресс-служба «Сочи» тут же опровергла инсайд: «Действующее законодательство запрещает данную деятельность».

В итоге на «Фиште» продавался «Напиток «Пенный» четырех марок. За 0,5 литра – 300 рублей.

Остальные развлечения вечера организовал «Зенит» – автограф-сессия Андрея Аршавина и Владислава Радимова, несколько аттракционов с фан-променада в Петербурге, а также выставка трофеев «Зенита» и «Црвены Звезды» прошедшего сезона.

Еще одна тема вечера – отношения России и Сербии. У «Фишта» можно было встретить баннеры о близости стран и флаги Сербии.

Прямо перед игрой на одной из трибун за воротами появился еще один баннер. Под ним оказались фанаты «Зенита».

Семак о разговорах перед Суперкубком: «Победы «Зенита» подогревают волну негатива. Сильных никто не любит»

Матч с «Црвеной Звездой» – последний для «Зенита» перед Суперкубком России. В конце послематчевой пресс-конференции у Семака спрашивали только о «Спартаке».

Сначала тренер рассказал, что «Зенит» еще не анализировал изменения у москвичей после прихода Гильермо Абаскаля, а затем выдал очень фактурную реплику на мой вопрос.

– Насколько для вас Суперкубок был важен раньше? Изменилось ли что-то сейчас с учетом всех обсуждений? Я удивлен бурному обсуждению матча за Суперкубок, который раньше не выглядел таким важным трофеем.

– Действительно, идет нагнетание ситуации. Все понимают, что Суперкубок – если не выставочный, то предваряющий чемпионат матч.

Ввиду принципиальности соперников в этом сезоне повышенное внимание. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива. Это понятно: сильных никто не любит. С таким давлением мы и работаем, в этом нет ничего страшного.

«Спартак» принимал Суперкубок, когда он играл в «Лужниках». «Локомотив» играл на своем поле. Мы играли в Москве, и этот вопрос никогда не обсуждался. Оставим это на компетенцию людей, которые об этом говорят.

Наше дело – готовиться, максимально хорошо делать свою работу, чтобы показывать интересный футбол».

Фото: Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic; Алесандр Дорский; fc-zenit.ru