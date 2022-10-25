После странного судейства в фигурке заговорили про «грибы». Что это слово означает, как появилось и при чем тут Тарасова?

В каждом виде спорта – свой язык, со специфичными и не понятные человеку не из тусовки словами. Вот только некоторые примеры:

• «капнуть» – очень устать и сбавить темп на длинной дистанции;

• «бортовать» – применить силовой прием в хоккее;

• «вкатка» – первый снежный сбор сезона в лыжных гонках.

И еще многое другое – целый мир вроде бы обычных слов, которые в спорте приобретают новый смысл.

Но фигурно-катательные «грибы» (то есть завышенные оценки за компоненты программы, да и не только) – совсем из другой категории. «Грибы» – модное и уже ставшее общепринятым слово. Его можно встретить как в комментариях болельщиков, так и в репортажах Первого канала.

На открывшем сезон Гран-при России о «грибах» говорили порой не меньше, чем о происходящем на льду.

Камила Валиева (ни одного приземленного ультра-си за два дня соревнований) победила Софью Акатьеву (три исполненных ультра-си в произвольной).

У Камилы заминусовали в произвольной только один элемент – четверной тулуп, с которого она упала; все остальные элементы — на +4 или максимальные +5, лишь отдельные судьи ставили местами +3. У Софьи минусы стоят за приземленный четверной тулуп, каскад с ним (также приземленный) вышел почти в «ноль», а +5 не встречается в принципе.

Так вышло, что у Валиевой – при, в общем-то, рядовом прокате по современным меркам – баллы на уровне лучших выступлений Олимпиады-2022.

Официально оценки за компоненты называются GOE, сокращение от grade of execution (качество исполнения). Эта оценка варьируется в пределах от -5 до +5. В правилах прописаны указания по выставлению положительных GOE и отдельная таблица для снижения GOE при ошибках на каждом конкретном элементе.

– самые высокие и низкие GOE отбрасываются;

– сумма оставшихся делится на количество выставленных оценок;

– результат умножается на 10% от базовой стоимости элемента.

Полученное число и является итоговой надбавкой GOE. Прибавляем ее к базовой стоимости – и получается итоговое количество баллов за элемент.

Почему же все-таки «грибы»? Впервые это прозвучало в репортаже Тарасовой

Мы поговорили с экс-комментатором «НТВ-Плюс» Василием Соловьевым – именно в их репортажах с Татьяной Тарасовой впервые промелькнуло это слово. А придумал его, как выяснилось, бывший хореограф Петр Дурнев – один из хороших знакомых Тарасовой.

– Петр – бывший танцор, тольно не на льду, а на паркете, – рассказал Соловьев. – Идея пригласить его в фигурку принадлежала именно Тарасовой. Со временем он стал одним из лучших наших технических специалистов. Тогда как раз изменились правила, и Дурнев разобрался в них чуть ли не раньше самих судей. Именно ему принадлежит фраза, после каких-то непонятных оценок: «Эй, вы что, грибов объелись?!» Потом Тарасова сама стала так говорить в эфире о завышенных баллах, и постепенно термин «грибы» стал общепринятым.

Нет уже комментаторского дуэта Тарасова – Соловьев, Дурнев теперь сам работает судьей – но «грибы» так и остаются «грибами».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф