Общая результативность влияет на место в таблице РПЛ? Вспоминаем яркий «Оренбург», убийственный «Рубин» и… «Томь»!

«Рубин»-2019/20 — антиреклама российского футбола, «Оренбург» Марцела Лички — самая веселая команда в истории РПЛ.

С командами, которые забивают больше всех и пропускают меньше всех за сезон в чемпионате, все понятно: как правило это те, кто выигрывают титул или как минимум борются за него. Аналогично и в обратную сторону: мало забитых, много пропущенных – классический сюжет борьбы за выживание.

А Ставки на Спортсе решили проверить: что происходит с теми командами, в матчах которых просто забивают много голов (в обе стороны)? Или наоборот – мало? В качестве иллюстрации – десять последних сезонов чемпионата России.

«Томь» доигрывала молодежью, в «Анжи» за сезон отметились Прудников, Яковлев и Базелюк

Признайтесь, часто ли вы включали матчи «Томи» в 11:30 по Москве? А зря: стадион «Труд» – столица российского футбола в сезоне-2016/17, все голы были там – 43 за весь сезон, 2,87 в среднем за игру (на втором месте самарский «Металлург» – 2,6 голов в среднем, на третьем «Ахмат Арена» – 2,5). Дело в том, что зимой «Томь» осталась без денег, и доигрывать пришлось молодежкой – именно оттуда мы узнали про Никиту Гвинейского и компанию.

Тотал больше 2,5 на «Труде» прошел в восьми матчах из 15 (для букмекеров ситуация идеальная), «Локомотив» и «Ростов» отгружали по шесть, своих голов у томичей – 10, у соперников вместе взятых – 33. Выездная «Томь» играла чуть менее результативно – 7:31 (2,52 в среднем).

Итог этой феерии известен: всего три победы (все домашние) и досрочный вылет в ФНЛ.

«Анжи»-2017/18 был пободрее, но страдал от похожих проблем с составом. Махачкалинцы забили почти в два раза больше и закончили на две строчки выше, но отправились туда же: в стыках команда Вадима Скрипченко уступила «Енисею» по сумме двух матчей, зато подняла средний тотал голов до 2,93 (0:3, 4:3).

Обоим клубам все веселье испортил дисбаланс своих и чужих голов, особенно с разрывом в почти 80% у «Томи».

Уникальный «Оренбург»: был главным аутсайдером, но стал суперрезультативным середняком

Матчи «Оренбурга» в сезоне-2022/23 – не только самые результативные за последние десять лет, но и вообще в истории чемпионатов России. Могучие 113 голов в 30 матчах – это на два больше, чем было у «Ротора» в сезоне-1995 (средний тотал – 3,77 против 3,7).

Первая уникальность ситуации в том, что и «Ротор» в 1995-м, и «Оренбург» в 2023-м заняли одно и то же место в таблице – седьмое. Вторая: «Оренбург» показал самый высокий результат среди всех клубов, которые должны были бороться за выживание, но играли в открытый футбол.

Перед стартом сезона «Оренбург» шел вторым с конца в линии на победителя чемпионата России с коэффициентом 2500.00 (выше котировался только «Факел»). Прямой вылет оренбуржцев (15-16 место) принимался с вероятностью около 40/60 – 2.2 против 1.62, а по всем самым оптимистичным прогнозам клуб должен был закончить в районе 12-13 места.

Что в итоге?

Ровно в половине сезонов самый высокий общий тотал сгенерировали «Зенит» и ЦСКА, (в основном за счет своих голов, которых было не менее 65%), в них же оба непременно оказывались в топ-3.

Отсюда можно сформулировать правило: если ты не топ-клуб, но хочешь играть в открытый футбол, забивай минимум 47% голов от общего числа голов – это прямой путь в первую половину таблицы. Борьба за чемпионство требует довести количество забитых мячей минимум до 65%.

Двуликий «Ростов» Карпина, «Рубин» Слуцкого отучил смотреть футбол

«Ростов» – единственный клуб за десять лет, который побывал и там, и там. Причём сделал это в двух сезонах подряд! Валерий Карпин ещё по ходу скучного сезона-2018/19 говорил, что команда оставит в прошлом оборонительный футбол и уберет одного защитника, а в следующем это реализовал. В итоге средний тотал голов в матчах ростовчан подскочил вдвое – 45 забитых против 25 и 50 пропущенных против 23.

Статистику прилично поправило поражение от «Сочи» со счетом 10:1. «Ростов» не смог сыграть основой, так как клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команду и тренеров отправили на карантин, но «Сочи» отказался переносить матч. В конечном счете «Ростов» выпустил самый молодой состав в истории РПЛ, а букмекеры к началу матча обрушили коэффициент на победу сочинского клуба до 1.02 и с форой (-4,5), которая была достигнута уже к 47-й минуте.

Но и без этого матча было весело, особенно в первой половине сезона: в 12 из 15 туров сыграл тотал больше 2,5 – с таким графиком можно было претендовать на самую высокую результативность в истории, но уже с конца года количество голов уменьшилось (больше 2,5 прошло в семи матчах из 15) – и все равно осталась самой высокой в лиге. Как итог: «Ростов» благодаря открытому футболу с 9-го места таблице подскочил на 5-е.

В то время, когда «Ростов» феерил, «Рубин» Слуцкого отучал смотреть футбол: в 17 матчах казанской команды из 30 зашёл тотал меньше 1,5 – на который обычно можно поставить с коэффициентами от 1.7 до 3.00.

Однако такой антифутбол оказался крайне эффективен: из 18 забитых (39% от общего числа – меньше всех за десять лет), «Рубин» выжал максимум: восемь побед в один мяч и 11 ничьих (семь нулевых). Ставка на гол «Рубина» прошла всего в 16 матчах, но в 12 из них это приводило к набранным очкам. Как итог: 10-я строчка в таблице.

Что в итоге?

Закрытый и скучный футбол в чемпионате России в 100% означает сохранение прописки, но итоговое место в таблице не выше седьмого.

Идеально подходит тем, кто изначально борется за выживание.

А что в этом сезоне?

В топ-3 самых результативных команд текущего розыгрыша – ЦСКА (3,22 гола за игру в среднем), «Крылья» (3,22) и «Локомотив» (3,00). Своих голов больше всех забили армейцы (43 из 74 – 58%), что вполне вписывается под попадание в тройку. На данный момент ЦСКА отделяет от третьего места всего одно очко, а коэффициент на попадание в топ-3 по итогам сезона – 2,85.

И «Локо», и «Крылья» забили больше половины голов из общего тотала (по 55%) – идеально для первой половины таблицы. Оба клуба там и располагаются (6-е и 7-е места), но для борьбы за тройку маловато – минус пять голов из пропущенных, плюс пять в забитых – и претендентов на чемпионство за семь туров до конца было бы четыре, а не два.

Меньше всего голов забивается в матчах «Факела» (1,91 в среднем за игру), «Пари НН» (2,04) и «Балтики» (2,09) – нижегородцы уже практически подтвердили правило «скучный футбол = невылет»: от зоны стыков «Пари НН» отделяет пять очков, от 15-16 места – восемь, сохранение прописки в линии уже не дают.

До 22 тура самой нерезультативной командой чемпионата была «Балтика» – 14 забитых, 26 пропущенных (1,81 гол за игру в среднем) – и последнее место в таблице. По своим голам явный недобор (35%) — каждая из скучнейших команд за последние 10 лет забивала минимум 38% мячей от общего числа.

Ситуацию поправил выезд к «Ахмату», где «Балтика одержала одну из самых крупных побед в истории – 1:7. Количество своих голов калининградцев перевалило за 40% – а это уже заявка на спасение. 1,96 — на то, что «Балтика» по крайней мере не вылетит напрямую (то есть, не займет 15-е или 16-е место).

«Факел» на 11-й строчке – плюс три очка от стыков, плюс шесть от 15-го, условие по забитыми голам пока выполняется – 19 из 44 (43%), возможно поэтому букмекеры и не дают линию на вылет/сохранение прописки.

Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров, Виталий Тимкив, Виталий Тимкив, Максим Богодвид; vk.com/fcorenburg ;