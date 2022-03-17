Футболисты«Астаны» посетили социальный центр: сыграли с детьми в настольный теннис, передали подарки и стали гостями концерта

Фотопост.
В рамках социально-благотворительных программ футбольного клуба «Астана», Александр Заруцкий и Даниил Бескоровайный посетили детский центр «Нұрлы Жүрек».
На акции, организованной совместно с центром, его дети представили игрокам столичного клуба различные выступления.
А затем состоялся небольшой турнир в настольный теннис между футболистами и воспитанниками центра.
Официальные партнеры клуба поддержали мероприятие и передали детям подарки.
Сообщается, что футбольный клуб «Астана» планирует и дальше поддерживать социально-благотворительные акции.
Фото: ФК «Астана»
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