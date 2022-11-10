25 комментариев

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В Ясенево достраивается каток Тутберидзе – как реагируют местные? Горячий спор на Яндекс Картах

Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Фигурное катание Фигурное катание

Ледовый дворец Этери Тутберидзе обещают открыть в сентябре – на несколько месяцев раньше планового срока. Сейчас на объекте заканчивают отделочные работы.

А пока главный фигурный тренер раздает интервью вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, жители района Ясенево бунтуют на Яндекс Картах.

Они обвалили рейтинг комплекса, написав 88 комментариев, большинство из которых негативные.

Основная претензия – несостоявшийся парк, который тоже был в плане. Кроме того, стройка расположилась слишком близко к жилым домам, что несколько лет доставляло дискомфорт.

Негативные комментарии стали писать еще год назад: местные считают, что парк им нужнее, чем спортивный комплекс. Кроме того, они не уверены, что в нем будут бесплатные секции.

Положительные оценки тоже есть: в основном на защиту нового комплекса встали фанаты Тутберидзе и фигурного катания.

 
Сейчас еще не построенный дворец отображается в Яндекс-Картах с рейтингом чуть выше двойки.

Споры добили до властей. Депутат Мосгордумы по району Ясенево Александр Семенников попытался успокоить:

«В целом, жители всех районов не приветствуют, когда появляются объекты социально-культурного или спортивного назначения. Поэтому это такое общее представление о строительстве.

Если брать район Ясенево и место центра Этери Тутберидзе, надо иметь в виду, что на этом месте находился котлован, где много лет пытались осуществить коммерческую застройку.

Большинство жителей Ясенево за то, чтобы вместо очередного торгового центра появился спортивный объект, который подарит большое количество чемпионов и возможность для занятий спортом. Район не избалован серьезными спортивными и социально-культурными проектами. Здесь впервые появится масштабный проект, который даст возможность детям заниматься спортом.

Когда работы будут завершены, уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для жителей района. Спорный момент, что негативные комментарии жителей обвалили рейтинг центра фигурного катания. Я бы не говорил, что эти отзывы отражают надежду и отчаяние всех жителей района Ясенево.

На этапе строительства любой объект вызывает обеспокоенность у горожан, но в ходе реализации проекта и отзывы меняются. Это нормально для этапов реализации проектов в городе. Власти в контакте с горожанами, реагируют на их пожелания, предложения»

 

25 комментариев

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JinDos
Мне понятны претензии, но у нас люди обычно не бывают довольны примерно ничем. Было бы лучше, если бы там отстроили ТЦ, чайхону или пивнуху? Где-то же нужно строить такие объекты? Парк с уточками - хорошо, но Тутберидзе и команда точно заслужили ледовый дворец. Хватит бухтеть.
+36
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Inessa Lihoded
Я походу в какой-то другой Москве живу, но блин.. в Ясенево куча парков, причем в этот же район входит и Битцевский парк, а это на секунду второй по величине парк Москвы. А в 700 метра от метро и соответсвенно, от арены, парк с прудиком, в котором как раз плавают уточки, которые так нужны горожанам. И вообще район Ясенево занимает первое место в Москве по озеленению. Почти 50% района это зеленые зоны..Люди просто зажрались и вечно чем то остаются недовольны.
+23
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Татьяна Вересова
Лучше ледовый дворец, чем очередной человейник 25+ этажей
+20
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Алексей Корнеев
Живу в Ясенево уже 10 лет. В том месте, где строят ледовый дворец не было и намёка на пруд с уточками все это время. Там был недострой, огороженный забором. Просто строительная яма. А так называемый «сквер», где якобы вырубили деревья, был просто зеленым пустырем, где активно выгуливались собаки местными жителями, которые, в массе своей, естественно не убирали за питомцами продукты их жизнедеятельности. Да, там были дорожки, всего лишь предназначенные для перехода с ул.ясногорской на ул. тарусскую. Но По весне пройти по ним было практически невозможно не влапявшись в собачьи экскременты. Сейчас территорию облагораживают, делают приличные дорожки, зоны для отдыха с качелями и, по моим наблюдениям, детскую площадку. Чем это плохо? Появление нового спортивного объекта, облагораживание пустой территории - это, по-моему, достаточно позитивное явление. Лучше чем новая высотка между уже имеющимися жилыми зданиями.
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InnaRis
Одни пишут про пруд с уточками, другие - про дворец на болоте. Как-то не определились жители Ясенево )))
Живу на Ленинградке. Спорткомплекс ЦСКА. И как-то мы пережили наплыв москвичей (и взрослых, и детей), которые занимались теннисом, хоккеем, танцами, плавали в бассейне и тд.
Добрее надо быть.
+14
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akula_ka-50
Ответ InnaRis
Одни пишут про пруд с уточками, другие - про дворец на болоте. Как-то не определились жители Ясенево ))) Живу на Ленинградке. Спорткомплекс ЦСКА. И как-то мы пережили наплыв москвичей (и взрослых, и детей), которые занимались теннисом, хоккеем, танцами, плавали в бассейне и тд. Добрее надо быть.
у нас народ никогда не бывает ни чем доволен , когда выходят за рамки"не так как было" , там даже если бы поликлинику построили, нашлись бы те, кто против)
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irina240472@yahoo.com
Прекрасный спортивный комплекс!
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УсыЧерчесова
Помню, лет 20-25 назад жители Ясенево были счастливы просто дойти от метро до дома вечером целыми и здоровыми, потому что это было, мягко говоря, небезопасное место. А сейчас бухтят из-за постройки ледового дворца.
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Александр Шульгин
Ответ Viktoria dek
А причём тут дворец, который обещали ещё в 2018 году сам президент и дочка Тутберидзе?
Сейчас не 2018 год, а после перехода ее дочки который Тудберидзе организовала ни о каких катках ее имени и разговоров быть не может. У нас как всегда все с запозданием но скоро до всех дойдет что время и поведение людей изменилось.
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Александр Шульгин
Ответ Viktoria dek
О боже, ура - патриоты вылезли... Вы это телевизор поменьше смотрите)
Не беспокойтесь я получаю всестаронню информацию из разных источников
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Em R
И в чём жители не правы?
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Зиля Бадриева
На карте видны рядом зелёные зоны, есть где гулять
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Юра Плисецкий
Лайк за первую публикацию на спортс по теме "Ясенево" с грамотным русским языком.
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Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Это местные жители ещё не знают про дочку Тудберидзе и про нее саму ещё больше будет против. Серьезная ошибка Собянина перед выборами связываться с такой токсичной как Тудберидзе
А причём тут дворец, который обещали ещё в 2018 году сам президент и дочка Тутберидзе?
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Гала
Ответ Alias69
Пойду тоже напишу. Я хоть и не с Ясенево, но достала эта тутребидза конкретно
Вот-вот. Я так сразу и подумала, что в Яндексе "навалили" тролли, нанятые очернять лучшую русскую школу фигурного катания, а вовсе не жители Ясенева, которые ну никак не могут быть за пустырь, который был на этом месте раньше.
+1
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Александр Шульгин
Это местные жители ещё не знают про дочку Тудберидзе и про нее саму ещё больше будет против. Серьезная ошибка Собянина перед выборами связываться с такой токсичной как Тудберидзе
+9
-9
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УсыЧерчесова
Ответ Артём Петренев
Ну жители подняли уровень жизни, в отличии от вас
Ну я в центре Москвы живу, вроде все нормально. Обязательно нужно на личности переходить или ты один из тех, кто в ясенево бастовал?
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mahatma_gandi
Ответ Em R
И в чём жители не правы?
Была я в ясеневе, там реально была просто яма и ветрище
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