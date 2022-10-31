Испания – просто супер. Матч с Коста-Рикой идеален во всем

Эмоции Дорского.

После Евро-2020 прошло всего полтора года, но о качестве сборной Испании Луиса Энрике уже как-то подзабыли. Например, в рейтинге фаворитов ЧМ-2022 от авторов Sports.ru испанцы стали вторыми – в комментариях вы писали и плюсовали, что не согласны с такой высокой позицией.

Кажется, главные причины такой реакции – отсутствие суперзвезд в атаке и спорная история с вратарями. Но на Евро-2020 у Испании тоже не было Давида Вильи и Фернандо Торреса (зато был Альваро Мората), а в воротах играл Унаи Симон.

Тогда Испания стала лучшей по xG (и с учетом пенальти, и без них), ударам (16,1 за 90 минут, у Италии – 15,8) и совсем улетела по владению (72%, у Германии – 61,8%). Также испанцы поражали игрой без мяча на чужой половине: входили в топ-3 по интенсивности прессинга, количеству прессинг-действий и высоких отборов.

«Я предпочитаю работать с теми, кто есть в сборной, чем со звездой, от которой будет зависеть вся игра», – говорил Энрике на пути в Катар. Скорее всего, если бы в Испании была такая звезда, Энрике от нее отказался бы. А с имеющимся составом проделывает топ-работу (и такая оценка не зависит от дальности прохода по сетке ЧМ-2022).

В полуфинале Евро-2020 Луис Энрике поразил Италию схемой без чистого нападающего: Мората остался в запасе, а Дани Ольмо превратился в ложную девятку. Это решение Энрике привело к доминированию Испании – она легко разбивала прессинг передачами через середину, когда Ольмо опускался под прием. Леонардо Бонуччи даже называл ту игру труднейшей в карьере, но Испания не прошла в финал (проиграла в послематчевой серии пенальти).

На ЧМ-2022 Энрике привез не только Морату и Ольмо, но и Феррана Торреса (чаще всех выходит на поле во второй заход Энрике – 31 матч) с Марко Асенсио, который выступил в роли девятки в недавнем товарищеском матче с Иорданией (3:1). «Асенсио был великолепен, связывая нашу игру. Мы ограничили его передвижения, хотели, чтобы он чаще появлялся в зонах, из которых можно создавать остроту», – объяснял Энрике.

В старте на Коста-Рику в центре атаки вышел именно Асенсио – и до появления Мораты на 57-й минуте был самым конкретным игроком Испании (5 ударов из 9). Асенсио не требовалось часто опускаться в глубину для розыгрыша – Испания заперла Коста-Рику в ее трети поля – но и на флангах Марко редко получал мяч, действуя по границам штрафной.

В товарищеском матче с Иорданией Энрике показал еще одну интересную фишку: традиционный опорник Родри вышел в центре обороны. «Я отыграл в защите шесть или семь матчей за «Ман Сити». Фернандиньо отыграл в обороне почти весь сезон, вниз опускался Фабиньо в «Ливерпуле». Думаю, это самое логичное изменение. Если соперник обороняется глубоко, ты все равно находишься с мячом в опорной зоне. Изменения есть в игре без мяча: нельзя выдергиваться когда захочешь, нужно быть хладнокровнее.

На мой взгляд, позиция центрального защитника не требует особой физической силы. Главное – решительность. Если я буду играть в обороне, в этом мне нужно прибавлять», – говорил Родри до старта ЧМ-2022.

Собственно, Родри вышел в центре обороны и на Коста-Рику. Так Энрике отказался от двух центральных защитников-левшей (Пау Торрес в пару к Лапорту) и Эрика Гарсии.

Асенсио – нападающий, Родри – защитник, потрясающий 18-летний Гави – в старте – даже несмотря на существенные изменения, Луис Энрике вообще не отходит от стиля. Испания побила рекорд чемпионатов мира по владению (81,8%, до этого лучший результат – 80,3% у Аргентины против Греции в 2010-м) и количеству передач (еще никто не делал больше 1000, у команды Энрике против Коста-Рики – 1043), но это совсем не выглядело как унылый ватокат.

Подключения Жорди Альбы и Аспиликуэты, передачи Педри, врывания Гави к штрафной, игра один-в-один Ольмо и Феррана Торреса – Испания выдала бодрейший матч (в том числе благодаря заменам).

Возможно, бодрейший – даже серая характеристика матча, который закончился со счетом 7:0. Учитывая ноль допущенных ударов, фиксируем: Испания выдала идеальный матч.

На Евро-2020 Испания испытывала большие проблемы с реализацией, в отборе на ЧМ-2022 ничего не изменилось (без учета пенальти забили меньше всех среди европейцев, пробившихся в Катар). Против Коста-Рики проблем почти не было – из восьми ударов в створ семь стали голевыми.

Осторожный прогноз: Испания будет и дальше доминировать от штрафной до штрафной, но в следующих матчах уже все не залетит.

Но если Энрике что-то будет не устраивать и в качестве игры, у него есть инструменты для изменений. Чистый нападающий (Мората), переход на гибрид за счет глубокой позиции Аспиликуэты в позиционной атаке, выход Эрика Гарсии/Пау Торреса в пару к Лапорту, даже пара Бускетс – Родри в опорной зоне.

Яркость, изящество, мощь, разнообразие – вы по-прежнему не видите Испанию в числе фаворитов?

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Alaa Al Sukhni, Carl Recine; Gettyimages.ru/Anatoly Maltsev