Недавно выступил с манифестом против ничьих.

«Ахмат» проиграл «Рубину» 1:2, но при этом добрался до любопытного достижения. Грозненцы – самая бескопмромиссная команда чемпионата, у них 10 побед, 10 поражений и 0 ничьих.

20 матчей без ничьих со старта сезона – повторение рекорда «Динамо» из сезона-2012/13. Интересно, что тогда москвичей прорвало как раз с 21-го тура. В последних 10 матчах динамовцы шесть раз сыграли вничью и завершили сезон на седьмом месте.

Талалаев недавно выступил с манифестом против ничьих

«Ахмат» сейчас тоже седьмой – главный тренер Андрей Талалаев рассчитывает только на победы. В декабрьском интервью «Матч ТВ» он объяснил свою философию.

– Во всех клубах, где мы работаем, предлагаю отменить премиальные за ничьи. Мое убеждение: команда должна быть настроена на победу, а не на зарабатывание одного очка.

– Многие с вами поспорят. Это не слишком прагматично.

– Могут спорить, но за меня говорит процент набранных очков. Учился в математической школе, разбираюсь в цифрах, и тут простая математика. За 3 матча вничью вы получите 3 очка. Если вы начинаете рисковать и одерживаете хотя бы 1 победу из этих трех, то вы получите те же 3 очка.

– Но если вы выиграли первый матч, то затем, сыграв два раза вничью, вы наберете 5 очков.

– В этом главное отличие психологии наших игроков от европейских. Лично столкнулся с этим, когда играл в Италии. Мы приучены к тому, что нас благодарят за ничьи, премии за них платят. В Европе же платят бонус за место в таблице в конце сезона, это совершенно другой вектор мышления, игроки стремятся набирать как можно больше очков.

Еще раз: есть смысл рискнуть, когда вы можете выиграть, например, два матча из трех и получить 6 очков, а не свести их вничью и получить 3.

– Перекладывая европейскую систему премиальных на Россию, очевиден риск, что в случае неудачного старта сезона команда развалится и бросит играть.

– Безусловно, но в текущих условиях я бы просил всех тех, кто говорит о нестабильности «Ахмата», разделять качество игры и процесс набирания очков. Мы могли закончить вничью несколько поединков, но шли в атаку и проигрывали. Самый яркий пример – «Спартак». Могли спокойно удержать ничью, но это не наш стиль. Да, мы проиграли и потеряли очко, но на дистанции такой принцип дает результат.

«Пюник» мы брали на предпоследнем месте, «Тамбов» шел 17-м, «Химки» – 15-ми, «Крылья» были на последнем месте. Убежден, что это правильный подход, даже короткие отрезки это подтверждают. Не хотелось бы раскрывать глаза остальным, но это так. И футбол будет двигаться вперед, если все перестанут радоваться ничьей.

– Конкретно по одному матчу со «Спартаком». Неужели ничья со «Спартаком» в Москве не принесла бы вам имиджевых бонусов от руководства в Чечне?

– А чем «Спартак» отличается от, например, «Арсенала»?

– Тем, что его матчи смотрят несколько сот тысяч человек. Совершенно другой уровень внимания к нему и к вам в матче против него.

– Но от этого не изменится мое положение в таблице. За матчи с ним и остальными дают одинаковые очки. Капитализация моей команды после игры со «Спартаком» тоже не увеличивается, зарплата игроков не растет, все это происходит по итогам долгосрочного труда, а не матча со «Спартаком». Поэтому я не вижу принципиальной разницы.

Еще не пал рекорд «Спартака» и клубный рекорд по победам

Грозненцы добрались до лучшего результата по количеству матчей без ничьих со старта чемпионата, но рекордная серия за сезон все еще у «Спартака». В 2000-м спартаковцы в третьем туре сыграли по нулям с «Локо», а затем выдали серию из 27 матчей без ничьих – и выиграли титул. Для обновления этого достижения «Ахмату» нужно продержаться без ничьих еще 8 матчей.

Подход Талалаева может приблизить грозненцев также к клубному рекорду по победам за сезон. Игроки «Ахмата» побеждали по 14 раз в сезонах-2011/12, 2012/13 и 2016/17. Сейчас же у команды 10 побед при 10 турах в запасе. Правда, впереди еще матчи со всеми командами из топ-6 – «Локо», «Зенитом», «Динамо», «Сочи», ЦСКА и «Краснодаром».

Будет непросто.

Фото: fc-akhmat.ru