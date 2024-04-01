0,03% владения – вот такой редкий лучший игрок тура в АПЛ. Но и вы его не берите

Мало времени между дедлайнами.

Главные герои 30-го тура в фэнтези АПЛ – и сразу же советы к следующему дедлайну, он уже во вторник вечером.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Бен Бреретон, нападющий, «Шеффилд Юнайтед» (0,03%) – 14 очков

Бреретон провел за «Шеффилд» всего пять матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал ассист, для игрока последней команды лиги статистика шикарная. Да и с реализацией все в порядке: против «Фулхэма» два удара – два гола, один созданный шанс – один ассист. Но всерьез на него рассчитывать не стоит, тем более следующий матч против «Ливерпуля».

Альтернатива: Родриго Муниз в бешеной форме, восемь голов за восемь последних игр. В матче с «Шеффилдом» нанес семь ударов и все из штрафной, попал один раз в каркас, в концовке забил эффектный мяч ножницами. Календарь дальше хороший: «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл».

Айвен Тоуни против «Манчестер Юнайтед» нанес девять ударов, семь из них из штрафной, сделал ассист. График у «Брентфорда»: веселый «Брайтон», крепкая домашняя «Астон Вилла» и аутсайдеры «Шеффилд» с «Лутоном». Тоуни – это железные полные матчи и пенальти.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (21,98%) – 13 очков

«Челси» не смог обыграть «Бернли» даже с таймом в большинстве, при этом команда Маурисио Почеттино лучшая в туре по xG – 4.26, а Палмер провел очередной отличный матч. Уверенно реализовал пенальти, уже шестой в сезоне, классно пробил в дальний угол. Лучший в матче по ударам (9), касаниям в штрафной (12) и ожидаемым голам без учета пенальти NPxG (0.90). Мастхэв на остаток сезона.

Альтернатива: Луис Диас в хорошей форме. За последние четыре тура среди всех полузащитников второй по касаниям в штрафной (31) и четвертый по ударам (12), забил «Брайтону», а в следующем туре «Ливерпуль» принимает аутсайдера лиги «Шеффилд». Колумбиец хороший вариант в пару к Мохамеду Салаху на ближайший отрезок, тем более у него совсем маленький процент владения – 2,64. Но после «Шеффилда» у «Ливерпуля» принципиальный матч против «Манчестер Юнайтед», Диас может отдохнуть, следите за ожидаемыми составами.

Мусса Диаби принес победу «Астон Вилле», поучаствовал в двух голах. За последние четыре тура у него гол и три ассиста, но уж больно нестабильное игровое время – 11, 32, 45, 88 минут. Да и календарь дальше у «Виллы» тяжелейший: «Манчестер Сити», «Брентфорд» и «Арсенал». Советовать его трудно, даже с последними результативными действиями.

Кристоффер Айер, защитник, «Брентфорд» (1,01%) – 8 очков

Норвежец забивает вторую игру подряд, против «Бернли» его гол очков не принес, зато с «Манчестер Юнайтед» помог добыть ничью. Айер лучший в туре наравне с Конором Брэдли среди защитников по касаниям в штрафной (11), а между тем «Брентфорд» – первая команда, которая в этом сезоне совершила 80+ касаний в штрафной соперника в одной игре АПЛ. Дальше по графику «Брайтон» и «Астон Вилла», против них сухих матчей ждать сложно, да и на голы Айера каждый тур рассчитывать не будешь. Покупка выглядит сомнительной.

Альтернатива: Конор Брэдли здорово ходит в атаку, против «Брайтона» четыре созданных шанса и 11 касаний в штрафной, да и стоит всего 5 (как Айер), ему почти гарантировано место в старте на следующий тур, «Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» против последнего «Шеффилда».

Раян Аит-Нури – атакующий защитник, в последних четырех матчах у него гол и ассист. У «Вулверхэмптона» ближайшие соперники «Бернли» и «Вест Хэм», вполне можно поймать результативное действие или сухой матч, к тому же у «Вулвз» два матча в 34-м туре.

Штефан Ортега, вратарь, «Манчестер Сити» (0,21%) – 6 очков

Ортега почти случайно попал в сборную тура, слишком уж мало сухих матчей. На него, конечно, не стоит на него рассчитывать вдолгую, уже к следующем туру должен вернуться после повреждения Эдерсон.

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Альтернатива: Нето . Слишком мало сухих матчей в последнее время, поэтому не стоит переплачивать за вратарей, а капитан «Борнмута» стоит всего 5. Календарь приятный: «Кристал Пэлас» и «Лутон», а в 34-м туре две игры.

Дедлайн теперь – 21:30 мск, во вторник, 2 апреля . Начнем матчами «Ноттингем Форест» – «Фулхэм» и «Ньюкасл» – «Эвертон».