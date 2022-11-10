25 комментариев

Ледовый дворец Этери Тутберидзе обещают открыть в сентябре – на несколько месяцев раньше планового срока. Сейчас на объекте заканчивают отделочные работы.

А пока главный фигурный тренер раздает интервью вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, жители района Ясенево бунтуют на Яндекс Картах.

Они обвалили рейтинг комплекса, написав 88 комментариев, большинство из которых негативные.

Основная претензия – несостоявшийся парк, который тоже был в плане. Кроме того, стройка расположилась слишком близко к жилым домам, что несколько лет доставляло дискомфорт.

Негативные комментарии стали писать еще год назад: местные считают, что парк им нужнее, чем спортивный комплекс. Кроме того, они не уверены, что в нем будут бесплатные секции.

Положительные оценки тоже есть: в основном на защиту нового комплекса встали фанаты Тутберидзе и фигурного катания.

Сейчас еще не построенный дворец отображается в Яндекс-Картах с рейтингом чуть выше двойки.

Споры добили до властей. Депутат Мосгордумы по району Ясенево Александр Семенников попытался успокоить:

«В целом, жители всех районов не приветствуют, когда появляются объекты социально-культурного или спортивного назначения. Поэтому это такое общее представление о строительстве.

Если брать район Ясенево и место центра Этери Тутберидзе, надо иметь в виду, что на этом месте находился котлован, где много лет пытались осуществить коммерческую застройку.

Большинство жителей Ясенево за то, чтобы вместо очередного торгового центра появился спортивный объект, который подарит большое количество чемпионов и возможность для занятий спортом. Район не избалован серьезными спортивными и социально-культурными проектами. Здесь впервые появится масштабный проект, который даст возможность детям заниматься спортом.

Когда работы будут завершены, уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для жителей района. Спорный момент, что негативные комментарии жителей обвалили рейтинг центра фигурного катания. Я бы не говорил, что эти отзывы отражают надежду и отчаяние всех жителей района Ясенево.

На этапе строительства любой объект вызывает обеспокоенность у горожан, но в ходе реализации проекта и отзывы меняются. Это нормально для этапов реализации проектов в городе. Власти в контакте с горожанами, реагируют на их пожелания, предложения»