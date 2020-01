«Дакар» – безумное приключение: здесь воровали машину лидера, гонялись через минные поля и застревали на песке во время прибоя

Самые удивительные истории с главного ралли-рейда.

Ралли «Дакар» – не только самая престижная гонка по бездорожью в мире. Это еще и безумный челлендж для всех участников: отбирающая все силы жара, опасный маршрут, катастрофическая нехватка сна делают марафон ультрасложным для каждого. Но «Дакар» – это не только многочисленные сходы, драматические аварии и героическим финиши. Иногда этот ралли-рейд рождает совершенно невероятные истории. О самых интересных мы сейчас расскажем.

В 1988-м один из сильнейших раллистов мира Ари Ватанен потерпел крайне обидное и одновременно нелепое поражение на «Дакаре». На том марафоне финн лидировал и ехал ко второму для себя «Золотому бедуину», но затем все потерял – и не из-за аварии, поломки или нарушения правил.

Ночью между 13-м и 14-м этапами его «Пежо» угнали со стоянки, организованной на футбольном стадионе. Причем случайностью это не было: преступники тут же вышли на связь и потребовали выкуп в 25 миллионов франков (90 тысяч долларов), который в «Пежо» платить отказались. «Мы думали, что попали в кино», – вспоминал впоследствии Ватанен.

Разразился грандиозный скандал. Одни подозревали конкурентов «Пежо», другие предполагали, что похищение на самом деле организовала сама «Пежо» для починки неисправного мотора – отремонтировать его в рамках разрешенного лимита времени было невозможно. Поверить в то, что местные преступники способны незаметно выкрасть сложный раллийный автомобиль, было реально сложно – хотя стоянка не охранялась и представляла собой проходной двор. Машину вскоре нашли в целости и сохранности в дюнах неподалеку, и Ари даже отправился на следующий этап.

Но закончить ралли ему не дали: соперникам не понравилось особое отношение к «Пежо» – Ватанен опоздал на старт более чем на полчаса, за что полагалась дисквалификация. К давлению на организаторов подключился и президент ФИА Жан-Мари Балестр. Босс «Пежо» Жан Тодт после этого назвал его «Бокассой автоспорта», сравнив Балестра с печально известным африканским диктатором-людоедом. В итоге Ватанена все же дисквалифицировали, а марафон выиграл его партнер Юха Канккунен.

В свое время «Дакар» появился благодаря французскому мотогонщику Тьерри Сабину: в 1977 году во время ралли «Абиджан-Ницца» он заблудился в Ливийской пустыне и чудом спасся – его нашли аборигены из племени туарегов. Это не просто не отвратило его от гонок, а навело его на мысль в 1978 году организовать первый ралли-марафон «Париж-Дакар».

Значительная часть «Дакара» всегда проходила далеко от цивилизации – неудивительно, что участники не раз попадали в похожие истории. Самая примечательная из них связана с Марком Тэтчером – сыном премьер-министра Великобритании в 1979-1990 годах Маргарет Тэтчер.

Марк не был гордостью семьи: отвратительно учился в школе и не пользовался популярностью у сверстников, дразнивших его «тупицей» («thick mork») и «прыщом» («scratcher»). Он еле закончил школу, не смог поступить даже на бухгалтерские курсы, провалил все попытки заняться бизнесом и в 1977-м занялся гонками. Но и там получилось паршиво: в 1982 году он приехал на «Дакар», к которому совершенно не готовился, и в итоге пропал в пустыне Сахара вместе со своим штурманом Анной-Шарлотт Верни и механиком Джеки.

«Железную леди» Маргарет Тэтчер первый и последний раз увидели в слезах на публике. Была организована масштабнейшая спасательная операция с участием армий нескольких стран. Через шесть дней алжирские военные все же нашли Тэтчера в 50 км в стороне от маршрута. Но радость от спасения гонщика быстро сменилась непониманием из-за его поведения: Марк отказался пожимать руку отцу, руководившему поисками, и даже не поблагодарил спасателей. После этого он стал одним из любимых объектов для насмешек британской прессы и комиков.

В 2004 году Тэтчер вспомнил те события в интервью The Guardian: «Должно быть, мы во что-то врезались – задняя ось просто оторвалась. Мы остановились, другие участники остановились тоже, зафиксировали, где мы находимся и поехали дальше. Но на финише эти глупые ублюдки сказали организаторам, что мы стоим в 25 милях к западу, а мы были в 25 милях к востоку.

Припасов в машине было немного. На троих у нас было пять литров воды – две кофейные чашки в день на человека. Ну и немного бесполезных сухпайков. Когда за нами не вернулись в первый день, я планировал провести [в пустыне] пять-семь дней, после первой ночи – две недели. С психологической точки зрения это было важно – поэтому я вообще не боялся за свою жизнь. Нам пришлось бы пробыть в пустыне недели четыре, прежде чем мы оказались бы в опасности.

Но идти сами мы не могли – было очень жарко, мы бы слишком вспотели. Я прочитал одну книгу от корки до корки несколько раз – странно, но я даже не помню, как она называлась. Радио у меня не было, и потому я не знал, какая драма разыгралась дома из-за моего исчезновения.

У алжирцев был хорошо продуманный план, наземный и воздушный транспорт, все действия координировались. Я услышал вертолет, выпустил сигнальную ракету, и через пять минут появились два «Лендровера». Сейчас у всех есть спутниковые телефоны и GPS-маячки, но тогда такого не было и, вероятно, именно поэтому организаторы так долго не могли нас найти».

Африканский «Дакар» не раз проходил по местам, где войны, госперевороты и бандитизм – обыденная часть жизни. В 90-х часть маршрута пролегала по территории Марокко, Западной Сахары и Мавритании, где вовсю велись боевые действия. При этом стороны заключали перемирие на время гонки и возобновляли войну сразу после проезда участников.

На «Дакаре»-1994 именно на такой территории сломался «КамАЗ» Виктора Московских, Сергея Гири и Владимира Чагина, который тогда был механиком. Экипажу пришлось выбирать: бросить грузовик, который неизбежно бы угнали местные жители, и эвакуироваться или остаться ждать помощи, рискуя жизнью. Они выбрали второй вариант и стали ждать «техничку».

Чтобы добраться до «камазовцев», механикам во главе с Семеном Якубовым пришлось ехать прямо по минному полю, причем все ориентиры прохода для участников уже стерла песчаная буря. Каждую секунду они рисковали подорваться, но на третьи сутки все же добрались до своих. Получилось, как в кино: вода у экипажа почти закончилась, и они уже собирались бросить «КамАЗ» и идти пешком до цивилизации (80 км в обход или 30 км через мины), как на горизонте появился грузовик с помощью. Назад возвращались по собственным следам.

«Трасса – да, она может быть сложной, где надо проявить свое мастерство. А играть в карточную игру, когда ты едешь и не знаешь, под каким колесом взорвется мина, – это уже не спорт. А тот случай… был вынужденный риск, и результат того стоил. На кону стояли жизни трех человек. И мы обязаны были прийти им на выручку», – вспоминал в 2012-м году те события Якубов.

Местные вооруженные формирования регулярно мешали проведению «Дакара» и ставили под угрозу жизни участников. В 1982-м исламские фундаменталисты обстреляли раллийный караван в Алжире – в результате погибла журналистка Урсула Ценч. В 1998-м банда боевиков устроила засаду в Западной Сахаре, рассчитывая захватить лидеров – внедорожникам удалось прорваться сквозь обстрел, а вот грузовикам пришлось сложнее – «Татру» Милана Корены остановили и ограбили. Другому экипажу «Татры» повезло меньше: Богдана Скленовски и его парней остановили, отобрали грузовик и бросили в пустыне.

В 2007-м история оригинальных «Дакаров» закончилась из-за критически возросшей террористической угрозы. В декабре того года в Мавритании, где проходила часть марафона, расстреляли четырех французских туристов. Сначала полиция посчитала, что это произошло во время попытки ограбления, но затем ответственность взяло на себя одно из отделений «Аль-Каиды» (запрещена на территории РФ). Более того, затем террористы потребовали отступных за безопасность на маршруте от организаторов «Дакара». Разумеется, те платить отказались, а затем отменили марафон 2008 года. С тех пор от Африки в «Дакаре» осталось лишь название.

Местные жители и болельщики – чуть ли не главная боль для организаторов любого ралли-рейда. Они регулярно игнорируют требования безопасности и здравый смысл, серьезно мешая участникам. Например, на «Дакаре»-2020 в конце третьего этапа местный житель выехал на трассу и почти минуту мешал экипажу раллиста «КамАЗа» Антона Шибалова. Россиянам пришлось секунд 40 посидеть за ним в пыли, после чего они обогнали его по бездорожью.

А вот годом ранее едва не произошла трагедия: один из зрителей, подобравшийся близко к трассе, попал под колеса «КамАЗа» Андрея Каргинова. На грузовике тогда вышел из строя редуктор переднего моста, из-за чего Каргинов с большим трудом преодолевал дюны на заднем приводе. На одной из дюн собрались зрители, которых Андрей попытался объехать. Те стали убегать с траектории несущегося «КамАЗа», но одному из болельщиков не повезло: споткнулся и увяз в песке, и его нога попала под колеса.

Зритель получил перелом бедренной кости, а Каргинов – дисквалификацию, так как его экипаж не остановился для оказания помощи пострадавшему. Но винить его нельзя: наезда он не видел и узнал об инциденте только после финиша.

«Андрей, конечно, эпизода [с попавшим под колесо зрителем] не видел, потому что был подъем – а в этой ситуации в лобовом стекле видны только небо и часть горы. О случившемся он узнал только по прибытии на бивуак», – заявил тогда руководитель «КамАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

«Дакар» всегда ассоциировался с пустынями и жарой, но после переезда в Южную Америку участники столкнулись с другими условиями. Например, в 2017-м дожди спровоцировали на маршруте огромный оползень, разрушивший местный поселок и ставший причиной отмены этапа. А в следующем году на той же дороге буквально смыло мост, а на месте бивуака образовалось натуральное болото.

А еще часть южноамериканских «Дакаров» проходила рядом с океаном. И в прошлом году тут едва не случилась совсем дикая история: «Мини» Язида аль-Раджи чуть не смыло в океан. На том этапе он попал в аварию, потерял время из-за ремонта и изо всех сил пытался отыграться, выбрав опасный путь прямо по побережью. Это был риск, который мог оправдаться: мокрый песок более жесткий, зато ехать по такому можно быстрее. Но вышло посредственно – аль-Раджи все же застрял, а потом мощный прибой едва не унес его машину в океан. Самостоятельно он выбраться не смог – аравийца спасли подоспевшие соперники.

