Весенние тезисы Заремы: судьи отбирают очки как при раннем Гинере, дворовый футбол в РПЛ – уже скоро, бойкоты из-за Fan ID бьют по «Спартаку»

Зарема Салихова осваивает жанр колонок: за месяц вышло три на «Спорт-Экспрессе» и еще в медиа Ксении Собчак. Систематизировали ключевые мысли из текстов (если вы вдруг их не прочли).

• Против расширения РПЛ, так как в новой реальности многие команды не выживут. Предлагает налоговые льготы для клубов.

«Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях? Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ. Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни».

• Идея нового турнира России – для 8 команд, по типу Суперлиги. ТВ-права – «вещателю-конкуренту» (конкуренту «Матч ТВ»? Конкурентоспособному вещателю? Что имеется в виду – не очень ясно) В еврокубках, уверена Салихова, российские клубы ближайшие несколько лет играть не будут.

«Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, снова несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить российскими не представляется возможным. Сколько проектов останутся нереализованными уже никогда!

Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень». Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И наконец принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность».

• От «Спартака» требуют турникеты за 200 млн и женскую команду – это бьет по финансам клуба.

«Взять, например, дополнительные расходы на обязательное создание женских команд (рейтинг просмотров матчей, посещаемость кого-то интересовали?). Создание необходимой инфраструктуры, экипировка, зарплатная ведомость нового обслуживающего женские команды персонала при отсутствии каких-либо спонсоров – это очень ощутимо.

Или обязанность установить полноростовые турникеты – в нашем случае это 200 миллионов рублей. Вместо того чтобы помочь сохранить рабочие места для сотрудников клуба во избежание массовых сокращений, нас вынуждают тратить деньги на металлические конструкции. Кто важнее в этой ситуации – люди или турникеты?

Да и закон о Fan ID в долгий ящик тоже никто не убирал. Установка необходимого оборудования также ляжет бременем на клубы».

• Бойкот матчей из-за Fan ID бьет по клубу, закон уже не отменить.

«Дорогие болельщики «Спартака», самые принципиальные (в отличие от фанов других клубов) и в знак протеста против Fan ID бойкотирующие матчи команды, лишая ее поддержки, такой вопрос: вы реально верите, что принимавшие закон услышат вас и заметят пустые трибуны?

Для тех депутатов, которые голосовали, футбол не является главным видом спорта, у них и так «все нормально». А вы смотрите футбол по телевизору, делая рейтинги спортивному телеканалу».

• Игроки РПЛ и ФНЛ после завершения карьеры становятся блогерами, а лучше бы шли в судьи или тренеры.

«Почему бы не стать судьей, имея за спиной опыт игрока, пострадавшего от судейских ошибок, и заработать авторитет в глазах болельщиков? В чем гордость ругать с ТВ-экранов футболистов, выходящих на поле в майках команд, за которые ты сам недавно играл, и получать доход от рекламы букмекеров?»

• «Спартак» в шести очках от зоны вылета – не так страшно на фоне падения российского футбола. Команды за пределами топ-3 превратятся в «остальную массу», играющую в дворовый футбол

«Не надо с сарказмом ухмыляться о вылете: через полгода, после ухода легионеров, РПЛ и ФНЛ сольются в единую непонятную субстанцию с еще большим разрывом в качестве команд первой тройки и всей остальной массы, играющей в дворовый футбол – нет техники, оторви ноги сопернику».

• Судьи у «Спартака» отбирают очки как при раннем Гинере! Эта тема так или иначе – в каждой колонке.

«Почему-то все последние матчи «Спартака» сопровождают миллиметровые офсайды, странные штрафные, игры то ли рукой, то ли плечом, бесконечные свистки, когда «Спартак» разгоняет атаку. Мы говорим об этом, а нас называют нытиками. Отрицать то, что у «Спартака» снова, как в сезоне-2019/20 и в 2000-х, в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки, – глупо».

Фото: youtube.com/Осторожно: Собчак; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Александр Гальперин