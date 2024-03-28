Есть польза от «Спартака»? А в «Краснодаре» со всеми проблемами? Кого брать в фэнтези РПЛ

Разбираем пики на 22-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

Насколько учитывать весеннюю форму игроков?

Команды сыграли всего два тура, после – двухнедельная пауза. Как делать выводы?

Senteres, 88-е место общего зачета

Денис – лидер h2h-клуба Jokers, идущего пятым в командном h2H-чемпионате РПЛ.

– Не думаю, что форма игроков заметно изменилась после сборных. Разве что вопрос дополнительной мотивации или, наоборот, особой усталости, особенно после изматывающей обратной дороги.

Reright18, 303-е место

Виктор выигрывал бронзу фэнтези по Чемпионшипу в сезоне-2019/20, играет за h2h-клуб Ice Planet, идущий на шестом месте командного h2h-чемпионата РПЛ.

– Конечно, важно, а на что еще обращать внимание? РПЛ и так лига закрытая, а пищу размышлений откуда-то брать надо. Тем более большинство команд провели матч в Кубке, а это уже три весенних матча. Основные составы вырисовались, главные действующие лица тоже.

Drummer14, 315-е место

Станислав выступает в составе h2h-клуба Moneyball, он на втором месте командного h2h-турнира РПЛ.

– Конечно, в первую очередь стоит обращать внимание на тех игроков, которые демонстрируют отличную форму по всему сезону, а не пару последних матчей: Матео Кассьерра, Дуглас Сантос, Константин Тюкавин. Или, например, Максима Осипенко, которого можно ставить против любого соперника в надежде на пенальти. Или Эдуарда Сперцяна. Все это мастхэвы, форма которых по сезону первостепенна в сравнении с календарем.

Ребят, которые хороши в последних матчах, вроде Виллиана Роши, Кирилла Гоцука и Бителло рассматривать можно. К примеру, Рошу – для ЦСКА ближайший тур прогнозируют нетяжелым (играть с «Сочи»). Но важно не увлекаться. Выбор должен основываться на букмекерских коэффициентах и стабильности по сезону. Разумеется, если мы говорим о базовом составе, а не ищем джокеров.

«Локомотив» – «Краснодар»: на кого обратить внимание в центральном матче?

Гости выше в таблице, но с зимней паузы вышли неуверенно и пережили смену тренера.

Senteres: Я больше в верю в москвичей. Наир Тикнизян и Максим Глушенков – стандартно. Из «Краснодара» вполне надежный юнит – Эдуард Сперцян. Словом, ничего необычного.

Reright18: В фокусе все те же: Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Максим Глушенков и Наир Тикнизян. Я не фанат подобных матчапов и специально докупать игроков под них не люблю. Но оставить всех их, если уже есть – вполне рабочий вариант. Особенно если не хватает замен. В иных случаях лучше присмотреться к другим матчам и менее популярным пикам.

Drummer14: Нужно брать Сперцяна, он мастхэв. Это достаточно стабильный игрок. Еще я бы обратил внимание на Кордобу, он только что забил в товарищеском матче Колумбии с Румынией. Нападающий должен быть в хорошей форме, а «Локомотив» не могу назвать не пропускающей командой. В целом, «Краснодар» не стоит списывать, это все еще претендент на чемпионство, который вполне может затолкать один, два, а то и три мяча.

При этом коэффициенты примерно равные. Если верите в «Локомотив», есть Наир Тикнизян. Да, он под некоторым вопросом на попадание в старт. Но все равно защитник, играющий атакующего флангового полузащитника, это кандидат в любой состав. И, конечно, тоже отмечу Глушенкова. Он сейчас в неплохой форме.

Кто может занести из «Спартака»?

Москвичам играть дома с «Уралом». Логично брать одного-двух спартаковцев, но в команде нет ярких лидеров.

Senteres: Из «Спартака» стоило обратить внимание только на одного игрока, но он до сих пор в ОАЭ. В остальном спартаковцы интереса не представляют. О «Факел» уже обожглись. Не удивлюсь, если и «Урал» их переедет.

Reright18: «Спартак» – разочарование прошлого тура, но накидавшее три «Оренбургу» в Кубке. А значит забивать все-таки не разучились. Через тур – «Динамо» в гостях, а на неделе еще и Кубок с «Зенитом». Хочешь не хочешь, а над разменом через неделю задуматься придется.

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Кого брать? Сухари можно найти и в других матчах, поэтому из гарантированных стартеров лучший пик – Манфред Угальде, сразу за ним Антон Зиньковский. Чтобы взять Хесуса Медину, нужно быть не просто рисковым, но еще и богатым. У всех низкий процент владения, а значит выглядит это еще привлекательнее.

Drummer14: Со всеми бедами Квинси Промеса, конечно, очевидных пиков в «Спартаке» нет. Для меня выбор – Манфред Угальде и защитник. Из обороны можно брать Даниила Хлусевича или Срджана Бабича. Угальде забил за Коста-Рику аргентинцам и будет на подъеме. Видно, что человек соответствует уровню чемпионата и вполне способен заносить очки, пусть еще и не успел за два тура.

Джокер – это Александр Соболев. Не факт, что будет в старте, но может и выйти с первых минут. А если нужен прямо джокер-джокер, можно рассмотреть Медину. Хоть в ЦСКА он и больше блистал, в «Спартаке» тоже выходит на атакующей позиции, которая всегда позволяет рассчитывать на пас или гол. Но надежнее все же Угальде и Бабич/Хлусевич.

Дедлайн в 22-м туре – 29 марта (пятница) в 19:30 мск. Первым будет матч «Динамо» – «Ростов».

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Виталий Тимкив, Алексей Даничев