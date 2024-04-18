Полсостава «Баварии», герои побед над «Барсой» и «Атлетико». Сборная тура в фэнтези ЛЧ

Итоги 6-го тура фэнтези плей-офф Лиги чемпионов .

Правила этой сборной:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум четверо из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Марсель Забитцер, полузащитник, «Боруссия» (5,07%) – 14 очков

Австриец провел шикарный матч. Благодаря его голу и двум ассистам «Дортмунд» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13. Забитцер – первый игрок, отдавший 4+ ассиста в ЛЧ за «Боруссию» после Усмана Дембеле в сезоне-2016/17 (было шесть).

Килиан Мбаппе, нападающий, «ПСЖ» (49,24%) – 10 очков

Звездный француз оформил дубль «Барселоне». Лучший в матче по ударам – семь. У Мбаппе уже 15 голов в выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов, для этого ему потребовалось всего 12 матчей, больше только у Криштиану Роналду (23 гола за 39 игр).

Никлас Фюллькруг, нападающий, «Боруссия» (8,54%) – 10 очков

Немецкий нападающий поучаствовал в проходе «Атлетико», забил в ключевой момент, когда казалось, что соперник перехватил инициативу. Лучший в матче по ударам (5). До этого матча Фюллькруг забивал за «Боруссию» аж 17 февраля. Впервые в карьере сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Йозуа Киммих, полузащитник, «Бавария» (2,16%) – 8 очков

Киммих провел образцовую игру и вывел «Баварию» в полуфинал Лиги чемпионов единственным голом. Был признан лучшим игроком матча, лучший в противостоянии по ключевым передачам (4). Если бы числился защитником, процент владения явно был бы выше.

Витинья, полузащитник, «ПСЖ» (5,00%) – 8 очков

Португалец провел сильный матч, был одним из лучших на поле. Именно он ударом из-за штрафной вывел «ПСЖ» вперед. В целом за матч нанес три удара и отдал две ключевые передачи. Отличный джокер на полуфинал, особенно учитывая цену – 7.

«Реал» выиграет ЛЧ с вероятностью 39 процентов. У «Баварии» шансов чуть-чуть больше, чем у «Боруссии»