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«В блокадном Ленинграде работали театры. Если кругом будет черно, то и люди станут черными». Кто и как делает «Ледниковый период»?

сборная России сборная России
Албена Денкова
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Максим Ставиский
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Алексей Горшков
Анжелика Крылова Анжелика Крылова
Илья Авербух Илья Авербух
Даня Милохин
Ледниковый период Ледниковый период
Наталья Линичук
Фигурное катание Фигурное катание

Максим Ставиский – тот самый длинноволосый парень, который вместе с Авербухом встречает участников «Ледникового периода». 

Без него невозможно представить шоу, а еще фигурное катание середины 2000-х – в паре с Албеной Денковой они представляли Болгарию и дважды выигрывали чемпионаты мира в танцах на льду. У Авербуха всего один такой титул. Хотя побеждать за Болгарию в фигурном катании несравнимо сложнее, чем за Россию – и об этом мы со Стависким тоже поговорили.

Максим вообще готов затрагивать многие темы: судейское лобби, жесткие методы Этери Тутберидзе, лавстори с Албеной.

Сознательно мы не касаемся в этом интервью только скандальной замены партнера Евгении Медведевой в «Ледниковом» – Дани Милохина на Федора Федотова. Комментировать уход Милохина Ставиский не вправе, поэтому в тексте его не будет.

Зато будут Этери, Тарасова, Линичук и еще масса персонажей, куда более значимых для фигурного катания, чем Милохин.

Однажды Исинбаева не поняла номер «Ледникового». «Сибирский цирюльник» – фильм, который нужно посмотреть каждому образованному человеку

– Вопрос, без которого это интервью не выйдет: как правильно пишется ваша фамилия?

– Правильный вариант – в Википедии: Ста-вис-кий. Версий гуляет полно, порой ошибаются даже люди, с которыми мы лет 30 знакомы. Поправляю, но на самом деле, уже привык. Как бы ни писали, суть не меняется.

– Вы назначили интервью во время тренировок участников «Ледникового периода» со словами: «Встретить меня где-то еще сейчас нереально». Что у вас за график?

– 99% времени уходит на работу, оставшийся 1% – на сон. Получается, мы ставим 12 программ за 10 дней. Первый день уходит на выбор музыки, плюс хотя бы полдня хочется отдохнуть. В последний день – прогон. В сухом остатке – неделя на подготовку, и это огромная нагрузка как на исполнителей, так и на нас, хореографов.

У нас две команды: Илья работает с Еленой Масленниковой и с Албеной, я – с Сашей Жулиным и Игорем Оршуляком. Но все постоянно взаимодействуют, советуются друг с другом. Это коллективное творчество.

12 пар – это 24 человека, каждый из них – с собственной биографией, физическими возможностями и тараканами в голове. С каждым необходимо находить общий язык.

– Как при таком объеме работы удается не скатиться в ремесленничество, в постановку шаблонных программ на поток?

– В этом году впервые никто не покидает проект. Главное, что мне самому и участникам должно быть интересно. Если мы поставим что-то, что неинтересно исполнять, это будет видно невооруженным взглядом. Рутинная работа, участники получат плохие оценки на съемках... А все равно ведь все стремятся к высоким баллам.

– Но бывает ведь и наоборот: номер классный, всем интересно, а оценки все равно ставят низкие?

– Конечно, сплошь и рядом. Например, члены жюри не поняли идею номера, или участники катались с ошибкой, и из-за этого не получилось все показать. Поэтому Илья порой берет микрофон и что-то объясняет дополнительно. Лично мне нравятся более глубокие постановки. А это всегда риск быть непонятыми.

У нас был случай, например, когда Роман Костомаров с Региной Тодоренко катали номер из «Сибирского цирюльника», а Елена Исинбаева не поняла последнюю сцену. Ее спросили: «А вы фильм смотрели?» – «Нет, не смотрела». С одной стороны, это все равно наша недоработка: нужно так показывать историю, чтобы было понятно даже тем, кто не смотрел фильм. Но с другой, «Сибирский цирюльник» – тот фильм, который нужно посмотреть каждому образованному человеку.

– У кого последнее слово при постановке номера? Вы можете заставить пару катать музыку или элементы, которые им категорически не нравятся?

– Бывают споры даже не из-за музыки, а определенных элементов. Участник, например, всю жизнь мечтал сделать конкретный элемент. А ты пытаешься объяснить, что странно в вальсе Штрауса переворачивать девочку вверх ногами. И никакие оценки за технику не компенсируют несоответствие композиции.

– Какими приемами вы маскируете недостатки катания участников-непрофессионалов?

– С самого начала проекта мы решили, что акцент у нас будет как раз на катании звезд. Никого не впечатлит, если прыжки или вращения будет делать профессиональный фигурист, наша задача – показать прогресс непрофессионалов. Мы пытаемся их учить: вытягиваем свободную ногу, убираем сутулость, показываем работу рук, добавляем новые элементы.

Но и неловкости, конечно, прикрываем. Используем реквизит, костюмы, статические сцены, сценический свет, а еще – партнера-профессионала, который может в буквальном смысле прикрыть собой. Но таких штук нужно в меру, иначе смотрится нарочито.

Вам попадались участники, про которых думали: «Эх, если бы с детства занимался фигурным катанием – стал бы чемпионом»?

– Конечно. Федя Федотов – это просто чудо какое-то. Он очень хороший актер, но при этом впитывает технику фигурного катания как губка. Подкупает, когда человек готов пахать по полной программе.

– Главная претензия к нынешнему сезону «Ледникового периода»: в стране тяжелые времена, а вы тут веселитесь...

– Вспомните: в блокадном Ленинграде работали театры. Человеческий мозг так устроен, что не может функционировать без ярких красок. Если все кругом будет черным-черно, то и люди станут черными. Как бы ни было сложно вокруг, все равно необходимо переключаться. К тому же, многие наши номера очень жизненные. Хочется верить, что они несут добро и свет.

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– Вы же сами начинали как участник «Ледникового». В какой момент стали хореографом?

– Наверное, это пошло еще с детского проекта, где фигуристы ставили программы маленьким спортсменам. Илья посмотрел, кто как работает, и предложил нам с Албеной попробовать себя в роли постановщиков. Это казалось логичным, потому что мне сложно найти партнершу. Я невысокий, мне надо маленькую девочку, а таких среди артисток немного. Из нынешнего сезона мне подошла бы, может, только Лиза Арзамасова.

– У вас не было ощущения понижения в статусе – все-таки хореограф, в отличие от участника, не на виду?

– Наоборот, я воспринял это как повышение. Ставить не две программы самому себе, а 12 разным парам – это же гораздо сложнее и интереснее. Мой единственный наркотик – это адреналин. Недавно мы стояли с Ромой Костомаровым перед началом съемок, и он сказал: «Последний раз я так нервничал на Олимпиаде». И это правда, тут особый драйв.

– Что вы делаете, когда шоу «Ледниковый период» не выходит?

– Илья (Авербух — Sports.ru) нас не оставляет без работы. Летом выступали в Сочи со спектаклями, ездили с шоу и в другие города. Сейчас вот Илья организовал спортивную группу танцев на льду, я там немного помогал.

– Почему вы не работаете как тренер в профессиональном спорте?

– Я помогал в группе Анжелики Крыловой. C огромным удовольствием с ней сотрудничал и, надеюсь, еще буду работать. Но «Ледниковый», как любит повторять Илья, это моя семья. Если семья зовет – нельзя отказаться.

– Почему вы сделали выбор в пользу шоу, а не группы Крыловой? Неужели не интересней ставить программы профессиональным классным фигуристам, чем возрастным любителям?

– На самом деле, когда катаешься с непрофессионалом, даже классный танцор может открыть для себя много нового. Как правильно вести партнершу, как делать шаги, как добиваться синхронности... Профессионалы и так все делают, а тут важно именно уметь направить и помочь.

В спорте, например, у тебя есть пять пар, ты поставил в начале года пять программ – и весь год они их катают. А здесь новые постановки каждую неделю. Это держит в тонусе, заставляет включать мозги, постоянно искать новую музыку, новые идеи....

– Но музыка ведь все равно повторяется от сезона к сезону.

– Есть узнаваемые композиции, которые не могут не повторяться. Но тогда мы стараемся искать хотя бы новые обработки.

Вообще, поиск музыки – это чуть не самая сложная задача на проекте. Когда нашли музыку и придумали для нее идею номера – процентов 70 работы сделано. Поставить программу на льду – по сравнению с этим – гораздо проще.

«Критики Тутберидзе пусть сначала добьются таких же результатов, а потом открывают рот»

– Вы из семьи врачей и инженеров – откуда взялось фигурное катание?

– Бабушка и дедушка по папиной линии у меня врачи, из Ростова. Папа – инженер-энергетик, мама – радист, к тому же со знанием английского языка. Работала главным инженером на «Голосе России», была очень востребованным специалистом...

Рядом с нашим домом в Москве был каток «Сокольники». А дальше типичная для СССР история: фигурное катание было очень популярно, родители услышали, что оно к тому же полезно для развития ребенка, и отвели меня на лед. Параллельно я еще занимался плаванием, легкой атлетикой, теннисом... Но зашло в итоге только фигурное катание.

– Как вы оказались в танцах?

– В какой-то момент я отобрался в группу Жанны и Сергея Громовых. Там была очень сильная команда одиночников, откуда вышел еще Илья Кулик. Не могу сказать, что мы с ним близкие друзья, он сейчас живет в США, но когда приезжает – обязательно встречаемся.

Илья Кулик – наш таинственный чемпион: обыграл Плющенко с Ягудиным, а потом сбежал от Тарасовой

Лет в 12 я сломал ногу. Пяточная кость зарастает очень долго, прыгать нельзя. Я отстал по уровню от сверстников и ушел в театр на льду. Однажды там появились Андрей Филиппов с Людмилой Караваевой, которые искали партнера для дочки Людмилы – Кати Давыдовой. «Вот этот мальчик хороший!» – сказала Людмила. Мальчиком был Рома Костомаров. А потом Андрей показал на меня и сказал: «Но если мы этого мальчика не возьмем, то не возьмем никого».

В результате он взял нас обоих. Для меня Андрей – тот человек, который не просто научил техническим элементам, а объяснил философию танцев на льду. Мы его обожали. Даже когда он ругался, мы его любили.

– Как вы встретились с Албеной?

– Ха-ха, вы даже не представляете, сколько раз мы отвечали на этот вопрос в Болгарии. Все было довольно прозаично: я закончил выступать с Настей Беловой, потому что по возрасту уже должен был переходить в мастера, а она была моложе и хотела продолжать юниорскую карьеру. Так получилось, что Елена Анатольевна Чайковская на соревнованиях разговорилась с президентом болгарской федерации и они нас состыковали.

Албена приехала в Москву. Я тренировался в то время у Олега Эпштейна из Екатеринбурга – учителя нашего будущего наставника Алексея Горшкова. Горшков был проездом в Москве и направлялся в Болгарию на сборы. Эпштейн попросил его нас проконтролировать, и так завязалась наша дружба. Мы проработали вместе 10 лет.

Вон из дома. Все фигуристы, которые уезжали из России за границу

– Сразу решили, что тренироваться будете именно в Москве, а не в Болгарии?

– На самом деле, мы долго тренировались в Болгарии. Албенина семья очень тепло меня приняла. Первое время, когда мы там жили, они сильно помогали, в том числе организационно и финансово.

При том, что родители к фигурному катанию не имели никакого отношения. Албена изначально занималась художественной гимнастикой и только лет в 9 перешла на лед.

– Это же невероятно поздно по нынешним меркам.

– Албена – очень амбициозный человек. Если за что-то берется, делает это по максимуму. Например, Рома Костомаров тоже катается с 9 лет, а не с 4, как все. Многое зависит не от возраста, а от того, как ты работаешь и какие у тебя данные.

– Как в Болгарии устроено фигурное катание? Много катков, например? Вам платили зарплату?

– У нас с самого начала была пусть небольшая, но зарплата, нам оплачивали сборы, коньки, костюмы, аренду льда на 4 часа в день. На тот момент на всю Болгарию было всего два катка, оба в Софии. Сейчас уже появились временные или катки в торговых центрах. Зато в Болгарии нет такого понятия, что каток далеко от дома. Даже если он на противоположном конце города, доедешь максимум минут за 20. Это огромный плюс.

Постепенно, когда мы с Албеной стали показывать результаты, в нашу подготовку все больше впрягался Олимпийский комитет. Уже когда мы отправились в США перед Олимпиадой-2006, были на полном обеспечении. Максимум, что я потратил – 2 тысячи долларов на аренду машины, чтобы ездить на каток.

– Есть такое понятие – болгарская школа фигурного катания?

– Конечно. У них был очень сильный одиночник – Иван Динев, который закончил карьеру примерно в одно время с нами. Сейчас так получилось, что сестра Албены Инна, тоже фигуристка, вышла замуж за Андрея Лутая (участник чемпионатов мира и Европы в составе сборной России – Sports.ru). И они организовали клуб фигурного катания Денковой – Ставиского. Андрей там – старший тренер, руководит всем мама Албены, а мы, когда приезжаем, тоже помогаем. Прогресс, я считаю, есть, ребята из клуба уже занимают на соревнованиях хорошие места.

Загадочное помутнение Лутая в Америке: что-то выпил на вечеринке после проката, угнал машину, попал в тюрьму

– Есть разница в подходах к тренировочному процессу в Европе и в России? Например, синхронистка Анастасия Ермакова, работавшая в Италии и Швейцарии, рассказывала, что местных спортсменок нельзя критиковать за лишний вес, а к тренеру они обращаются на «ты»...

– Ну, если говорить о фигурном катании, в США и в Европе, в основном, работают наши люди из бывшего СССР. Они, конечно, пытаются быть помягче. Но если девочка в переходном возрасте поправляется, а ты ей об этом не скажешь, то ее просто не будет больше в спорте.

Я считаю, что советская система воспитания спортсменов была правильной. В спорте нельзя жалеть. Если тебя не устраивает тренер, ты не находишь с ним общий язык – зачем с ним дальше работать? Всегда можно уйти к другому тренеру, который тебе подходит. Или ты понимаешь, что этот человек сделает из тебя чемпиона, и тогда можешь сжать зубы и работать.

Когда тренер пытается быть гибким, подстроиться под спортсмена, угодить ему, я не считаю, что это правильно.

– Этери Тутберидзе с вами наверняка согласится.

– Я довольно часто бывал у нее на катке, работал с ее дочерью. И ни разу не видел никакой грубости. Не сомневаюсь, что жесткость имеет место. Но Этери прекрасный тренер, который готовит чемпионов. А те, кто пытаются ее в чем-то обвинить, пусть сначала достигнут таких же успехов, а потом уже открывают рот. Иначе это выглядит завистью.

– Вы говорите по-болгарски?

– В Болгарии очень приветливые, солнечные люди. Если медленно говорят, то понятно даже без знания языка. Но года через два я уже заговорил вполне сносно.

А потом Алексею Юрьевичу дали возможность организовать свою школу в Одинцово и предложили условия, от которых просто нельзя было отказаться. Леша вернулся в Москву, и мы поехали за ним. Жили и тренировались в Одинцово вплоть до 2005-го.

– Албена сразу так хорошо знала русский?

– Она учила русский в школе, но в основном стала говорить уже после нашего переезда сюда. У нее вообще способности к языкам: отлично говорит еще по-английски. В русском бывают неточности, но я их даже не пытаюсь исправлять. Наоборот, ее легкий акцент и ошибки мне дико нравятся. Некоторые фразочки из Албениного репертуара – просто хит. 

Ого, Ставиский честно говорит о судейском лобби и объясняет, почему Линичук не ругается матом

– Считается, что в танцах представлять маленькую страну – это тупик: бороться с грандами в таком субъективном виде без поддержки судей нереально. Что вы потеряли из-за того, что выступали именно за Болгарию?

Мы ничего не потеряли, потому что в России, думаю, пробиться было бы нереально. А так мы уже через полгода после того, как встали в пару, смогли выступить на чемпионате Европы в Париже, в 2006-м выиграли чемпионат мира в Калгари, а на следующий год – защитили титул. Обыграть канадцев в Канаде – такое до нас удавалось только российским хоккеистам.

Побеждать за Болгарию для меня гораздо круче, чем за какую-то большую страну. Есть такая шутка: полюбить красивую – это дело нехитрое, а вот ты попробуй влюбиться в некрасивую.

Мы для Болгарии действительно сделали немало. Стали там почти легендами, нас все знают. Мы никогда не сидели сложа руки: придумывали новые элементы, необычные поддержки. Понимали, что само собой нам ничего в руки не упадет.

Ну вот, например, стоял бы напротив ваших фамилий другой флаг – и при том же уровне катания у вас была бы олимпийская медаль?

– У меня даже мысли такой не было. Выигрывать у России, Канады, Франции, которые имели серьезные судейские лобби – вот это было круто!

– Что такое судейское лобби? Как вообще это работает в танцах на льду?

– Чем больше у страны было сильных пар за всю историю, чем больше сильных тренеров, спортсменов, судей – тем выше у нее авторитет. Имея за спиной таких сильных судей, как российские, нужно очень постараться, чтобы низко упасть в итоговом протоколе. Когда мы впервые обыграли российскую пару, это была большая честь.

Наверное, об этом не принято говорить. Но определенная субъективность – это понятно и даже нормально для любого вида спорта, где нет четких критериев. Конечно, официально нет такого, что российские судьи напрямую помогают россиянам. Но есть определенные блоки стран, есть понятие «дружить против кого-то». Но при этом, если спортсмены не выполняют качественно свою работу, никакое лобби им не поможет.

– Почему вы в какой-то момент приняли решение уехать тренироваться в США?

– В 2005-м мы зашли в определенный тупик. Мы тогда соревновались с Таней Навкой и Ромой Костомаровым, но на очередном чемпионате мира выступили провально, только пятое место. Тогда я понял, что дело даже не в Болгарии: Алексею Юрьевичу не хватит авторитета, чтобы побороть российскую судейскую машину. И в этот момент к нам подошла Наталья Линичук: «Нас с Геннадием Карпоносовым не зря называют «реаниматорами», приезжайте к нам».

– И вы согласились?

– Мы поговорили с Горшковым. Он сам понимал, что это единственный выход. С ним мы дошли до топ-3 на чемпионатах мира и Европы, и его личный вклад в этих достижениях огромен. Леша очень серьезно относится к технике катания, даже его нынешние молодые пары этим выделяются. Мы вместе выросли: он – как тренер, мы – как спортсмены.

Изначально мы летели в США не конкретно к Линичук. Скорее, хотели попробоваться у разных тренеров: Морозова, Шпильбанда... Но первыми попали к Линичук и оттуда уже никуда не двинулись.

– Что вам дало это сотрудничество?

– Первые ее слова: «Если вы на тренировках не чувствуете себя чемпионами, то вы ими никогда и не станете!» Это абсолютно другой подход к работе.

Обычно мы на первых соревнованиях сезона бывали не в лучшей форме. А тут мы вышли на Skate America и обгоняли всех по наружному кругу. Идеальные кондиции, никакой одышки, безусловное первое место. Как, почему? Ведь не сказать, что мы стали больше заниматься ОФП.

– Линичук называют очень жестким, требовательным тренером.

– Если не ошибаюсь, они с Геннадием Карпоносовым оба носят звание подполковника МВД. А Албена тогда уже была президентом болгарской федерации фигурного катания. Представляете, в какой серьезной компании я катался?

Наталья Владимировна говорит – и ты делаешь, никаких истерик и криков тут не требуется. Она культурная: сколько бы мы ни ругались или спорили, не слышал от нее мата. Все самые главные слова она говорила шепотом, но они имели такой эффект, какого не добиться никакой руганью. У нее, как и у Татьяны Анатольевны Тарасовой, есть уникальная способность увидеть программу целиком и место в ней для конкретного элемента.

Помню, как на сборе в Новогорске у Тарасовой были итальянцы Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. «Татьяна Анатольевна, что нам сделать вот тут, где короткий борт?» Они ей демонстрировали элемент за элементом, она полчаса сидела, качала головой, а потом выдала: «Барбара! Сделайте мне тут ######## (великолепные – Sports.ru) беговые!» И правда: лучше всего там смотрелись обыкновенные беговые шаги, но исполненные на высшем уровне.

Это и есть настоящее тренерское видение. Я и другие хореографы этому только учимся.

– С Тарасовой вы же не успели поработать лично?

– Это интересная история: наш первый с Албеной совместный чемпионат Европы был в 1997-м году в Париже. У Леши Горшкова по каким-то причинам не получилось туда поехать, и выводить нас на лед попросили Тарасову.

Перед этим турниром мы жутко заболели. Я выходил на лед в обязательном танце с температурой 38,9, Албена — с 39,8. Были в каком-то полубреду, но отказаться нельзя, первый наш турнир.... «Спину держи!» – только и повторяла Татьяна Анатольевна. Я тогда не понимал, чего она пристала с этой спиной, а теперь понял: если бы мы тогда спину не держали, то просто упали бы на лед от слабости.

Обязательный танец мы как-то откатали, за выходной день немного пришли в себя, и дальше оригинальный и произвольный танцы уже прошли нормально. 17-е место для первого старта за болгар – отличный результат, мы сами офигели.

– Потом вы еще с Тарасовой пересекались?

– Татьяна Анатольевна проходит красной линией в судьбе каждого фигуриста, уж российского точно. Она всегда в теме, всегда выскажет мнение, даже если ее не спрашивали. Это может выглядеть неадекватно, но с годами я понял, что это очень ценное качество.

Наверняка в «Ледниковом периоде» вы не раз были не согласны с ее оценкой того или иного номера?

– Конечно, так часто бывает. Но любое мнение нужно учитывать. Иногда я поначалу не соглашался с оценкой Татьяны Анатольевны, а потом, спустя несколько дней, понимал, что она была права.

Пара Виртью / Моир гораздо круче Пападакис / Сизерона – почему?

– На Олимпийских играх-2006 вы с Албеной остались пятыми. Это самое большое разочарование в карьере?

– Мы же после обязательного танца еще шли третьими... Но потом ошиблись в оригинальном танце. За эту ошибку могли бы поставить третий уровень, а поставили вообще первый. Грубо говоря, мы подставили палец, а откусили по локоть. Подняться в произвольном танце уже не получилось.

Конечно, хотелось медали, не буду кривить душой. Мы ради этого отдали все силы. Хотя сейчас уже понимаю, что победитель на Олимпиаде бывает только один, а дальше уже неважно, какое место. По сути, второй – это первый проигравший. Призер – это так, утешительный приз. А для Болгарии и наше пятое место – большое достижение.

– Говорят, танцы нужно убрать из олимпийской программы – ничего непонятно, все катаются примерно одинаково, а судьи расставляют пары скорее в порядке авторитетов, чем по уровню исполнения?

– Ну, чтобы помочь зрителям разобраться в происходящем на льду, существует комментатор...

– Далеко не все комментаторы понимают в танцах.

– Я вам больше скажу, в современных правилах даже не все тренеры понимают. У меня был такой опыт, я комментировал раньше на «Евроспорте». Это, на самом деле, очень непросто: соблюсти баланс и не увести зрителя совсем в дебри. Можно сказать, что передержали поддержку или за это судьи сделали дедакшн один балл, но объяснять про изменения ребра – это уже перебор.

Не могу сказать, что я в корне не согласен с тезисом, что танцы стали скучнее. Похожие элементы, похожие по стилю музыки – копировать гораздо легче, чем придумывать свое. Скажем, есть некий элемент и судьи ставят за него четвертый уровень сложности. Так зачем заморачиваться, лучше повторять его из программы в программу. А есть оригинальная хореографическая поддержка, которая отражает характер музыки, но при этом оценивается на второй-третий уровень. И она будет никому не нужна.

Но с другой стороны, я понимаю и задачи нынешних правил. Была цель сделать оценки максимально объективными, создать некие критерии. Но получилось, что Пападакис / Сизерон что-то сделали, всем понравилось и все стали делать такие же по стилю программы. Хотя лично я ставлю выше пару Виртью / Моир.

– Почему?

– Программу, которую исполняет Сизерон, Моир выучит и сделает через полчаса. А вот наоборот: что делают Виртью и Моир, Пападакис с Сизероном не сделают никогда. Канадцы – это реальные гении. А французы – просто талантливые фигуристы, которые нашли свой стиль.

Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы

– А что с российскими танцами?

– Пока явных лидеров нет. Есть молодая пара у Анжелики (Крыловой – Sports.ru), я с ними немного успел поработать (Ставиский говорит о паре Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – Sports.ru). Они красивые, отличаются от других, хорошо катаются, прогрессируют. Есть пока много ошибок. Но они еще молодые, нужно заматереть. Все придет с возрастом. Не сомневаюсь в их прекрасном будущем.

«Я вношу в жизнь нотку безбашенности, а Албена ее компенсирует своей ответственностью»

– С Ильей Авербухом вы в спортивные времена были соперниками. В какой момент стали друзьями?

– Мы участвовали в одних и тех же соревнованиях, но не могу сказать, что мы прямо соперничали. Все-таки разница в возрасте заметная. Мы вместе катались в группе Эпштейна, сидели в одной раздевалке. Тогда для нас он был таким папкой. Сейчас он – друг, который всем помогает.

Я вижу, как он старается, чтобы было по справедливости. Скажем, если есть три елки в разных городах, то Илья сделает так, чтобы всем досталось поровну работы. Если кто-то заболел – найдет замену, даст возможность восстановиться, а потом вернуться.

Ну и главное, что меня восхищает: Илья никогда не останавливается. Он постоянно в творческом процессе, что-то придумывает, организует...

– Как в команде Авербуха распределяются роли?

– Если речь о больших шоу вроде «Анны Карениной» или «Ромео и Джульетты», то это работа команды. Тут мало придумать идею, нужно написать музыку, составить сценарий, продумать организационные и финансовые вопросы.... Ни один человек с таким в одиночку не справится.

Уже когда начинается постановка на льду, мы собираемся все вместе с фигуристами и творим. Предложения от самих актеров всегда приветствуются. Хотя без творческих разногласий никуда, было масса примеров, когда мне сначала не нравился элемент, а потом все поражались: «Как круто, как вы до этого вообще додумались!»

– Вы работаете вместе с супругой, которая тоже хореограф. В какой момент ваши рабочие отношения с Албеной переросли в личные?

– Наверное, год покатались и поняли, что мы больше, чем только партнеры. Это частая история в фигурном катании, но на самом деле совмещать личное и профессиональное нереально трудно. Споры и ссоры на льду неизбежны, но чтобы не приносить их каждый день домой – нужно включать мозги.

У нас были из-за этого проблемы, мы ругались. Был сложный период. Но потом мы многое осознали и смогли это перешагнуть.

– Разница менталитетов мешает или помогает?

– А мы вообще во всем очень разные. Я более шебутной, легкий, она – вдумчивая, серьезная, подробная. Наверное, мы как раз удачно друг друга дополняем. Я вношу в жизнь нотку безбашенности, а Албена эту безбашенность компенсирует своей ответственностью.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Сергей Гунеев, Владимир Песня; globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Dmitry Golubovich/Global Look Press, Alexander Wilf/Russian Look; vk.com/ice_1tv; Gettyimages.ru/Harry How, Brian Bahr, Clive Rose, Al Bello, Robert Laberge

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