Смотрим на лучших в 6-м туре РПЛ – кто самый эффективный?

Условия этого списка:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Виталий Гудиев, «Факел» (1,68%) – 11 очков

Один из пиков, который напрашивался с начала чемпионата из-за цены и оборонительной модели игры команд Вадима Евсеева. Тогда основным вратарем был опытный Александр Беленов, плюс «Факел» на старте много пропускал. Последние два тура воронежцы наконец показали игру на ноль, а у Гудиева еще и бонус за незабитый в его ворота. Да, Джон Кордоба не попал в створ, но 5 дополнительных очков Виталию все равно положены. На Гудиева вполне может заменить аналогичного по цене и невероятно популярного Евгения Латышонка из «Балтики».

Матео Кассьерра, «Зенит» (22,41%) – 11 очков

По этому форварду было много сомнений перед стартом сезона, но они быстро отпали: шесть голов в шести матчах. Другой вопрос – стабильность и выбор внутри «Зенита». Пока Кассьерра приносит пользу надежнее Клаудиньо и Вендела, но оба бразильца только что выдали удачные туры. Если Матео уже у вас в составе, менять его нет смысла, если нет – появляется выбор, кем занять второй слот.

Клаудиньо (14,03%), «Зенит» – 11 очков

А вот и еще один вариант для второго слота «Зенита». Начало чемпионата бразильцу не удалось (давал по 3 очка), но за последние два матча он набрал 16. Рассматривать как замену Кассьерре вряд ли стоит, но если уже есть в составе, можно и нужно сохранять.

Мирлинд Даку, «Рубин» (4,61%) – 9 очков

После первого тура форварда выбрали 8% фэнтези-менеджеров, но этот показатель падал с каждым матчем. Из-за невыразительной игры «Рубина» и конкуренция среди нападающих. Сейчас албанец снова может стать востребованным: казанцы не проигрывают два матча, он сам эффективен и стоит всего 7 млн. А Федор Чалов и Джон Кордоба не приносят очков уже пару игр.