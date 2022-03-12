6 побед подряд (вместе с Кубком) и место в тройке – это расцвел ЦСКА

Аплодируем.

Зимний перерыв помог ЦСКА собраться, и теперь клуб рвется в тройку (хотелось написать – в еврокубки). Очередную победу ЦСКА забрал у «Локомотива»: в первом тайме забил Юсуф Языджи, а на 91-й минуте Марио Фернандес сделал 2:1 – красно-синие впервые с 2015-го победили в Черкизово.

•‎ После возобновления сезона ЦСКА выиграл 4 матча во всех турнирах: у «Спартака», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива» в РПЛ, у «Сочи» – в Кубке.

• ЦСКА – лучшая команда России в последних пяти матчах лиги. Выиграли 5 игр из 5 (15 очков), только «Зенит» и «Краснодар» рядом – по 3 победы и 2 ничьи (11 очков).

• В двух последних матчах ЦСКА показывает характер: забивает победный в добавленное время. Так было и с «Нижним», и теперь с «Локо». «Надеюсь, это превратится в тенденцию», – сказал Березуцкий после матча.

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• А в трех матчах РПЛ после зимнего перерыва за ЦСКА забивает Языджи – пожалуй, самый полезный новичок зимы. Его снова назвали лучшим игроком матча, всего он набрал 5 (3+2) очков за результативность в 4 играх после перехода из «Лилля» (с учетом кубковой игры).

Мощь.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов